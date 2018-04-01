Овны, рожденные 1 апреля, совершают достойные поступки

О достойных поступках, которые совершают рожденные 1 апреля под знаком зодиака Овен, рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.
"Совесть, благородство и достоинство — вот оно, святое наше воинство", — эти слова Булата Окуджавы как нельзя лучше характеризуют каждого из представителей знака Овна, рожденных 1 апреля.
И хотя 1 апреля традиционно считается Днем юмора и смеха и в этот день все норовят разыграть друг друга на разный манер, — Формула небес рожденных 1 апреля далеко не так легкомысленна и игрива, как может показаться на первый взгляд.
1 апреля пришли в наш мир прямолинейные, дисциплинированные, вдумчивые и необычайно трудолюбивые личности.
И такие слова, как "честь" и "достоинство", для рожденных 1 апреля далеко не пустой звук.
Дело в том, что Реформаторский имел рост 2 метра 15 сантиметров, и, по правилам дуэли, именно он отсчитывал 15 шагов расстояния между дуэлянтами. Ну и, соответственно, расстояние получилось в два раза больше. Помимо этого Реформаторский уговорил второго секунданта зарядить дуэльные пистолеты охотничьими пыжами. Выстрелы прогремели, дуэлянты остались живы, в полной уверенности, что оба промахнулись. Так что, помимо выдающихся открытий в области органической химии, рожденный 1 апреля профессор Сергей Реформаторский вошел в историю и таким вот достойнейшим поступком.
Но достоинство Гоголя было не только в этом. Дело в том, что рожденные 1 апреля обладают яркими качествами, при этом они не ищут всеобщего восхищения или признания. Для них гораздо важнее оказаться не в центре внимания, а в центре происходящих событий. Все, что им требуется, — это возможность продолжения начатого дела. Их заинтересованность в работе и финальном результате уникальна, и репутация трудоголиков зачастую сопровождает их в течение всей жизни.
Гоголь писал второй том "Мертвых душ" десять лет. И сжег за одну ночь. Почему? Есть десятки версий на эту тему — психоневроз, которым страдал писатель, одиночество, нищета, религиозные метания и неспособность выразить эти метания на бумаге. Но до конца своих дней Гоголь оставался Овном, рожденным именно 1 апреля.
И если что-то эти люди считают ниже своего достоинства, то они этого просто не делают.
Видимо, что-то подобное произошло и со вторым томом "Мертвых душ". Гоголь, писавший второй том уже без своего вдохновителя Александра Пушкина, видимо, счел свое произведение не слишком достойным ни своего первого тома, ни своего авторства. А дальше уже был у Гоголя так знакомый многим окружающим обычный импульс Овна (Овны часто сначала что-то делают, а потом жалеют о содеянном), и труд десятилетней работы тогда сгорел в огне.
Овны, рожденные 1 апреля, при всей своей конкретности и прямолинейности остаются личностями чрезвычайно сбалансированными и на редкость прагматичными. Таким сбалансированным правителем был и Бисмарк. Во внешней политике Бисмарк придерживался принципа баланса сил, что вошло в историю государственного управления как система союзов Бисмарка, а впоследствии сформировалось в мировой политике как система "сдержек и противовесов". Именно Бисмарк первым в истории католической Европы ввел понятие "гражданский брак" для ослабления влияния Церкви на семейные отношения.
В значениях слов "достоинство" и "самодостаточность" есть много общего. Овны, рожденные 1 апреля, — личности и достойные, и самодостаточные. Для них понятие моральных ценностей не вызывает вопросов и разночтений, они уважают эти ценности в себе, культивируют их и бережно охраняют.
Для меня лично музыка Рахманинова и литература Гоголя — это единый импульс двух Овнов, рожденных в один день. Их творения наполнены благородством. А благородство — это высокая нравственность, соединенная с самоотверженностью и честностью. Такая планка в творчестве доступна единицам. И 1 апреля Вселенная дарит миру именно такие штучные единичные личности.
В каких бы областях не пытались реализовать свою Формулу небес рожденные 1 апреля результат будет обязательно заметен окружающим. Новаторство и оригинальность — это главные инструменты всех проектов для рожденных 1 апреля.
Всегда молодой и талантливый в своей работе трудоголик-Овен российский тележурналист Владимир Познер отмечает 1 апреля свой день рождения. Прекрасны на сцене рожденные 1 апреля кумиры миллионов девушек — российский певец Сергей Лазарев и украинский певец Дмитрий Монатик.
С необыкновенным достоинством исполняли свои роли главный самурай японского кино актер Tосиро Мифунэ и одна из красивейших актрис российского театра и кино Ольга Дроздова.
"Вопросы крови — самые сложные вопросы в мире", — утверждал Коровьев в романе Михаила Булгагова "Мастер и Маргарита".
И эти сложные вопросы всю жизнь решал рожденный 1 апреля английский медик, основоположник физиологии и эмбриологии Уильям Гарвей. В далеком 1628 году именно Гарвей в своей работе "Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных" впервые сформулировал свою теорию кровообращения и привел экспериментальные доказательства в ее пользу.
А спустя три века рожденный именно 1 апреля американский хирург-трансплантолог Джозеф Мюррей довел теорию кровообращения Уильяма Гарвея до совершенства и стал первым в истории доктором, который в 1962 году совершил первую трансплантацию почки от умершего донора.
Передается ли такое чувство, как достоинство, через кровь, или здесь все-таки не обходится без Формулы небес?
Для рожденных 1 апреля ответ очевиден. Люди, рожденные сегодня, по праву могут считаться настоящим украшением для своего прекрасного знака Зодиака.
Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:
Смотрите фото рожденных 1 апреля под знаком зодиака Овен
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