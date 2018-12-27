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Автор Соломон Соловьев

Дрессировщики небесных светил - Гороскоп дня

Гороскоп

О мощном заряде энергии, уверенности в себе, влиянии и могуществе рожденных 28 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел

"На подготовку десятиминутной речи мне нужна неделя; на 15-минутную — три дня; на получасовую — два дня; а часовую речь я могу произнести хоть сейчас. Если вы хотите, чтобы вашу докладную прочитали, напишите ее на одной странице", — такую формулу выражения мыслей предлагал своим подчиненным рожденный сегодня 28-й президент США Томас Вудро Вильсон.

Вильсон стал первым в истории президентом США, посетившим с официальным визитом Европу. Предложения Вильсона были положены в основу Версальского договора. Вильсон был одним из инициаторов создания Лиги Наций, подписал законопроект о создании Федеральной резервной системы, которая и по сей день выполняет роль Центрального банка США и имеет инструменты государственного влияния и могущества.

Козерогов, рожденных 28 декабря, отличает способность вкладывать в то, чем они занимаются, мощный заряд энергии. Они делают вид, что могут все по причине своей умудренности опытом, и такая имитация основана на абсолютной уверенности в себе. Во многих случаях, взяв за основу свой детский опыт (даже если в нем нет ничего особенного), они строят на нем карьеру, а иногда и семейную жизнь.

Рожденные 28 декабря никогда не забывают свои корни и не пытаются их скрыть. Рожденные сегодня буквально поглощены работой. Они предпочитают не расходовать силы и время на легкомысленные занятия. Развлекаться они тоже любят, но при этом всегда знают, где провести черту между работой и отдыхом (обычно эта черта проходит в том месте, где их дело начинает страдать).

Любимым проектировщиком кораблей для русского императора Петра Великого вошел в историю рожденный сегодня нидерландский художник Людольф Бакхейзен, который также считается самым известным художником-маринистом Голландии. Его небольшого формата картины бушующего моря отличаются хорошо подобранными, несколько холодными тонами цветового решения, в них видно внимание художника к природе. Большие полотна, изображающие спокойное море, являются образцами декоративности в живописи.

Наиболее влиятельным композитором в истории своей страны жители Португалии считают рожденного сегодня представителя эпохи романтизма Жуана Домингуша Бонтемпу. В отличие от большинства своих современников Бонтемпу не интересовался оперой. Авторству композитора принадлежит широкий фортепианный репертуар — концерты, сонаты, вариации и фантазии. Две его симфонии являются первыми произведениями в этом жанре среди португальских композиторов. Главным шедевром Бонтемпу является реквием, посвященный памяти португальского поэта Луиса де Камоэнса.

Автором музыки канадского гимна "О, Канада" остался в памяти соотечественников замечательный композитор, пианист и дирижер Каликса Лавалле. К сожалению, большая часть произведений композитора была забыта или утрачена в течение первых сорока лет после его смерти. Осталось лишь немного его опер и увертюр, а также замечательный фортепьянный этюд "Бабочка".

Козероги, чей день рождения — 28 декабря, обладают большими запасами энергии. Но для того, чтобы расходовать ее с максимальной эффективностью, им необходимо сконцентрироваться на каком-либо одном занятии. Если же они распыляют свое внимание, их работа обычно заходит в тупик. Как правило, вся жизнь героев дня расписана по минутам, что дает им возможность знать и планировать многие вещи заранее.

Формула небес дня сегодняшнего особенно благосклонна к людям, посвятившим свою земную жизнь небесам и звездам. Пришедший сегодня в мир первый королевский астроном Шотландии Томас Джеймс Хендерсон первым отметил, что звездная система Альфа Центавра имеет значительное собственное движение, и сделал вывод, что она может быть одной из ближайших к Солнцу звезд. Одним из ключевых вопросов в астрономии 1830-х годов было измерение расстояний до звезд, и Хендерсон стал одним из первых, кто измерил годичный параллакс звезды.

Английский астрофизик Артур Стэнли Эддингтон в 1919 году возглавил экспедицию на остров Принсипи в Западной Африке. Целью экспедиции рожденного сегодня ученого было наблюдение отклонений лучей света во время солнечного затмения, а также измерение отклонения положения звезд.

Рожденный сегодня основатель Чешского астрономического общества Карел Андел в 1924 году составил подробную карту Луны, а его звездный собрат голландский астроном Мартен Шмидт стал первым ученым в мире, кто измерил расстояния до астрономических объектов, именуемых квазарами.

Внезапные осложнения часто озадачивают героев дня сегодняшнего, заставляя их руки опускаться. Если какие-либо преграды создаются их конкурентами, люди, чей день рождения — 28 декабря, обычно концентрируются на своих собственных поступках, не замечая ничего вокруг. Что касается друзей, коллег по работе и даже членов их семей, то они вполне способны включить их в свое "уравнение успеха", не обращая внимания на тот факт, что некоторые могут иметь вполне законное желание распоряжаться собой самостоятельно.

Они хотят произвести впечатление, что они на все имеют готовые ответы. На самом деле, для того чтобы снискать уважение, им вряд ли стоит выпячивать себя, также нужно хотя бы изредка интересоваться противоположными мнениями и взглядами на жизнь. Кроме того, им следует отбросить ложную гордость и не пренебрегать помощью со стороны близких и друзей.

Многое из того, что обеспечивает тем, кто родился 28 декабря, успешную карьеру, способно также принести им неприятности в личной жизни. Компетентность и стабильность — конечно, прекрасные качества. Но в случае с этими людьми очень просто допустить ошибку, в результате которой они могут оказаться связанными с партнером, который либо восхищается ими и поэтому старается всячески услужить, либо ненавидит их и всеми способами тянет у них энергию.

Как и многим другим, родившимся 28 декабря доставляет удовольствие правильная оценка их заслуг. Если же их лучшие черты остаются незамеченными, это может вызвать у них глубокие и искренние страдания. Кроме того, им следует научиться иногда пропускать интересные идеи вперед своих. В итоге это поможет им чувствовать себя более счастливыми.

Сегодня пришли в наш мир два замечательных советских кинорежиссера Михаил Калатозов и Сергей Юткевич. Калатозов стал пока единственным советским и российским режиссером в истории, чей киношедевр "Летят журавли" был удостоен "Золотой пальмовой ветви". Кинорежиссер Сергей Юткевич также получил за свой фильм "Отелло" приз Каннского фестиваля за лучшую режиссуру.

Одним из крупнейших шахматных композиторов своего времени был рожденный сегодня латышский шахматист Герман Матисон. Он создал свыше 60 композиций, многие из которых удостоены призов на международных конкурсах. Этюды Матисона отличаются динамичностью игры, легкостью построения, чистотой и филигранностью отделки.

"Если, научившись читать и изучив великие книги, вы продолжаете действовать неразумно в личной жизни или в политике, значит, вы напрасно потратили время. Возможно, вы получили удовольствие, но долго оно не продлится", - так обращался к миру рожденный сегодня замечательный американский философ Мортимер Адлер, подтверждая тем самым глубокую и требовательную к людям и к жизни Формулу небес своего дня рождения.

На фото: Мортимер Адлер

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Дрессировщики небесных светил - Гороскоп дня
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