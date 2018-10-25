Чиновники, которых не убили на дуэлях

Об управленческих талантах, страсти к реформаторству, жестком нраве и ответственности рожденных 26 октября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Очень жаль, что все, кто умеет руководить государством, уже работают таксистами и парикмахерами", — произнес однажды рожденный сегодня выдающийся деятель французской политики Франсуа Миттеран. Его президентство длилось 14 лет, и оно было самым продолжительным и одним из самых эффективных за всю историю Франции. О властной и революционной Формуле небес рожденных 26 октября расскажем сегодня.

Скорпионы, рожденные сегодня, обладают врожденным талантом к реформаторству, реорганизации и управлению любыми структурами, клубами, спортивными командами, религиозными конфессиями, компаниями и даже крупными политическими партиями или государствами. Они руководители и начальники по своей сути. Обычно занимающие руководящую должность или, по крайней мере, выполняющие обязанности главного консультанта, рожденные в этот день способны объединить все силы в один слаженный механизм. Несмотря на умение действовать самостоятельно они по-настоящему проявляются в коллективной работе. Обычно рожденным 26 октября удается наложить свой отпечаток на любое общественное начинание. При этом они всегда ставят интересы коллектива на первое место.

"Не забудь только показать мою голову народу. Такие головы не всякий день удается видеть", — такие последние слова, стоя перед гильотиной, бросил в лицо палачу рожденный сегодня французский революционер Жорж Жак Дантон. Отец-основатель Первой французской республики, он остался в памяти своих сограждан как яркий и смелый реформатор, прекрасный организатор, открыто выступавший в своей политической деятельности за демократические ценности.

Жестким нравом, прямолинейностью высказываний и действий запомнился современникам герой сегодняшнего дня российский политический и государственный деятель, председатель третьей Государственной Думы Александр Гучков.

Среди политиков своего времени Гучков был единственным политиком такого ранга, кто регулярно дрался на дуэлях за правду… На дуэли он всех вызывал сам. Среди тех, у кого Гучков требовал сатисфакции, были и лидер Кадетской партии Милюков, и член Государственной Думы граф Уваров, и многие другие чиновники Российской империи. Причиной дуэлей были преимущественно выявленные Гучковым факты коррупции и нарушений гражданских свобод.

Современники писали о Гучкове: "При большом уме, талантливости, ярко выраженных способностях парламентского борца Гучков был очень самолюбив, даже тщеславен, притом он отличался упрямым характером, не терпевшим противодействия его планам".

Похожими с Гучковым характеристиками обладал один из основателей Германской империи, соратник Бисмарка, прусский генерал-фельдмаршал Хельмут Карл Бернхард фон Мольтке. Мольтке также принято считать одним из лучших военных стратегов и тактиков в истории военного дела. Он явился сторонником строжайшей дисциплины, точности исполнения всего, что составляло программу воспитания и образования войск. Он проводил неустанно среди подчиненных идею, что первый бой есть экзамен всех соображений и расчетов и не выдержать этот экзамен значит провалить все эти соображения, а вместе с тем и доказать несостоятельность высшего персонала армии.

Персональная ответственность за содеянное — это, возможно, одна из главных отличительных черт рожденных сегодня героев. Вместе с тем они не хотят приносить в жертву свои личные цели или желания и всегда пытаются найти возможность связать свой успех с успехом всего коллектива.

Рожденным 26 октября хорошо известно, что такое власть и как она действует в обществе. Скорпионы дня сегодняшнего умеют обращаться с деньгами и часто ищут возможность улучшения своего финансового положения в тесном деловом альянсе со своими организациями. Если они занимают должность исполнительного директора, то используют мудрую стратегию долгосрочных инвестиций и сбережений. Очень редко они предпринимают шаги, способные поставить в опасное положение заранее спланированные проекты их группы. И если понадобится пожертвовать чем-то действительно серьезным, они готовы к этому, если по-настоящему верят в свое дело.

Примером исключительного мужества и отваги советского офицера стал для многих последующих поколений подвиг крупнейшего советского военного инженера Дмитрия Карбышева (фото). Гению Карбышева принадлежали инженерные разработки практически для всех оборонительных и укрепительных сооружений Советской армии времен Великой Отечественной войны.

Попав в немецкий плен, инженер категорически отказался сотрудничать с немцами и принял мучительную смерть в одном из концлагерей. Гитлеровцы записали в своих архивах: "Этот крупнейший советский фортификатор, кадровый офицер старой русской армии, человек, которому перевалило за 60 лет, оказался фанатически преданным идее верности воинскому долгу и патриотизму… Карбышева можно считать безнадежным в смысле использования у нас в качестве специалиста военно-инженерного дела".

Являясь очень сильными личностями, рожденные 26 октября могут производить впечатление бесстрашных людей и очень часто являются таковыми на самом деле. Иногда они проявляют неосторожность, но обычно их эмоции и действия хорошо контролируются и направляются. Некоторые люди, чей день рождения — 26 октября, возводят самоконтроль в божественную степень и становятся апатичными, а может быть, даже черствыми при выражении эмоций или слабостей на публике.

Такой "железной леди" американской политики многие годы является рожденная сегодня жена 42-го президента США Хиллари Клинтон (фото). По мнению многих, Клинтон являлась самой влиятельной хозяйкой Белого дома в истории Соединенных Штатов. Ее все помнят и знают как амбициозную женщину, хорошо осознающую свою компетенцию и свою значимость.

Хилари Клинтон всегда была независима в финансовом отношении. Занимая должности финансовых и исполнительных директоров в различных компаниях, она всегда зарабатывала в несколько раз больше своего мужа.

На последних президентских выборах в США 2016 года Хилари Клинтон по итогам голосования коллегии выборщиков проиграла кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу. Но по прямому подсчету голосов она опередила Трампа почти на три миллиона голосов, набрав 65,84 миллиона против 62,98.

Скорпионы, рожденные 26 октября, — прекрасные организаторы. Занимая руководящую должность, они могут изменить все сверху донизу, несмотря на открытое неприятие окружающих. Как правило, недоверие к нововведениям сменяется пониманием, так как эти люди могут убедительно доказать, что их методы хороши.

"Битва против несправедливости — это одна из самых прекрасных битв. Она определила мой политический выбор, и я по-прежнему считаю, что поступил правильно", — это девиз героя дня сегодняшнего "железного политика" Франции Франсуа Миттерана. И в нем вся бесстрашная Формула небес для рожденных 26 октября.

На фото: Александр Гучков

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