Феликс Зах: уникальный целитель знает, как возродить энергию в человеке

Биоэнергетик, доктор традиционной и народной медицины, исследователь-психолог, гипнолог, профессор, создатель уникальной системы психогенной самозащиты Феликс Зах в течение семи лет тесно общался с самыми известными целителями и психологами Индии и Тибета, он — член самой закрытой общины врачевателей, признан как удивительно точный диагност недугов и судеб. Работал с командой первого президента России Бориса Ельцина.

Ветеран войны, получивший несколько ранений, выглядит довольно моложаво для своих лет. Вследствие его колоссальной отдачи во время врачебных сеансов Феликс несколько раз полностью терял зрение. Вот и нынешним летом Феликс Зах поедет по российским городам и весям. В речи Феликса Аркадьевича слышатся нотки библейского патриарха и ученика Дейла Карнеги. Не ожидая вопроса, Феликс Зах берет быка за рога.

— В мире существует три вида энергии:

Первый — энергия силы характера, поэтому и бытует понятие: человек энергичный, вялый, инертный.

Второй вид — энергия духа. То, что человечество называет энергетикой, которая в свою очередь разделяется на два типа: энергетика положительная и отрицательная, светлая и черная, иначе говоря, энергетика добра и зла.

Наконец, третья, огромная, таинственная, макрокосмическая энергия — то, что мы называем тонкой энергией.

Тонкая энергия — энергия космического могущества, способная диктовать природе свои желания и оперировать ее силой. Этой энергией в полной мере владели первые люди Земли — лемуряне и в менее значительной степени — атланты. В наше время тонкой энергией (и то в ее самой крохотной степени) владеют только единицы посвященных в эту тайну избранных жрецов и гуру йоги.

— Феликс Аркадьевич, вы записали две аудиокассеты "Биоэнергетика здоровья" и "Кто — судьба или ты?". Ваша книга тоже вышла с заголовком "Кто — судьба или ты?". Я так понимаю, что это вопрос, на который вы уже ответили всей своей жизнью .

— Я часто задумывался, как лучше всего оплодотворить эту очень сложную идею, т. е. перевести всю мою личную, данную мне Богом силу энергетического исцеления, на ленту аудиокассеты, аккумулировать ее настолько предельно, чтобы сама запись стала самостоятельно исцеляющей инстанцией, не уступающей мне в своей силе. Три года напряженных поисков, экспериментов и опытов — и кассета была создана. Год широкого проверочного цикла. Результат — безупречная оценка по всем ее параметрам.

Ото всех человеческих недугов в той или иной степени есть препараты, аппараты и самые разнообразные лекарства. Но где лекарство, чтобы успокоить душу, избавить от страха, боязни, от гложущих сомнений и постоянных тревог? Где лекарство, чтобы активизировать волю, сделать человека душевно и сексуально сильным, сделать безупречной память и безмятежным сон?

— Думается, наших читателей заинтересуют некоторые подробности. Что представляет собой ваша запись?

— Она рассчитана на 18 минут. Из них 12 минут вас сопровождает мой голос, 5 минут — полное молчание. Эта активная 5-минутная безгласная пауза предельно закрепляет всю гамму исцеляющей энергетики. В конце записи снова появляется мой голос с пожеланием доброго отдыха и сна.

Энергия света

Процесс исцеления — от двух до десяти сеансов, в зависимости от характера и длительности недуга и возраста больного.

Воздействие кассеты происходит независимо от того, погружаетесь ли вы сразу, постепенно или потом, по окончании записи на кассете. Каждый последующий раз процесс воздействия будет усиливаться, пока не стабилизируется полностью ваше состояние.

— Многим исцелившимся благодаря вашему вмешательству хорошо знакомы ваши слова "Благоразумие и воля — всегда слагаемые успеха". А воля по определению подразумевает под собой некий элемент силы, лидерства, если хотите…

— Следует знать, что лидер еще далеко не всегда личность, а личность — это всегда и везде лидер. Лидер зачастую результат случая и обстоятельств, личность всегда от бога.

Чтобы быть всегда в своей судьбе беспроигрышным лидером необходимо, прежде всего, быть личностью. Что же надо лидеру к тому, что у него уже есть, чтобы стать личностью?

- Вы утверждаете, что достаточно волевого усилия — и вы избавились от недуга или застарелой болячки. Следовательно, человек сам кузнец своего счастья, как говорит народная мудрость?

— Помните, благоразумие и воля — вот главные слагаемые неизменного успеха в любой судьбе.

— Вы, как принято говорить, человек сложной судьбы. Чтобы вы посоветовали нашим юным читателям?

— В юные годы, во избежание выбора ложной профессии, которая потом не стала бы заклятием потерянных лет, необходимо исходить не из собственного опыта, которого еще нет, не из душевного порыва, не из восхищенного мнения и "захлеба" друзей (их оценка во многом слепа), а только из своих склонностей, из степени интереса своей души и ума. Потом, когда ваш ум и ваше сердце окажутся в единстве с выбранной вами профессией, вы ее своей одержимостью сделаете заметной и престижной для себя и других.

— Пушкин отметил, что "зависть — сестра соревнования, следовательно, хорошего роду". Вы разделяете такую точку зрения?

— Белая зависть — это, как правило, черта характера человека большой внутренней силы, ума и мудрости. Эта черта доброты, благосклонности и симпатии к достойному, более счастливому сопернику или другу.

Черная зависть — это черта слабости, бессилия и постоянных неудач. Черта, рождаемая отсутствием критической самооценки, озлобленностью, ненавистью к судьбе и ко всему в этом мире.

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