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Автор Соломон Соловьев

Знак зодиака 12 мая: знаменитые Тельцы

Гороскоп

О тяге к работе, веселом нраве, целеустремленном характере и природной проницательности рожденных 12 мая под знаком зодиака Телец рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Кэтрин Хепберн

"Работать, работать и работать. Она умеет работать, пока не выжмет из себя все до капли", — так писал режиссер Стэнли Крамер об американской актрисе Кэтрин Хепберн.

Продюсер Майкл Канин так описал Формулу небес рожденной 12 мая актрисы: Формула успеха Хепберн -заносчивость, грубоватость и безумная тяга к работе". Все эти определения как нельзя лучше подходят к деталям Формулы небес рожденных 12 мая.

Рожденные 12 мая — неисправимые шалуны. Их озорство может и не проявляться в серьезных формах столкновения с властями, но веселый нрав, остроумные розыгрыши и проделки известны всем. И многими, как в случае с Кэтрин Хепберн, эти шалости воспринимаются как заносчивость или грубоватость.

Некоторые из сегодняшних Тельцов в высшей степени серьезно относятся к жизни, и все-таки какой-то внутренний бесенок непременно толкает их в самое пекло. Суть в том, что рожденные 12 мая попросту не могут жить так, как живут остальные. У них свой стиль поведения и профессиональные навыки, поэтому подчиняться чужим требованиям они не намерены.

Прожившая 96 лет Кэтрин Хепберн была одной из самых знаменитых в мире актрис, но она также подвергалась критике за недостаточную гибкость в исполнение ролей. Ее персонаж всегда соответствовал ее истинной личности, в этом Хепберн признавалась сама. В 1991 году она сказала журналистам:

"Я думаю, я всегда одинаковая. У меня очень целеустремленный характер, и мне нравится фильм, в котором я присутствую как личность".

Алина Кабаева

Алина Кабаева
Алина Кабаева

Очень целеустремленный характер — типичная особенность рожденных сегодня. Не исключением стала и появившаяся на свет 12 мая Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева. В 11-летнем возрасте, чтобы полностью развить спортивный потенциал, Алина Кабаева с матерью переехала из родного Ташкента в Москву для тренировок у Ирины Винер. Новая наставница сразу поставила условие: похудеть (по гимнастическим меркам Кабаева была склонна к полноте).

Похудеть для Тельца — значит, ограничить себя в еде, в одной из трех основных энергий комфорта. Но цель оправдывает средства. А средство было одно — перестать есть. И целеустремленный характер Тельца победил. Как впоследствии побеждал неоднократно. Алина Кабаева — одна из самых титулованных спортсменок России, Олимпийская чемпионка, двухкратная абсолютная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы и шестикратная абсолютная чемпионка России.

Рожденные 12 мая — возмутители спокойствия. Они обожают всякого рода разоблачения и бывают просто счастливы, когда удается опровергнуть то или иное сомнительное суждение, подвергнуть критике несправедливое мнение.

С другой стороны, люди, чей день рождения — 12 мая, вовсе не считают себя готовыми ответить на любые вопросы, и бывает довольно трудно догадаться, во что же, собственно, верят они сами. Обладая природной проницательностью, они редко обсуждают с другими личные воззрения.

Виктория Дайнеко

Виктория Дайнеко
Виктория Дайнеко

Противоречивостью в суждениях и поступках давно замечена в публичном пространстве рожденная 12 мая молодая российская поп-исполнительница Виктория Дайнеко. В 2007 году певица снялась обнаженной для мужского журнала Playboy, о чем впоследствии сильно жалела, рассказав об этом в эфирах популярных радиостанций. Но буквально через несколько месяцев певица говорила, что и она сама, и вся ее семья фотосессией довольны. Так же недолги пока публичные романы певицы, как и единственный официальный брак, продержавшийся менее двух лет.

Эдвард Лир

В поступках и высказываниях многих из родившихся сегодня, действительно, можно услышать и увидеть огромную кучу бессмысленного или даже откровенного абсурда. Но это еще одна из тонкостей Формулы небес дня сегодняшнего. И рожденный 12 мая английский художник и поэт Эдвард Лир был одним из основоположников "поэзии бессмыслицы".

В 1846 году Лир выпустил "Книгу нонсенса" (переводится также как "Книга чепухи" или "Книга бессмыслиц"). В эту книгу были включены абсурдистские лимерики-пятистишия. Вот один из лимериков Эдварда Лира:

Жила-была дама приятная,

На вид совершенно квадратная.

Кто бы с ней ни встречался

От души восхищался:

"До чего ж эта дама приятная".

