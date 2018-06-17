Близнецы, рожденные 17 июня, небрежны и упрямы

О небрежности, легкости и в то же самое время требовательности к себе и другим, убедительности и упрямстве рожденных 17 июня под знаком зодиака Близнецы рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.
Рожденные 17 июня всегда крайне серьезно относятся к тому, чем они занимаются.
Какими бы вальяжными и непринужденными ни казались они окружающим, в достижении поставленных целей эти люди упорны и решительны, к тому же для своих близких и друзей они настоящая опора.
Но несмотря на такие черты характера граждане считали его способным и даже идеальным правителем. Король оправдал ожидания подданных, выступив в роли настоящего солдата и воплотив в себе общепризнанные рыцарские идеалы. С религиозной точки зрения он также оправдал ожидания, регулярно посещая церковь и широко раздавая милостыню.
Особенности и противоречия Формулы небес, воплощенные в жизни и деятельности английского Близнеца короля Эдуарда наиболее показательны для многих пришедших в наш мир сегодня.
Может создаться впечатление, что жизнь Близнецов, рожденных 17 июня, протекает без забот.
К сожалению, а может быть, и к счастью, за фасадом небрежности и легкости нередко кроется чрезвычайная требовательность не только к самим себе, но и к тем, кто находится рядом с ними. Случись им оказаться в роли руководителей, беспрекословное подчинение станет непременным условием совместного сотрудничества.
Рожденные 17 июня легко мыслят и так же изящно действуют, ожидая подобной реакции и от окружающих.
Люди, чей день рождения — 17 июня, могут быть чрезвычайно убедительными в своей аргументации.
Они никогда не гнушаются тем, чтобы оказать давление на окружающих, желая заставить их подчиняться собственному мнению. Наиболее талантливые и удачливые индивиды из тех, кто родился 17 июня, весьма влиятельны в тех кругах, где они трудятся; даже после отхода от дел к ним неизменно обращаются за помощью и советом.
Рожденные 17 июня всегда заметны в обществе; впрочем эмоциональности и интуиции им не хватает.
Люди, чей день рождения — 17 июня, могут быть на редкость упрямы и глухи к чувствам других. Многие из них страдают недоверчивостью и импульсивностью. Очень часто они демонстрируют некое ребячество в своем поведении, вызывая недоумение окружающих.
Из Близнецов 17 июня получаются блестящие
поскольку в них чрезвычайно развито чувство пространства и ориентации в движении.
В редких случаях их методика бывает настолько индивидуальной, что они умудряются дойти до сути самым сложным маршрутом. Лишь со временем уже проверенная на опыте логика их рассуждений становится понятной другим.
Рожденные 17 июня любят приукрасить свой рассказ, даже приврать.
Как правило, это безобидная игра, но, как и всякую игру, ее нужно держать под контролем и не допускать перерастания в серьезное мероприятие.
Как бы ни хотелось рожденным 17 июня приукрасить свои достижения, но факты все равно говорят за себя.
Пятикратной победительницей турниров Большого шлема вошла в историю мирового тенниса старшая сестра Сирены Уильямс, американская теннисистка Винус Уильямс.
Трижды становились олимпийскими чемпионами австралийская пловчиха Стефани Райс и немецкий пловец Михаэль Гросс.
Неоднократно становился победителем турниров Большого шлема индийский теннисист Леандер Паес.
И многократно побеждал на велогонках "Тур де Франс" и "Джиро д'Италия" бельгийский велогонщик Эдди Меркс.
Триумфально побеждал на шахматных турнирах 9-й чемпион мира Тигран Петросян.
Блистательно исполняли русские и цыганские романсы Борис Рубашкин и Жанна Бичевская.
"Политики думают: "Мы владеем миром". Экономисты говорят: "Смешно! Это мы". А по правде — только Бог им владеет, а все остальные питают иллюзии".
Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:
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