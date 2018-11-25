Алкоголь и порно на службе людям - Гороскоп дня

О своеобразии, прагматизме, практицизме, невероятных планах и романтических идеях рожденных 26 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Просто ты самый лучший. Лучше, чем все остальные. Лучше, чем кто-либо", — так убедительно поет в своей легендарной песне "Тне Bеst" рожденная сегодня американская певица и танцовщица Тина Тернер (фото). Обладательница восьми премий "Грэмми" певица также значится в десятке самых лучших танцоров мира. За свой артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность Тина Тернер носит титул Королева рок-н-ролла.

О Формуле небес королей и королев дня сегодняшнего поговорим подробнее.

Стрельцы, рожденные 26 ноября, всегда проявляют необычайное своеобразие во всех делах. Сделанные из другого теста, они во всем отличаются от окружающих. Хотя их идеи подчас носят философски глобальный характер, они отнюдь не чужды прагматизму и практицизму. Стремясь к достижениям и успеху, пришедшие сегодня в мир тем не менее считают свою творческую работу и развитие собственной личности куда более важными, чем все почести и награды мира. Многие из них подходят к жизни как к творческому процессу и поэтому высоко ценят опыт каждого дня. Однако при этом их душу могут переполнять самые невероятные планы и романтические идеи.

Творчество в работе и развитие собственной личности были для рожденного сегодня английского христианского миссионера Джона Гарварда всегда важнее любых почестей и наград мира. Но по забавной метаморфозе звездных комбинаций на небе именно в честь Джона Гарварда назван в Америке Гарвардский университет. А звездные комбинации под названием "Скульптура трех неправд" превратились в монумент во дворе Гарвардского университета. Дело в том, что Джон Гарвард никогда не был основателем университета, а лишь одним в очереди его благотворителей. Колледж, выросший в университет, был основан из даров Джона Гарварда в 1636-м, а не в 1638 году. И, наконец, третья неправда состоит в том, что ни одного убедительного портрета Джона Гарварда ни в Британии, ни в Соединенных Штатах не сохранилось. Лицо на монументе — вымышленный и идеализированный образ, которого Джон (больной туберкулезом) никогда не имел.

Сегодня пришел в наш мир самый влиятельный человек в окружении российской императрицы Екатерины Великой, последний ее фаворит, генерал-губернатор Новороссии Платон Зубов (фото). Рожденный под знаком Стрельца генералиссимус Александр Суворов четко и конкретно характеризовал своего звездного собрата по знаку Зодиака: "Добрый человек: тих, благочестив, бесстрастен по природе, как будто из унтер-офицеров гвардии; знает намёку, загадку и украшается как угодно-с; что называется в общенародье лукавый, хотя царя в голове не имеет". Зубов единодушно признается всеми историками королем распутства, кутежей, растрат, воровства и коррупции. И делал все это герой дня сегодняшнего с подобающим ему стрельцовым размахом. По наблюдению современников, предшественники Зубова (фавориты Екатерины), в особенности Потемкин, немало расходовали на нужды империи, тогда как Зубов "никогда не истратил и рубля" для общества.

С практической реализацией своей Формулы небес пришел сегодня в мир первый русский профессор стоматологии, основоположник детской стоматологии Александр Лимберг.

С не менее прагматичной Формулой небес прожил свою жизнь основоположник кибернетики, выдающийся американский математик и философ Норберт Винер (фото). Ученый призывал мир: "Отдайте же человеку человеческое, вычислительной машине — машинное. В этом и должна, по-видимому, заключаться разумная линия поведения при организации совместных действий людей и машин".

Прагматиков, рожденных сегодня, в равной степени разбавляют в пространстве Вселенной поэты и художники, также пришедшие сегодня в наш мир.

Один из основоположников эстетического течения абсурдизма (театра абсурда) французский драматург Эжен Ионеско вошел в историю как признанный классик театрального авангарда XX века. Романтические и часто утопические идеи, так свойственные героям дня сегодняшнего, переполняют все творчество Ионеско. Эжен Ионеско провозглашает: "Реализм, социалистический или нет, остается вне реальности. Он сужает, обесцвечивает, искажает ее… Изображает человека в перспективе уменьшенной и отчужденной. Истина в наших мечтах, в воображении… Подлинное существо только в мифе".

Поскольку Стрельцы, рожденные 26 ноября, не в силах отказаться ни от практического, ни от поэтического начала своей личности, они предпринимают отчаянные попытки совместить их. Это отнимает большую часть их энергии в течение многих лет, но если рожденным 26 ноября все же удается примирить столь противоречивые наклонности собственной натуры, то предела их совершенству действительно не будет. Обычно такой синтез осуществляется на основе богатого жизненного опыта. Но если по каким-то причинам соединить эти два начала не удается, то рожденные в этот день будут едва ли не разрываться между логическими и прагматическими целями, с одной стороны, и более причудливыми, фантастическими — с другой.