Вот такие чудные стишки настоящего озорного Тельца.

Джон Рассел Хайнд

Пока Эдвард Лир писал стишки абсурда его космический собрат рожденный 12 мая английский астроном Джон Рассел Хайнд открывал астероиды. Открыл он их целых десять штук. Помимо астероидов, он открыл также переменные звезды в знаке Близнецов, ну и, естественно, в знаке Тельца.

Пришедшие 12 мая в наш мир Тельцы способны предложить любому нуждающемуся свежее решение той или иной проблемы, которое в конечном счете неизменно оказывается полезным.

Зачастую выступая против установившегося порядка, рожденные 12 мая могут кому-то показаться бунтарями, радикалами, но это глубокое заблуждение. Чаще всего они чрезвычайно консервативны в своем мироощущении и исключительно логичны.

Кроме того, рожденные 12 мая часто производят впечатление людей суровых или, по крайней мере, холодных, неэмоциональных.

На самом деле ледяной фасад есть не что иное, как искусственно воздвигнутый барьер на пути отрицательных эмоций, сообщаемых внешним миром.

Рожденные 12 мая, безусловно, всегда выделяются из толпы — и не только в силу действительно незаурядных природных способностей, но также благодаря энергичности и преданности делу. В них присутствует здоровая самоуверенность, неизменно вдохновляющая даже отъявленных скептиков.

Они в высшей степени чуткие люди, остро улавливающие общественные настроения. Рожденные 12 мая не склонны парить в мире фантазий, а ясность их мысли позволяет другим разглядеть, как глупы бывают условности, принятые в свете.

Андрей Вознесенский

Пришедший 12 мая в мир поэт Андрей Вознесенский ворвался в поэзию в отличие от многих сразу, с молниеносностью фейерверка. Наставник Вознесенского Нобелевский лауреат поэт Борис Пастернак писал своему воспитаннику после его первых публичных выступлений: "Ваше вступление в литературу было внезапным, стремительным и бурным. Я страшно рад, что до него дожил. Я всегда любил вашу манеру видеть, думать, выражать себя. Но я не ждал, что ей удастся быть услышанной и признанной так скоро".

Андрей Вознесенский стал известен с первым же чтением своих стихов перед массовой аудиторией. В 60-е годы Окуджава, Ахмадулина и Вознесенский участвовали в вечерах поэзии в большой аудитории Политехнического музея в Москве. Чтение стихов Вознесенского стало сенсацией. Первый сборник Вознесенского "Мозаика" был издан во Владимире. Он немедленно навлек на поэта гнев властей. Редактора сняли с работы, а тираж хотели уничтожить.

Затем его выгонял из страны Никита Хрущев, считая, что его поэзия несовместима с образом советского человека. Вознесенский поехал в Америку, но исключительно для выступлений. И он сразу же стал самым популярным среди русских поэтов. Его стихи переводил Роберт Кеннеди. Он стал другом семьи Артура Миллера. А встреча с женой Миллера Мерилин Монро запечатлена в таких строках:

Я Мерилин Мерилин.

Я героиня

Самоубийства и героина.

Перечитывая стихи Вознесенского, невольно находишь много общего в стиле и эффектах, которые встречаешь у его звездного собрата Эдварда Лира в его абсурдистских пятистишиях.

Но манифест для рожденных 12 мая точнее всего Андрей Вознесенский выразил в следующем стихотворении. Оно же может смело стать и поэтическим описанием Формулы небес для всех рожденных сегодня:

Лупит жизнь не слабо.

Жить на свете стоит —

на плечах была бы

голова да совесть.

Головы слетают —

мысли остаются,

совесть — это тайная

революция.

Мафиозы люты.

Не склоняйтесь в пояс.

Все, что нужно людям, —

голова да совесть.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 12 мая

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

  • Январь: 2, 3, 16, 17, 22
  • Февраль: 2, 3, 10, 26
  • Март: 10, 21, 23, 24, 25
  • Апрель: 1, 4, 21, 22, 29
  • Май: 9, 13, 15, 24, 27
  • Июнь: 3, 8, 18, 22, 24
  • Июль: 2, 4, 12, 23, 28
  • Август: 3, 5, 6, 9
  • Сентябрь: 3, 12, 27
  • Октябрь: 8, 11, 16
  • Ноябрь: 3, 6, 9, 20, 22
  • Декабрь: 5, 8, 12, 14, 24

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы гороскоп эдвард лир астрология алина кабаева день рождения кэтрин хепберн виктория дайнеко джон рассел хайнд андрей вознесенский
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