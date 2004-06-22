Половой ликбез: как не подхватить венерические заболевания?

Инфекционные заболевания, передающиеся половым путём, в России существуют с давних времён. Сначала об этом старались не говорить, потом эта тема была под запретом, а теперь в период бурной сексуальной революции последствия такого подхода просто страшно наблюдать — темпы развития эпидемии инфекционных заболеваний поистине ужасны. Низкая сексуальная культура, низкий уровень жизни и самое страшное — поголовная безграмотность в области взаимоотношений полов привели к ситуации, грозящей серьёзными проблемами нашему генофонду, нашему будущему поколению, то есть нашим детям.

В этой связи хотелось бы озвучить простейшие рекомендации, исполнение которых несложно и вместе с тем способно уберечь вас от беды.

Итак, для начала — воздерживайтесь от случайных связей. Избегайте половых контактов с людьми, чья сексуальная неизбирательность очевидна.

Строго соблюдайте правила личной гигиены и требуйте этого от своего партнёра.

Ни в коем случае не пользуйтесь

чужими полотенцами,

мочалками

и другими средствами личной гигиены.

Перед половым актом убедитесь, что у вашего партнёра отсутствуют внешние признаки венерических заболеваний

сыпь на половых органах,

подозрительные выделения.

"Осмотр" совсем не должен быть демонстративным, "процедуру" легко выдать за банальный интерес. Не смущайтесь и не опасайтесь неверного истолкования ваших действий — ведь никакая ситуация не может быть хуже той, в которой вам придётся лечиться и страдать.

Имейте в виду, что все инфекции, передающиеся половым путем, успешно передаются орально и анально.

Используйте презерватив, его следует одевать непосредственно перед половым актом. Тем не менее, стопроцентной гарантии защиты от заболеваний, передающихся половым путем, не существует. Презерватив — не панацея! Используя его, вы уменьшаете, но не исключаете возможность заражения!

Сразу после полового акта помойте половые органы с мылом. Если вы все же пренебрегли своей безопасностью и отважились на случайную связь, обмойте половые органы раствором марганцовки или уксусной кислоты. Освободите мочевой пузырь — это уменьшит риск заболевания мочевыводящих путей. Используйте специальные антисептики. Регулярно посещайте врача (гинеколога или уролога) — два раза в год — для профилактического осмотра. По возможности укрепите свой иммунитет.

Довольно часто после заражения половыми инфекциями вообще не бывает никаких симптомов, либо они слабо выражены. Поэтому очень важно после каждой случайной связи пройти обследование на наличие половых инфекций. Этим вы оберегаете ваших половых партнёров от серьёзных проблем, проявляя заботу о здоровье близких.

Не занимайтесь самодиагностикой (полагаясь только на средства массовой информации).

Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Помните — поставить точный диагноз может только специалист. У каждого человека свой иммунитет, свои особенности, поэтому единых схем и препаратов для лечения тоже нет. Каждое лечение индивидуально. Глотая "неправильные таблетки", вы можете нанести своему организму непоправимый вред, вплоть до летального исхода.

Не тяните с обращением к врачу. Помните, что лечить болезнь лучше и быстрее в острой, начальной форме. Когда заболевание перерастёт в хроническую форму, справиться с ним будет куда сложнее, дороже, а то и вовсе невозможно. Венерическая болезнь никогда не пройдёт самостоятельно. Это не простуда и не грипп.

Не пользуйтесь народными средствами лечения. Исцелить от заболеваний, передающихся половым путём (ЗППП), они бессильны. Только антибиотики смогут вам помочь.

При лечении строго соблюдайте все предписания врача. Это очень важно. Вы можете не долечиться, и всё придется делать заново. Лечиться нужно строго совместно с половым партнером, чтобы не было повторного заражения от него.

Помните, хронические формы венерических заболеваний приводят к бесплодию, поражается нервная система, кости, мозг, кишечник, сердечно-сосудистая система, развиваются онкологические заболевания. Будьте мудрее. Относитесь к своему здоровью благоразумно.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.