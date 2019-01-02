Победители без побежденных - Гороскоп дня

О непобедимости, упрямстве, убедительности, агрессивности, настойчивости и практичности рожденных 3 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Кто-то рождается, чтобы побеждать, но это скучно. Я родился, чтобы состязаться", — так заявил однажды рожденный сегодня немецкий автогонщик "Формулы-1" Михаэль Шумахер (фото).

Состязания принесли герою дня сегодняшнего звание семикратного чемпиона мира. Шумахер стал обладателем многочисленных рекордов "Формулы-1": по числу побед, подиумов, побед за один сезон, быстрых кругов, а также чемпионских титулов подряд. В прессе его часто называли Солнечным мальчиком, Красным бароном или Шуми. Шумахер получил прозвище Красный барон из-за своего болида Ferrari красного цвета, красной спортивной формы и своей непобедимости.

О непобедимой Формуле небес поговорим подробнее.

Козероги, рожденные 3 января, взявшись за что-либо, на все сто процентов погружаются в дело. Их увлеченность настолько велика, что они не могут отвлечься даже ненадолго. Однако подобная преданность делу создает им определенные трудности. Например, когда что-то не получается, они просто не желают этого признавать — поражение для них хуже смерти. В том же случае, когда все идет как надо, они представляют собой уникальных работников — внимательных, аккуратных, инициативных.

Рожденные 3 января бывают весьма упрямы. В то же время они умеют убеждать окружающих в своей правоте. Герои дня готовы взвалить на плечи других непосильную ношу, заставляя их во что бы то ни стало выполнить данное обещание. Для этого они используют известные способы закручивания гаек: иногда юмор или откровенную лесть — кому что подойдет.

Рожденные 3 января не имеют ничего против того, чтобы находиться на линии огня. Они могут проявлять открытую агрессивность, если их провоцируют. Однако во всем остальном они будут избегать конфликтов, вести себя вежливо и прилично во всех отношениях.

"Политкорректность — это интеллектуальный терроризм. Все не могут всегда и всех любить", — так объяснял рожденный сегодня американо-австралийский актер Мел Гибсон (фото) свои резкие высказывания, которые он периодически позволял себе в публичной форме. В частности, что евреи были причиной всех войн в истории или что все гомосексуалисты должны гореть в аду.

Мел Гибсон также неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и за совершение актов домашнего насилия по отношению к своим женам и сожительницам.

"Счастье следует просить у Бога, мудрость — приобретать самому", — так утверждал рожденный сегодня древнеримский политик и философ Марк Туллий Цицерон. И, конечно же, многие из рожденных 3 января пытаются следовать этой мудрой формуле.

Герои дня сегодняшнего выглядят умудренными жизненным опытом. И эта опытность придает им некоторое очарование, так как действительно основана не только на знании, полученном из книг, и умении его использовать, но и содержит в себе какую-то долю "уличности", жизненности.

Несмотря на то, что они никогда не прочь поговорить на возвышенные темы, в их действиях всегда присутствует чисто земная практичность. Как правило, люди, чей день рождения — 3 января, всегда предоставляют выбор другим делать что-то в хороших условиях или нет. Но сделано это что-то должно быть обязательно, отказаться от их просьбы невозможно.

В силу таких качеств, как сильная воля, настойчивость и способность убеждать других рожденные 3 января в некоторых ситуациях могут быть просто невыносимыми. Их настойчивость способна вызвать у окружающих вполне понятное раздражение, которое будет нарастать, мешать общению и со временем, возможно, даже выльется в неконтролируемые вспышки гнева с обеих сторон. Хотя надо заметить, что первой терпение теряет, как правило, противоположная сторона.

Многие возможности своей Формулы небес реализовал в творчестве пришедший сегодня в мир отец современной фэнтези-литературы, английский писатель Джон Рональд Руэл Толкин (фото). После смерти Толкина его сын Кристофер выпустил несколько произведений, основанных на обширном корпусе заметок и неизданных рукописей отца, в том числе "Сильмариллион". Эта книга вместе со знаменитыми "Хоббитом" и "Властелином колец" составляет единое собрание сказок, стихов, историй, искусственных языков и литературных эссе о вымышленном мире.

Свой жанр в мировом кино основал рожденный сегодня итальянский кинорежиссер, сценарист и продюсер Серджо Леоне. Этим жанром стал спагетти-вестерн. Первым фильмом этого жанра считается картина Серджо Леоне, снятая им в 1964 году, "За пригорошню долларов". Фильм открыл эпоху популярности спагетти-вестернов и определил многие их характерные, а в некоторых случаях и обязательные черты.

В фантастических книгах писателя Толкина и в фильмах его космического собрата Серджо Леоне есть очень много общего. В частности, фильмы Леоне представляют собой скорее кинематографические притчи, нежели реалистические произведения. Подчеркнутая фантастическая меткость персонажей, перенос акцента с сюжетной логики на эффектный визуальный ряд, эпическая цельность характеров и другие моменты позволяют четко отличить их от вестернов американского производства, которые воспринимались аудиторией как претендующие на реалистичность, в то время как у спагетти-вестернов такой претензии нет. По некоторым оценкам, фильм Серджо Леоне "Хороший, плохой, злой" считается лучшим вестерном в истории мирового кинематографа.

Козерогам, рожденным 3 января, свойственен очень высокий уровень самоконтроля, что является одной из причин их побед в большинстве конфликтных ситуаций. Очень часто они делают вид, что капитулируют, собирая на самом деле силы для решающей битвы в более удобных для них условиях. Вряд ли вы когда-нибудь дождетесь от них признания окончательного поражения в том, что их сильно интересует.

Рожденным 3 января полезно выбрать такую профессию, при которой они имели бы возможность поставить свою личную печать на все, что они делают, и гармонично сочетать личную свободу с долгом в разумных пропорциях.

Свою личную печать поставил на орфографический словарь современного немецкого языка его основатель и составитель, выдающийся филолог Конрад Дуден. Рожденный сегодня английский инженер Роберт Уайтхед оставил свой след в истории, произведя на свет первую торпеду. Китайская актриса Анна Мэй Вонг была первая актриса-китаянка, ставшая звездой Голливуда. Пришедший сегодня в мир советский шахтер Алексей Стаханов (фото) стал основоположником Стахановского движения, а рожденный сегодня основатель компании Intel Гордон Мур стал основоположником собственного "закона Мура".

"Величайшая победа — победа над самим собой", — так учил рожденный сегодня философ Цицерон. С этой формулы победы и идут по жизни герои, рожденные 3 января.

На фото: Михаэль Шумахер

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