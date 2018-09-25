Рожденные 26 сентября - Гороскоп дня

О перфекционизме, терпении, энергичности и целеустремленности рожденных 26 сентября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Не доверяйте другим того, что вы должны сделать сами, и не беритесь за то, что могут сделать другие", — такую формулу жизни сформулировал однажды для себя рожденный сегодня российский писатель Владимир Войнович. О трудолюбивой и избирательной Формуле небес дня сегодняшнего поговорим подробнее.

Весы, рожденные 26 сентября, — терпеливые перфекционисты, уверенные в том, что есть только один способ добиться хорошего результата — делать это снова и снова. Как человек, которого спросили путь к Карнеги-холлу и который ответил: "Тренируйтесь", — эти люди и в самом деле думают, что практика приводит к совершенству.

Настроенные весьма критически, личности, рожденные в этот день, прекрасно знают, как достичь своих целей, но также обладают даром учить других, если не наставлениями, то примером. Особенно люди, чей день рождения — 26 сентября, могут вдохновлять тех, кто искренне восхищается ими.

Такого восхищения требовал к себе при жизни замечательный русский поэт-философ, рожденный сегодня, Дмитрий Веневитинов. Он написал всего 50 стихотворений, но в них он явно определил свое видение миссии поэта на земле. Поэт у Веневитинова возведен в культ романтического избранника, высоко вознесенного над толпой и обыденностью.

Душа сказала мне давно:

"Ты в мире молнией промчишься!

Тебе все чувствовать дано,

Но жизнью ты не насладишься".

Так чувствовал себя поэт Веневитинов в пространстве Вселенной.

Не менее значимую миссию определил для себя русский историк и общественный деятель Дмитрий Валуев. Именно его чаще всех называют идеологом и проповедником русского славянофильства. Убежденный, что лишь русский народ представляет истинное выражение христианских начал общества и государства, Валуев полагал, что первые шаги по освобождению от подчинения Западу должны заключаться в изучении и просвещении самого русского народа.

Миссию, которую выполнил для человечества пришедший сегодня в мир русский ученый Иван Павлов, сложно описать словами. Павлов стал первым русским нобелевским лауреатом, создателем целой науки о высшей нервной деятельности и представлений о процессах регуляции пищеварения, а также основателем крупнейшей российской физиологической школы. Свой терпеливый перфекционизм Павлов преподавал и своим многочисленным ученикам, приговаривая: "Помните, что наука требует от человека всей его жизни. И если бы у вас было две жизни, то их бы не хватило вам".

Все, сказанное выше, о перфекционизме героев дня сегодняшнего отнюдь не ограничивается работой. В личной жизни рожденные 26 сентября ни за что не отступят от своего, пока не добьются желаемого, либо будут принуждать других выполнять намеченное. Это может привести к довольно нервному поведению дома, как будто они боятся, что небеса рухнут, если ежедневные дела не будут выполняться правильно.

Однако, большинство рожденных 26 сентября верят в логику и ценят ее в повседневной жизни. Они также полагают (кстати, вполне справедливо), что многие технические проблемы можно разрешить с помощью заранее продуманных рациональных способов. Однако, как ни парадоксально, их собственное поведение может быть исключительно своевольным и иррациональным.

Сегодня пришли в мир два замечательных рок-музыканта. Это лидер и вокалист группы "Пикник" Эдмунд Шклярский и автор текстов песен и продюсер группы "Наутилус Помпилиус" Илья Кормильцев. Свои миссии в рок-музыке каждый из героев дня выполнил честно и достойно, а Илья Кормильцев еще активно выступал как общественный деятель, помимо сцены.

Поэт был нетерпим к любому конформизму. Своими резкими высказываниями в "Живом журнале" однажды он навлек на себя множество негативных комментариев со стороны русских националистов, обвинивших его в русофобии. Однако позже Кормильцев пояснил, что под "русскими" он имел в виду "ярых имперцев", тех, кто ненавидит "все, что дышит духом личности и свободы".

"Жизнь сама по себе прекрасна. Рождение и смерть — все происходит закономерно. И всегда есть брюзжащие старики, склонные идеализировать "свое время". Я не хочу походить на них и воспринимаю мир таким, каков он есть", — так со всегда присущей мудростью и необыкновенным талантом благодарит жизнь отмечающий сегодня свой 84-й день рождения выдающийся российский артист Олег Басилашвили.

Люди, чей день рождения — 26 сентября, сильны, энергичны и целеустремленны. Они могут быть идеалистами, но редко отклоняются далеко от практики. И если вдруг у них появляется желание теоретизировать, значит, их заботит успех либо провал идеи. Рожденные 26 сентября умеют заявить о себе. Любые их деяния можно сравнить с рябью на поверхности пруда: камень брошен и давно уже на дне, а круги все расходятся. Даже те, кто недолюбливает их, обычно признают качество работы, выполняемой ими.

Вот о такой Формуле небес и о бесчисленных светилах в небе написал однажды замечательный российский поэт Александр Межиров, пришедший сегодня в наш мир.

Впервые в жизни собственным умом

Под старость лишь раскинул я немного.

Не осознал себя твореньем бога,

Но душу вдруг прозрел в себе самом.

Я душу наконец прозрел — и вот.

Вдруг ощутил, что плоть моя вместила

В себе неисчислимые светила,

Которыми кишит небесный свод.