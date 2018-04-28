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Соломон Соловьев

Тельцы, рожденные 28 апреля, упрямы и решительны

11:03
Гороскопы

Об упрямстве, несговорчивости, твердости, целеустремленности и решительности рожденных 28 апреля под знаком зодиака Телец рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

С такими идеалами оставил свой след в истории еврейского народа немецкий промышленник Оскар Шиндлер, спасший почти 1200 евреев во время Холокоста, предоставив им работу на своих заводах в Польше и Чехии.

Упрямые и несговорчивые — так говорят обычно о представителях знака Тельца, рожденных 28 апреля.

Наверное, так оно и есть, но это лишь первое впечатление. Я бы использовал для характеристики Формулы небес этого дня определение "твердость". Ведь само понятие "твердость" — это понятие материи, а из мира материи состоят так или иначе все представители знака Тельца. А твердость — это свойство материала сопротивляться внедрению более твердого тела.

Рожденные 28 апреля заявляют о себе громко, если не сказать навязчиво.

Крайне решительные личности, они, раз определив для себя цель, уже ни за что не отступают. Отважно противостоя всем невзгодам, преодолевая все возможные препятствия, сметая натиск любых оппонентов, даже самых серьезных, они неуклонно продвигаются вперед. Ими движет непреодолимое желание продемонстрировать свою жизненную позицию, и не так-то легко заставить их отказаться от своих идеалов.

Оскар Шиндлер

Сам Шиндлер до войны служил своему покровителю Золотому тельцу и безудержно гонялся за деньгами во всех своих проектах. Но Формула небес скорректировала денежную мотивацию Тельца Шиндлера и дала ему более важную миссию. "Кто отнимет одну жизнь, уничтожает целый мир, а кто спасет одну жизнь, спасает целый мир" — эту заповедь из Торы и исполнил Оскар Шиндлер, спасший более 1200 жизней евреев, сам при этом не будучи евреем. За этот подвиг в государстве Израиль в 1993 году ему было присвоено почетное звание Праведник мира.

Будучи весьма искушенными политиками и дипломатами в повседневной жизни, люди, чей день рождения — 28 апреля, подчас производят впечатление людей рассудительных и даже сговорчивых. Однако в процессе общения с ними становится предельно ясно, что единственный компромисс, на который они соглашаются, — это тот, который будет полностью устраивать только их самих.

Тобиас Ассер

Созданием Международного третейского суда в Гааге запомнился мировой юриспруденции нидерландский государственный деятель и юрист Тобиас Ассер. Рожденный 28 апреля Ассер привел враждующие между собой государства к реальному компромиссу. Этот решительный Телец обладал той самой твердостью веры, так присущей всем рожденным 28 апреля, в то, что тяжбы между государствами могут быть разрешены путем созыва международных конференций.

Он убедил голландское правительство созвать серию конференций европейских держав для кодификации международного частного права. Первые их них были созваны в Гааге, где и был в дальнейшем, в 1900 году, создан Международный третейский суд. Одним из первых важных процессов в этом суде стало рассмотрение спора между США и Россией по поводу прав на рыболовство в Беринговом проливе.

Рожденные 28 апреля охотно раздают обещания, но позже интерпретируют их по-своему, а могут и вовсе отказаться от выполнения взятых на себя обязательств.

Они обладают уникальной способностью выжидать, и зачастую вследствие такой именно тактики у их оппонентов лопается терпение. Рожденные 28 апреля уделяют большое внимание своему внешнему виду и с особой тщательностью подбирают гардероб, словно инстинктивно понимают: первое впечатление — самое устойчивое.

Джессика Альба

Самой сексуальной женщиной в мире, по версии журнала FHM, в 2007 году была названа рожденная 28 апреля американская актриса Джессика Альба. Секс как одно из мощнейших орудий женщин-Тельцов позволил Альбе занять первое место среди самых желанных женщин у мужчин. Этот результат был получен в результате голосования на популярном интернет-портале AskMen.соm. Но фантазирующие о том, чтобы обладать Джессикой Альбой, мужчины, думаю, все-таки догадываются о твердости и неприступности Формулы небес рожденных 28 апреля.

С детства Джессика была христианкой католического вероисповедания, но ушла из Церкви, так как чувствовала, что там ее судят по внешности. Она комментировала это так:

"Пожилые люди осуждали меня. И мой пастор объяснил мне, что это из-за того, что я ношу провокационную одежду, хотя я такую и не носила. Просто это делало меня желанной для другого пола, это была моя вина, и это заставило меня стыдиться своего тела и мешало мне просто быть женщиной".

