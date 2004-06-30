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Автор Петр Дерябин

Железная диета: специально для женщин

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Восполнить недостаток железа в организме можно с помощью несложной диеты. Достаточно следить за тем, чтобы на вашем столе всегда были продукты, обогащенные этим необходимым микроэлементом. Советует кандидат медицинских наук Виктор Михайлович Сенчин.

В каких продуктах РЕКОРДНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗА

Роль железа в жизни человека

- Какую роль в организме человека играет железо?

— По своей значимости это, можно сказать, уникальный микроэлемент. Входя в состав крови, железо участвует в переносе кислорода от легких ко всем тканям, органам и системам нашего организма. А без кислорода человек, как известно, не может прожить и нескольких минут.

В нашем теле содержится от 2 до 5 граммов железа в зависимости от уровня гемоглобина, веса, роста, пола, возраста. Но если расход и потери железа организмом превышают поступление его с пищей, возникает дефицит.

И последствия могут быть весьма неприятными, так как любой недостаток железа в организме нарушает снабжение клеток кислородом. В результате развивается железодефицитная анемия — малокровие. Снижается иммунитет и как следствие этого увеличивается риск инфекционных заболеваний. У детей происходит:

  • задержка роста и умственного развития
  • они быстро устают
  • снижается успеваемость в школе.

Взрослые также ощущают постоянную усталость, происходят нежелательные изменения в тканях и органах.

Особенно ранимы при железодефиците кожа, слизистые оболочки полости рта, желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. Кстати, одной из причин различных дерматитов, экзем и других заболеваний кожи может служить именно железодефицит.

Если микроэлемента не хватает, в полтора-два раза увеличивается вероятность желудочно-кишечных инфекций и острых респираторных заболеваний. Одним словом, организм не в силах противостоять различным хворям.

- Что же делать, чтобы этого не произошло? Как восполнить дефицит железа в организме?

— Сейчас в продаже есть достаточное количество ферропрепаратов — лекарств, содержащих железо. Это:

  • актиферрин
  • гемофер
  • конферон
  • ферроплекс.

Но иногда бывает достаточно и сбалансированной диеты. При этом необходимо учитывать, что состав пищи очень влияет на то, как усваивается железо. К примеру, фитин, который содержится в бездрожжевом тесте, и разные пищевые волокна "связывают" железо и выводят его из организма через кишечник. Поэтому в сочетании с подобными веществами железо усваивается плохо.

Железная диета, специально для женщин. железо в пище
Входя в состав крови, железо участвует в переносе кислорода от легких ко всем тканям, органам и системам нашего организма

Кроме того, необходимо учитывать пол и возраст. Так, у женщин детородного возраста потребность в железе гораздо больше, чем у мужчин, — почти в два раза.

По американским данным, небеременной женщине необходимо получать 15 мг железа в сутки, по российским — 18 мг. Это связано с тем, что женщины регулярно теряют значительное количество железа во время менструаций. А в период беременности потребность в железе увеличивается еще больше — в полтора-два раза: именно в это время оно расходуется не только для нужд организма женщины, но и для развития плода.

У детей же потребность в железе в расчете на 1 кг веса тела еще больше, чем у взрослых, так как детскому организму оно требуется еще и для растущих тканей. Вот почему дети от анемии страдают гораздо чаще, чем взрослые.

Какая пища богата железом?

- Какие продукты должны быть в рационе, чтобы обеспечить достаточное количество железа?

— 20 процентов железа мы получаем из мясной пищи и лишь 6 процентов — из растительной. Это необходимо помнить тем, кто решил стать вегетарианцем. Чтобы восполнить дефицит, в питании необходимо до 120-140 г увеличить содержание белка — главным образом за счет:

  • мяса
  • мясопродуктов
  • рыбы
  • яичного белка
  • нежирного творога.

Белки необходимы для:

  • лучшего усвоения железа
  • построения эритроцитов и образования гемоглобина.

Избыток жиров ухудшает кроветворение, поэтому их уменьшают до 70-80 г — за счет жирных сортов мяса и птицы, говяжьего, бараньего и свиного сала. Содержание углеводов в диете должно быть в пределах нормы — до 400 г.

Железо хорошо усваивается из вареной и жареной печени, поэтому нет необходимости принимать сырую, как это делают некоторые. Ко всему прочему это еще и опасно отравлением. Кулинарная обработка пищи обычная. Правда, если нет противопоказаний — таких, как язвенная болезнь и энтериты.

Тогда необходима консультация врача. Для стимуляции аппетита и желудочной секреции очень хороши мясные, рыбные и грибные бульоны и соусы, пряности и пряные овощи:

  • лук
  • чеснок
  • хрен.

Можно использовать и железистые минеральные воды.

Что касается растительной пищи, то, как я уже отметил, она менее богата железом. И все же оно есть — например, в фасоли, сое. Но в них содержится мало витамина С, поэтому для лучшего усвоения железа их нужно употреблять вместе с овощами, фруктами и зеленью, содержащими много аскорбиновой кислоты.

И последнее. Меню нужно составлять так, чтобы прием мясных блюд всегда сочетался с фруктовыми и овощными гарнирами.

Железная диета, специально для женщин. печень говяжья
Железо хорошо усваивается из вареной и жареной печени, поэтому нет необходимости принимать сырую, как это делают некоторые

Подойдут те же бобовые, укроп, салат, петрушка, сливы. Несколько меньше железа в свекле и моркови. Яблоки и картошка, вопреки бытующему мнению, содержат железа во много раз меньше, чем вышеперечисленные продукты.

- А что можно сказать о профилактике?

— То, что начинать ее нужно задолго до рождения ребенка. Женщинам на протяжении всего срока беременности, особенно в последнем триместре, нужно принимать препараты железа. Это поможет и самой женщине, и будущему малышу. Хорошо зарекомендовали себя поливитаминные комплексы с железом, специально разработанные для беременных.

Для профилактики нужны и специальные продукты, дополнительно обогащенные витаминами и хорошо усваиваемой формой железа. Ученые постоянно работают над их созданием. Кстати, есть и специальные формулы для детей и женщин.

Содержание железа в продуктах питания (мг/100 г или мл)

Печень свиная 12
Печень говяжья 9
Паштет печеночный 8
Мясо свежее 2-4
Рыба 0,5-1
Яйца куриные 2-3
Горох 9,4
Фасоль 12,4
Соя 11,9
Крупа гречневая 8
Пшено 7
Крупа овсяная 3,9
Хлеб 2-3
Какао-порошок 11,7
Фрукты 0,4-0,5

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