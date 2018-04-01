Овны, рожденные 1 апреля, совершают достойные поступки

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О достойных поступках, которые совершают рожденные 1 апреля под знаком зодиака Овен, рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

В конце XIX века в Киеве стрелялись на дуэли два профессора университета. Стрелялись, по обыкновению, из-за женщины. Один из профессоров был крупнейший терапевт России тех времен Василий Образцов, который абсолютно не владел стрелковым оружием, а вторым дуэлянтом был патофизиолог Владимир Линдеман, заядлый охотник и блестящий стрелок. Итог дуэли был очевиден: страна могла бы потерять выдающегося терапевта Образцова. Но вмешалась формула достоинства рожденного 1 апреля секунданта Образцова профессора Сергея Реформаторского.

"Совесть, благородство и достоинство — вот оно, святое наше воинство", — эти слова Булата Окуджавы как нельзя лучше характеризуют каждого из представителей знака Овна, рожденных 1 апреля.

И хотя 1 апреля традиционно считается Днем юмора и смеха и в этот день все норовят разыграть друг друга на разный манер, — Формула небес рожденных 1 апреля далеко не так легкомысленна и игрива, как может показаться на первый взгляд.

1 апреля пришли в наш мир прямолинейные, дисциплинированные, вдумчивые и необычайно трудолюбивые личности.

И такие слова, как "честь" и "достоинство", для рожденных 1 апреля далеко не пустой звук.

Дуэлянт Реформатский

Дело в том, что Реформаторский имел рост 2 метра 15 сантиметров, и, по правилам дуэли, именно он отсчитывал 15 шагов расстояния между дуэлянтами. Ну и, соответственно, расстояние получилось в два раза больше. Помимо этого Реформаторский уговорил второго секунданта зарядить дуэльные пистолеты охотничьими пыжами. Выстрелы прогремели, дуэлянты остались живы, в полной уверенности, что оба промахнулись. Так что, помимо выдающихся открытий в области органической химии, рожденный 1 апреля профессор Сергей Реформаторский вошел в историю и таким вот достойнейшим поступком.

Писатели, рожденные 1 апреля

Эдгар Уолесс

Два достойнейших писателя появились 1 апреля на свет и очень похоже реализовали свою Формулу небес. Один из них, английский драматург и киносценарист, вошел в историю как основатель литературного жанра "триллер". Звали его Эдгар Уолесс. Он написал 175 новелл и 24 пьесы, по его произведениям было создано более 160 фильмов. Последним его прижизненной работой в кино был сценарий к фильму "Кинг-Конг". И было это в 1932 году.

Николай Гоголь

А за век до этого Александр Пушкин, рожденный под знаком Близнецов, рассказал своему приятелю Николаю Гоголю, рожденному 1 апреля, сюжеты первых двух русских "триллеров". И пусть простят мне такую вольность исследователи творчества великого писателя, но подсказанные Пушкиным Гоголю и "Ревизор", и особенно "Мертвые души" на современном языке называются именно "триллерами" и именно так и выглядят современные экранизации данных произведений.

Но достоинство Гоголя было не только в этом. Дело в том, что рожденные 1 апреля обладают яркими качествами, при этом они не ищут всеобщего восхищения или признания. Для них гораздо важнее оказаться не в центре внимания, а в центре происходящих событий. Все, что им требуется, — это возможность продолжения начатого дела. Их заинтересованность в работе и финальном результате уникальна, и репутация трудоголиков зачастую сопровождает их в течение всей жизни.

Гоголь писал второй том "Мертвых душ" десять лет. И сжег за одну ночь. Почему? Есть десятки версий на эту тему — психоневроз, которым страдал писатель, одиночество, нищета, религиозные метания и неспособность выразить эти метания на бумаге. Но до конца своих дней Гоголь оставался Овном, рожденным именно 1 апреля.

И если что-то эти люди считают ниже своего достоинства, то они этого просто не делают.

Видимо, что-то подобное произошло и со вторым томом "Мертвых душ". Гоголь, писавший второй том уже без своего вдохновителя Александра Пушкина, видимо, счел свое произведение не слишком достойным ни своего первого тома, ни своего авторства. А дальше уже был у Гоголя так знакомый многим окружающим обычный импульс Овна (Овны часто сначала что-то делают, а потом жалеют о содеянном), и труд десятилетней работы тогда сгорел в огне.

Главный Овен Германии Отто фон Бисмарк

Импульсивным в своем созидании запомнился человечеству рожденный 1 апреля главный Овен Германии генерал-фельдмаршал Отто фон Бисмарк. Именно его импульс, соединенный с фантастическим трудолюбием и достоинством, позволил ему провести объединение Германии.

