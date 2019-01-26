Дети-мазохисты - кто они? - Гороскоп дня

О раннем развитии, бурной энергии и чрезмерном энтузиазме рожденных 27 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Ни высокая степень интеллекта, ни воображение, ни оба вместе не создают гения. Любовь, любовь, любовь — это душа гения", — такую формулу гениальности провозгласил пришедший 27 января в мир австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт.

По свидетельству современников, Моцарт обладал феноменальными музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации. Моцарт широко признан одним из величайших композиторов: его уникальность состоит в том, что он работал во всех музыкальных формах своего времени и во всех достиг наивысшего успеха. Сочинять музыку великий композитор начал уже в возрасте пяти лет.

О формуле молодых и талантливых поговорим подробнее.

Чересчур раннее развитие — отличительная черта в жизни тех Водолеев, кто родился 27 января, поскольку их способности проявляются еще в детстве. Как правило, это сказывается на выборе профессии: обычно рожденные в этот день имеют дело с молодежью. Многие из них даже в преклонном возрасте сохраняют удивительную бодрость духа, по-юношески интересуясь жизнью до конца своих дней.

Часто проекты рожденных в этот день реализуются слишком быстро, идеи рождаются внезапно, их финансовая деятельность расширяется стремительно. Так как они психологически расположены к оперативному принятию решений, то контроль за своей деятельностью им осуществлять сложно, а это иногда приводит к серьезным срывам в работе.

В личной жизни рожденные 27 января моментально устанавливают дружеские отношения и заводят романтические привязанности, ставя как себя, так и других в неудобное, хотя и интригующее положение.

Свой Моцарт появился 27 января на свет и в медицине. Им стал британский ученый-медик Томас Уиллис. Он известен своими фундаментальными исследованиями нервной системы человека. Он сыграл важную роль в развитие представлений об анатомии, неврологии и психиатрии.

Томас Уиллис, врач, который открыл сахарный диабет, изобрел собственную настойку опия. Он использовал ее для лечения расстройств сознания, конвульсий, подагры, камней в почках, нерегулярного стула, рвоты, колик, плеврита и заболеваний дыхательной системы. Уиллис считал, что опиум побеждает часть животной силы человека в мозге и вызывает здоровый сон, который сам по себе является лекарством.

Рожденному 27 января писателю Михаилу Салтыкову-Щедрину в русской литературе отведено особое место, потому что ни один писатель в своих произведениях не критикует, не высмеивает и не обличает российскую действительность так метко и беспощадно.

Несмотря на то, что писал он почти два века назад, его сюжеты очень похожи на то, что происходит в России сейчас. Герои настолько точно характеризуют современный мир, что кажется, писатель просто заглянул в будущее и написал о нем.

"Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют", — эта формула Салтыкова-Щедрина, к сожалению, по-прежнему актуальна и через 200 лет и, скорее всего, мало чем изменится через триста.

Формулы небес, как правило, отличаются постоянством.

Водолеи, рожденные 27 января, зачастую поражают своей бурной энергией. И все-таки прежде всего им надо научиться быть терпеливыми и разборчивыми. Не вся работа, выполняемая ими, превосходного качества, хотя они искренне стремятся к этому и очень хотят, чтобы окружающие по достоинству оценили их усилия.

Однако до тех пор, пока люди, чей день рождения — 27 января, не научатся учитывать мнение и реакцию других, они будут сталкиваться с разочарованием и отказом. Кроме того, они должны познать себя не только как работников, но и как собственно личность. Если рожденные 27 января хотят преуспеть в делах, то для них очень важно развивать более реалистический взгляд на жизнь.

Для этих людей сохранение чувства детской удовлетворенности внутри себя является постоянной работой. Часто люди, чей день рождения — 27 января, проявляют чрезмерный энтузиазм, возвращаясь в юношество, впадая в детство, но будучи в то же время эмоционально сдержанными людьми. Постоянно накапливаемый опыт (супружество, дети, ведение домашнего хозяйства, работа), безусловно, сказывается на сроках их взросления.