Пенелопа Крус

Обладать твердостью характера и быть сексуальной женщиной удается по жизни рожденной 28 апреля замечательной испанской киноактрисе и модели Пенелопе Крус. Твердость своего характера и способность благодаря ему добиваться результатов красавица Телец Пенелопа объяснила так: "Самая трудная вещь в мире — начать карьеру, когда известна только ваша внешность, а затем попытаться стать серьезной актрисой. Никто не будет воспринимать вас всерьез, если вы известны лишь как миловидная женщина".

Своей миловидной внешностью Пенелопа Крус по-прежнему украшает рекламные проекты французской косметической компании L'Oreal cо скромным ежегодным гонораром в два миллиона долларов; пробует себя в эстетическом ремесленничестве, вместе с сестрой Моникой создавая дизайнерские коллекции для многих известных брендов; и радует зрителей своими красивыми ролями в кино. А играет Пенелопа Крус всегда только твердых, сильных и необыкновенно красивых женщин. За эту формулу твердости, стойкости и нежной красоты ее любят режиссеры и миллионы зрителей по всему миру.

Кстати, женщины, рожденные в этот день, — прекрасные хозяйки, умело организующие повседневный быт своей семьи. Они уделяют первостепенное внимание правильному питанию, распорядку и чистоте. Так что мужьям Джессики Альбы и Пенелопы Крус — кинопродюсеру Кэшу Уоррену и актеру Хавьеру Бардему — очень повезло с женами.

Николай Астров

А вот тем, кому пришлось почувствовать на себе силу и мощь оружия созданного гениальным советским оружейным конструктором Николаем Астровым, повезло значительно меньше. Рожденный 28 апреля главный конструктор Мытищинского машиностроительного завода создал авиадесантные самоходные установки, установки для артиллерийского комплекса "Шилка", шасси под зенитные ракетные комплексы "Куб", "Бук", "Тор" и "Тунгуска". Всего конструктором было создано 26 типов боевых машин пяти семейств.

Ферруччо Ламборгини

Шасси, самоходные установки, агрегаты для сельхозтехники — все это конструировал в своем сарае итальянский подросток по имени Ферруччо.

Его родители занимались земледелием и, заметив у мальчика необыкновенные способности к технике, создали ему маленькую мастерскую, где Ферруччо отливал детали, необходимые для техники на ферме, а также для конструирования различных собственных механизмов. После Второй мировой войны Ферруччо переделывал военную технику для нужд сельского хозяйства. Преуспев в этом деле, он основал свою первую компанию и в 1949 году выпустил первый трактор собственной конструкции. Компании Ферруччо решил дать свою фамилию. А фамилия у него была Ламборгини.

Рожденный 28 апреля Ферруччо Ламборгини вскоре быстро разбогател на продажах своих тракторов и стал увлекаться спортивными автомобилями, в частности "Феррари". Он обратил внимание, что сцепление у автомобилей "Феррари" было подобным тому, что Ферруччо использовал в своих тракторах, но отличалось низкой надежностью. Именно поэтому он обратился с критикой к Энцо Феррари. И был шокирован публичным заявлением Энцо, что производитель тракторов не имеет права критиковать автомобили Феррари.

Тельцам, рожденным 28 апреля, лучше не стоит сообщать об их правах.

Обиженный Ферруччо именно тогда загорелся идеей "создать лучший "Феррари", чем у Феррари". И, как обычно бывает у рожденных 28 апреля, чем труднее задача, тем тверже и осмысленнее их решение довести дело до конца. Ламборгини сделал свой автомобиль и стал легендой.

Виктор Соснора

Вот такой необыкновенной твердостью обладают Тельцы, рожденные 28 апреля. И строчки рожденного 28 апреля замечательного поэта Виктора Сосноры могут быть прекрасным поэтическим образом для дня сегодняшнего:

Зубилом быть!
Быть злобным, белозубым,
заботливым о судьбах производства,
звучать произведением труда!

Он нынче полон пламенным желаньем
зубилом быть!
Рубить по начертаньям
начитанных, умелых чертежей
любой узор на розовом железе!

Наиболее подходящий партнер для рожденных 28 апреля

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

  • Январь: 8, 12, 19, 21, 28
  • Февраль: 8, 9, 18, 19
  • Март: 11, 14, 26, 28
  • Апрель: 2, 6, 19, 30
  • Май: 7, 12, 31
  • Июнь: 8, 10, 11, 24
  • Июль: 10, 13, 22, 27, 28
  • Август: 3, 15, 19, 27
  • Сентябрь: 1, 9, 23, 27
  • Октябрь: 24, 27, 30
  • Ноябрь: 25, 29, 30
  • Декабрь: 7, 8, 12, 26

Смотрите фото рожденных 28 апреля под знаком зодиака Телец знаменитостей

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