Овны, рожденные 1 апреля, при всей своей конкретности и прямолинейности остаются личностями чрезвычайно сбалансированными и на редкость прагматичными. Таким сбалансированным правителем был и Бисмарк. Во внешней политике Бисмарк придерживался принципа баланса сил, что вошло в историю государственного управления как система союзов Бисмарка, а впоследствии сформировалось в мировой политике как система "сдержек и противовесов". Именно Бисмарк первым в истории католической Европы ввел понятие "гражданский брак" для ослабления влияния Церкви на семейные отношения.

В значениях слов "достоинство" и "самодостаточность" есть много общего. Овны, рожденные 1 апреля, — личности и достойные, и самодостаточные. Для них понятие моральных ценностей не вызывает вопросов и разночтений, они уважают эти ценности в себе, культивируют их и бережно охраняют.

Сергей Рахманинов

Рожденный 1 апреля великий русский композитор Сергей Рахманинов был абсолютно самодостаточным человеком по жизни. Правдивым и скромным, никогда не лгал, никогда ничем не хвастал. Был аккуратным и точным, поддерживал идеальный порядок в своем кабинете, никогда не опаздывал, любил заранее составлять расписание своей работы и очень страдал, если приходилось нарушать планы.

Для меня лично музыка Рахманинова и литература Гоголя — это единый импульс двух Овнов, рожденных в один день. Их творения наполнены благородством. А благородство — это высокая нравственность, соединенная с самоотверженностью и честностью. Такая планка в творчестве доступна единицам. И 1 апреля Вселенная дарит миру именно такие штучные единичные личности.

Гуманистический психолог Абрахам Маслоу

Таким эксклюзивным человеком стал и рожденный 1 апреля американский психолог, основатель гуманистической психологии Абрахам Маслоу. Этот блестящий ученый реализовал свою Формулу небес, создав формулу-диаграмму под названием "Пирамида Маслоу", которая иерархически представляет человеческие потребности. И как тут вновь не вспомнить произведения великого Гоголя. Совместите образы, созданные Гоголем в своих произведениях, и элементы "Пирамиды Маслоу" — и вы получите удивительный результат: наглядное пособие по "человековедению".

Новаторство и оригинальность рожденных 1 апреля

В каких бы областях не пытались реализовать свою Формулу небес рожденные 1 апреля результат будет обязательно заметен окружающим. Новаторство и оригинальность — это главные инструменты всех проектов для рожденных 1 апреля.

Всегда молодой и талантливый в своей работе трудоголик-Овен российский тележурналист Владимир Познер отмечает 1 апреля свой день рождения. Прекрасны на сцене рожденные 1 апреля кумиры миллионов девушек — российский певец Сергей Лазарев и украинский певец Дмитрий Монатик.

С необыкновенным достоинством исполняли свои роли главный самурай японского кино актер Tосиро Мифунэ и одна из красивейших актрис российского театра и кино Ольга Дроздова.

"Вопросы крови — самые сложные вопросы в мире", — утверждал Коровьев в романе Михаила Булгагова "Мастер и Маргарита".

И эти сложные вопросы всю жизнь решал рожденный 1 апреля английский медик, основоположник физиологии и эмбриологии Уильям Гарвей. В далеком 1628 году именно Гарвей в своей работе "Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных" впервые сформулировал свою теорию кровообращения и привел экспериментальные доказательства в ее пользу.

А спустя три века рожденный именно 1 апреля американский хирург-трансплантолог Джозеф Мюррей довел теорию кровообращения Уильяма Гарвея до совершенства и стал первым в истории доктором, который в 1962 году совершил первую трансплантацию почки от умершего донора.

Передается ли такое чувство, как достоинство, через кровь, или здесь все-таки не обходится без Формулы небес?

Для рожденных 1 апреля ответ очевиден. Люди, рожденные сегодня, по праву могут считаться настоящим украшением для своего прекрасного знака Зодиака.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 1 апреля

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 9, 22, 27, 29

Февраль: 5, 7, 8

Март: 8, 14, 15, 16, 22, 23

Апрель: 7, 19, 21, 25, 28

Май: 1, 10, 28

Июнь: 6, 10, 11, 23

Июль: 2, 13, 23, 27

Август: 8, 9, 17, 28

Сентябрь: 4, 13, 23, 27

Октябрь: 3, 19, 24

Ноябрь: 7, 9, 13, 24

Декабрь: 15, 22, 25, 27, 31

Смотрите фото рожденных 1 апреля под знаком зодиака Овен

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