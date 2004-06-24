Язву желудка провоцируют стрессы

Советует заведующая гастроэнтерологическим отделением Дорожной клинической больницы г. Воронежа, врач высшей категории Галина Ивашова.

- Скажите, есть ли какие-нибудь факторы, по которым можно определить предрасположенность человека к язве?

— Да. Давно отмечено, что язвенной болезнью гораздо чаще болеют люди с первой и второй группой крови. Причем если пациент имеет вторую группу крови и злоупотребляет поваренной солью, то с большей вероятностью у него образуется язва желудка. У людей с первой группой крови чаще развивается язва двенадцатиперстной кишки.

- Говорят, что язва напрямую связана с характером. Правда ли это?

— Да. Давно известна поговорка: "Причина язвы не в том, что съедаете вы, а в том, что съедает вас". Московские психологи недавно выявили закономерность между чертами характера и вероятностью развития язвы желудка или двенадцатиперстной кишки. Они определили, что большинству язвенников свойственны:

недовольство собой,

тревога,

беспокойство из-за ожидаемой неудачи при остром желании успеха.

Они уверены, что никогда не смогут достичь желаемого, поэтому постоянно испытывают эмоциональный дискомфорт. Такое психологическое состояние ведет к хроническому стрессу и специфическим изменениям в нервной системе. В результате может развиться целый букет болезней. К ним относится и язва.

При тестировании людей с язвой психологи обнаружили несколько удивительно схожих особенностей. В тестах было предложено оценить свой ум, характер, уверенность в себе, здоровье, счастье, будущее и дать самому себе общую оценку.

Большинство больных оказались не очень высокого мнения о своем уме, жизненные перспективы рисовались им в довольно мрачном свете, на счастье они не надеялись. Но, что поразительно, почти все очень высоко оценили состояние своего здоровья. И это, несмотря на достаточно полную информацию о своем состоянии и серьезности язвенной болезни.

При оценке характера тоже выявилась одна интересная закономерность. Язвенники любыми средствами старались продемонстрировать, что они "нормальны" и мало чем отличаются по характеру от обычных людей.

Недовольство собой они тщательно скрывали. Так что для больных язвой обычно характерно соблюдение дистанции при общении. При этом они нередко испытывают сильную привязанность к какому-либо человеку и очень боятся его потерять.

Язва желудка

Около половины людей, страдающих язвой, переоценивают свои возможности. Психологи предложили испытуемым решить задачи, уровень сложности которых каждый определял себе сам. Здоровые люди начинали с простых заданий и в случае успеха повышали уровень сложности. Язвенники же сразу выбирали задачи, сложность которых заведомо превышала их возможности. Психологи объясняют это тем, что, замахиваясь на высокие цели, такие люди хотят компенсировать невысокую самооценку. Этот набор психологических характеристик у язвенников прослеживается довольно отчетливо.

- Что можно порекомендовать людям для избежания сезонных обострений?

— Для приведения в порядок нервной системы лучше всего подойдет работа с индивидуальным психологом или успокаивающий аутотренинг. Чем меньше человек нервничает, чем более он философски настроен и спокоен — тем больше шансов победить язвенную болезнь.

Если почему-либо психотерапия недоступна, то после эмоционального стресса или напряжения нужно как можно быстрее разрядиться: поиграть в теннис, сделать интенсивную физическую зарядку или просто пройтись быстрым шагом несколько километров по парку или лесу. Многим помогает длительное плавание в бассейне или душ. Причем некоторым лучше подходит долгий расслабляющий теплый душ. А большинству для переключения и тренировки нервной системы лучше освоить практику контрастного душа.

Душ

Для профилактики геликобактериоза нужно тщательно мыть овощи и фрукты проточной водой, можно даже с мылом, а некоторые из них обдавать кипятком. Эта гигиеническая мера является барьером на пути проникновения в желудок не только геликобактерий, но и возбудителей дизентерии и гепатита А.

Необходимо стараться принимать пищу в одно и то же время. Это особенно важно для людей, имеющих проблемы с пищеварением. Очень важно тщательно пережевывать каждый кусочек, положенный в рот. Соблюдение этого правила — надежная профилактика не только язвы, но и многих других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

- А есть ли какая-нибудь специальная диета для профилактики обострения?

— Да, конечно. Людям, страдающим заболеваниями желудка, в сезон обострений можно порекомендовать определенную двухнедельную диету. Доказано, что она уменьшает вероятность того, что язва проснется. В первые два дня нужно есть только полужидкие каши из овса, предварительно перемолотого в кофемолке. Их нужно готовить на воде или на молоке, добавляя немного сахара. Каши можно есть до 5-7 раз в сутки. Пить нужно некрепкий чай без сахара и кефир, наполовину разбавленный водой.

Следующие пять дней к этому рациону добавляют вегетарианские супы с цветной или брюссельской капустой, морковью, картофелем и печеные яблоки. В следующую неделю к супам и кашам добавляются отварная рыба и креветки. Пища в эти семь дней заправляется оливковым, а еще лучше — льняным маслом. Со следующей недели можно переходить на обычное сбалансированное натуральное питание, исключая грубую, острую и кислую пищу, курение и крепкий кофе. Нежелательна еда всухомятку и перекусы "на бегу".

- А какие из лекарственных растений можно применять для предупреждения обострений язвы?

— Известно противоязвенное действие капустного сока и облепихового масла. Предупреждают появление язвы и способствуют ее быстрейшему заживлению:

корневище аира,

корневища и корни девясила,

трава кипрея,

семена льна,

цветки ромашки,

клубни ятрышника,

листья мяты,

корни алтея и солодки.

Листья мяты

Каждое из этих растений можно заварить согласно инструкции, указанной на упаковке, и пить в течение всей осени. Настои и отвары лучше менять каждые две недели. Однако для того, чтобы язва не обострилась, осенью желательно пить различные желудочные сборы. Они помогают лучше, потому что в их состав включают еще и успокаивающие растения. А как мы уже говорили, стресс — один из главных толчков к обострению язвы.

Вот несколько рецептов:

Плоды фенхеля — 2 части, корень алтея — 2 части, цветки ромашки аптечной — 3 части, цветки липы — 4 части, трава пустырника — 4 части. Измельчить, перемешать. 6 чайных ложек сбора залить в термосе 1 л кипятка, настоять 4 часа, процедить. Принимать по 2/3 стакана 4 раза в день до еды.

Плоды фенхеля — 1 часть, корень алтея — 2 части, цветки ромашки аптечной — 2 части, корневище пырея — 2 части, корень солодки — 2 части. Измельчить, перемешать. 2 чайные ложки сбора залить стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Принимать весь настой один раз в день вечером.

Корни валерианы — 1 часть, корневище аира — 2 части, листья вахты — 2 части, трава золототысячника — 2 части, плоды тмина — 2 части, плоды аниса — 2 части, цветки ромашки — 2 части, листья мяты — 3 части, трава тысячелистника — 4 части. Измельчить, перемешать. 2 столовые ложки сбора залить 250 мл кипятка, нагревать на водяной бане 30 минут, настоять 10 минут, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.

Тамара ВОЛКОВА

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