Самым детским и вечно юным философом остался в памяти современников немецкий философ Фридрих Шеллинг. Он стал выдающимся представителем идеализма в новой философии. Он развил принципы объективно-идеалистической диалектики природы как живого организма, бессознательно-духовного творческого начала, восходящей системы ступеней ("потенций"), характеризующейся полярностью, динамическим единством противоположностей.

Романтическому гению Шеллинга принадлежит ставшая классикой фраза:

"Архитектура — это застывшая музыка".

И одно из лучших, на мой взгляд, определений счастья:

"Счастье есть состояние пассивности. Чем мы счастливее, тем мы пассивнее по отношению к объективному миру. Чем свободнее мы становимся, чем более приближаемся к разумности, тем меньше мы нуждаемся в счастье".

Не менее идеалистическую картину мира рисовал в своих трудах рожденный 27 января романтический германский философ Давид Штраус.

"Сверхъестественное рождение Христа, — писал Штраус, — его чудеса, его восстановление и подъем остаются вечными истинами независимо от того, что сомнения могут быть сняты на их действительности как исторических фактов".

С именем рожденного 27 января английского писателя и философа Льюиса Кэрролла связано главное произведение миллионов детей и подростков во всем мире. Герой дня написал настоящую библию для детей и для взрослых, которая называется "Алиса в Стране Чудес".

Когда книгу впервые издали на русском языке в 1879 году, многие литературные критики пришли в ужас от того, насколько странна была эта книга. В своих разгромных рецензиях они призвали всех родителей проходить мимо этого ужаса и никогда не покупать его своим детям. Где те критики сейчас, и где "Алиса", пережившая сотни переизданий, десятки экранизаций, обожаемая детьми и взрослыми.

Льюис Кэррол, несомненно, может стать собирательным образом всех героев 27 января и, возможно, одним из самых типичных и хрестоматийных представителей знака Водолея в целом. Лишь в одном коротком диалоге героев его великой сказки проявлена вся "водолейская" сущность ее автора.

Алиса: "А жизнь — это серьезно?" Чеширский Кот: "О да, жизнь — это серьезно! Но не очень…"

Если Водолеи, рожденные 27 января, долгое время ведут себя беззаботно, как дети, то это вовсе не означает, что они навсегда останутся этаким Питером Пеном, то есть никогда не повзрослеют. Кстати, наибольший интерес у окружающих они вызывают, когда чувствуют себя зрелыми людьми.

Рожденные 27 января тяжело переживают кризисы "переходного возраста" в 28, 36 и 42 года, когда им нужно сделать выбор относительно того, желают ли они полностью принять взрослые обязанности, или нет. Такое решение они должны принять самостоятельно, без принуждения. Они должны осознать, что сохранение детских черт характера почти никак не отразится на взрослении, достаточно относиться к жизни чуть-чуть по-другому.

Повзрослевший вовремя австрийский писатель Леопольд фон Захер-Мазох увековечил свою фамилию в термине мазохизм, который на основе его откровенных автобиографических романов вывели психологи того времени. Термин с тех пор стал обозначать сексуальную патологию, которая характеризуется получением удовольствия от боли и подчинения.

Выдающимся романтиком и настоящим сказочником в живописи остался в памяти Вселенной рожденный 27 января русский художник греческого происхождения, мастер пейзажной живописи Архип Куинджи.

Любимым сказочником уже многие годы приходит к детям в своих добрых книжках герой дня русский писатель Павел Бажов.

Юношеским исполнительским стилем и задором запомнились своим поклонникам на сцене рожденные 27 января американский артист балета Михаил Барышников, легендарный барабанщик группы Pinк Floyd Ник Мейсон, гитарист британской хеви-метал группы Iron Maiden Яник Герс и звезда российского шансона Елена Ваенга.

А завершить 27 января Формулу небес самого детского дня во всем знаке Водолея мне хотелось бы прекрасными строчками рожденной сегодня светлой и доброй российской поэтессы Риммы Казаковой, которые она написала на закате своей жизни.

И, значит, что-то было в миге, Глухом и тесном, как тюрьма, Раз существуют в мире книги, Деревья, дети и дома.

На фото: Елена Ваенга

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