Люди, чей день рождения — 26 ноября, способны достигнуть определенного успеха в каждом из этих начинаний. Однако у них всегда будет смутное чувство, что им не удалось полностью раскрыть свои возможности.

Причудливое и фантастическое прекрасно соединил с логическим и прагматическим рожденный сегодня американец Уильям Гриффит Уилсон (фото), также известный как Билл У. Именно ему принадлежала идея создать первое сообщество анонимных алкоголиков, которое впоследствии разрослось до более чем 100 тысяч групп во всех странах мира, включающих в себя более двух миллионов человек. После смерти Уилсона в 1971 году его имя было включено в список ста величайших людей XX века.

Величайшим футболистом в истории и лучшим из лучших в Уругвае считают на родине своего земляка рожденного сегодня нападающего сборной Уругвая Эктора Педро Скароне. Он дважды становился Олимпийским чемпионом и один раз чемпионом мира. За сборную Уругвая в 1917–1930 годах провел 52 матча и забил 31 гол. На протяжении 81 года Скароне являлся рекордсменом сборной Уругвая по количеству забитых мячей.

Лучшим из лучших остался в истории легкой атлетики рожденный сегодня советский стайер Георгий Знаменский. Вместе со своим младшим братом-Водолеем Серафимом Георгий Знаменский и работал на заводе "Серп и молот", и не был профессиональным спортсменом. Летом 1932 года рабочие завода сдавали нормы ГТО и братья Знаменские пробежали настолько быстро, что судьи не поверили секундомерам. Через два года Георгий Знаменский вместе с братом устанавливает уже шесть рекордов СССР и в дальнейшем становится неоднократным чемпионом СССР. К сожалению, в те годы СССР не признавался Международной федерацией легкой атлетики, и Георгий Знаменский так и не смог выступить ни на одном международном соревновании. В дальнейшем он получил профессию спортивного врача.

Первым политиком в истории, вышедшим из индустрии "жесткого" порно, стала рожденная сегодня итальянско-венгерская порнозвезда Анна Илона Шталлер, более известная под своим сценическим именем Чиччолина. Формула небес Чиччолины на протяжении ее бурной жизни (до реализации в порнобизнесе, а затем и в политике) давала героине дня множество различных воплощений. Она работала официанткой, гидом-переводчиком, а затем и осведомителем для венгерских спецслужб. Показав свою перспективность, благодаря помощи спецслужб она эмигрировала в Италию.

Особых результатов в разведдеятельности она достигала благодаря своим интимным отношениям со многими политиками. Ее сотрудничество со спецслужбами продолжалось почти 30 лет. В 1987 году Чиччолина стала депутатом итальянского парламента. Когда стало ясно, что война в Персидском заливе неизбежна, она заявила: "Я готова заняться любовью с иракским диктатором Саддамом Хусейном, чтобы сохранить мир на Ближнем Востоке". Еще через десять лет она произнесла: "Моя грудь никогда никому не принесла никакого вреда, в то время как война Бен Ладена принесла тысячи жертв".

Тема любви занимает особое место в жизни героев дня сегодняшнего. Они часто испытывают сложности в любви, поскольку их индивидуализм и свободолюбие обычно пересиливают потребность иметь постоянного партнера. Многие из рожденных 26 ноября мечутся между страстью и безразличием, не в состоянии (или не желая) принять окончательное решение. Обычно для них важнее друзья, чем возлюбленные.

Герои дня не только полностью преданы своим друзьям, но также способны с ними на большую откровенность. Вместе с тем они, как правило, первыми разрывают отношения, зачастую используя тактику "неожиданного удара", если интуитивно понимают, что разрыв назрел. В силу этой особенности связь с ними может быть опасной. Само собой разумеется, что рожденные сегодня весьма сдержанно относятся к перспективе брака и рождения детей. Те из них, кто предпочитает не вступать в брак, иногда бывают несчастными из-за своего одиночества, однако даже тогда они уверены, что это лучше, чем нудное постоянство.

В любом случае, все рожденные 26 ноября, вне зависимости от способности к эмоциональной привязанности, добиваются успеха в обществе, если им удается понять, чем они хотят заниматься, и использовать самобытные черты своего характера.

"Я верю в то, что если вы просто встанете и пойдете, то жизнь откроет для вас все свои двери", — с такой Формулой небес живет героиня дня Тина Тернер и настоятельно рекомендует так жить окружающим.

На фото: Анна Илона Шталлер (Чиччолина)

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