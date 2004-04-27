"Жаворонки" и "совы": разные биоритмы - разное воспитание

От правильного распорядка дня ребенка зависит его физическое и душевное здоровье, — утверждает доктор медицинских наук, профессор, проректор Российской медицинской академии последипломного образования Валерий Анатольевич Доскин.

Что такое биоритмы человека?

Биоритмы свойственны каждому человеку с рождения, он получает их по наследству от предков. Они постепенно приспосабливаются к окружающей среде. Однако, если их менять и разрушать бесконечно, происходит переутомление и истощение организма. Как следствие этого, у детей возникают невротические расстройства и другие заболевания.

Дети, как и взрослые, делятся на так называемых "жаворонков", "сов" и "голубей".

" Жаворонки " рано ложатся спать и рано просыпаются, они особенно активны утром.

" рано ложатся спать и рано просыпаются, они особенно активны утром. " Совы " частенько заигрываются вечером допоздна, их трудно уложить спать вовремя, зато утром они просыпаются медленно и с трудом.

" частенько заигрываются вечером допоздна, их трудно уложить спать вовремя, зато утром они просыпаются медленно и с трудом. "Голуби" лучше всего приспосабливаются к обычному, усредненному режиму и к меняющимся окружающим условиям.

Не стоит переделывать "сов" и "жаворонков" и наоборот. Для того, чтобы ребенок рос здоровым, надо понаблюдать за ним и выяснить, каков его суточный режим. Распорядок дня надо подбирать ребенку таким образом, чтобы он максимально соответствовал его биологическим ритмам — тогда они нормализуются и закрепятся.

Как отличить детей-сов от жаворонков?

Дети, биоритмы которых настроены на режим дня, не доставляют особых хлопот родителям. Они, как правило,

послушны,

редко капризничают,

почти всегда дружелюбны и жизнерадостны,

хорошо едят и нормально развиваются физически.

Малыши с разлаженными биоритмами отличаются

неуравновешенным характером,

часто раздражаются,

возбуждаются,

плохо едят, спят

и нередко отстают в развитии от своих сверстников.

Иногда биологические ритмы ребенка расстраиваются из-за болезни.

Ритмы организма

Основной ритм организма — это "сон — бодрствование". Грудные дети спят до 16 раз в сутки, в общей сложности около 20 часов. С возрастом продолжительность ночного сна у малышей остается почти прежней, а потребность в дневном сне уменьшается. Полутора-двухлетние дети спят днем два раза, а начиная с трехлетнего возраста — всего один раз. После пяти-шести лет у значительной части детишек совсем пропадает необходимость спать днем.

Дневной сон детям до пяти-шести лет нужен обязательно. Малыши устают быстрее взрослых, и отдых для них — это не просто снижение активности и покой. Подвижность должна сменяться у них полным расслаблением, которое достигается только во время полноценного сна. Такое чередование соответствует ритму активности и покоя всех органов и систем ребенка. Длительность ночного и дневного сна у детей разная. Одним малышам требуется больше времени, чтобы их организм отдохнул, другим — меньше.

Внутри ритмов сна существуют периоды поверхностного и глубокого сна, которые несколько раз сменяют друг друга. Мало спящие дети проводят в глубоких стадиях сна больше времени и благодаря этому высыпаются. А те, кто спит подолгу, находятся большую часть этого времени в состоянии поверхностного сна. О том, достаточно ли спит ребенок, свидетельствует состояние его здоровья и поведение.

Сбои биоритмов ребенка происходят по вине взрослых

Нередко бывает, что родители до глубокой ночи не могут уложить ребенка спать, а наутро его трудно добудиться или, независимо от того, во сколько он лег, малыш просыпается спозаранку. Случается, что маленькие дети вообще путают день с ночью: помногу спят днем, а ночью бодрствуют, не давая покоя родителям. Такие сбои в естественных суточных ритмах ребенка происходят, как правило, по вине взрослых.

Кормление малышей и их биоритмы

Свободный режим кормления грудных детей позволяет следовать их потребностям в еде. Тем не менее периодичность кормления, как и другие режимные моменты, должна укладываться в ритмы семьи. Чтобы приучить ребенка дольше спать ночью, наибольший промежуток между кормлениями должен приходиться на ночное время. Если часы ночного кормления постепенно отодвигать на более поздние, утром ребенок будет просыпаться позже. Таким образом, меняя понемногу время кормления, его можно приурочить к утреннему пробуждению малыша.

Почему ребенку трудно заснуть?

Иногда перед сном какое-то повседневные события возбуждают ребенка и ему потом трудно заснуть. Нередко в помещении, где спит малыш, горит яркий свет, взрослые, не понижая голоса, обсуждают свои проблемы, громко работает телевизор. Родители могут не придавать значения тому, что ребенок засыпает все позже и позже, а тем самым удлиняется время его бодрствования. Незначительные, но часто повторяющиеся нарушения ритма жизни вызывают отклонения в биоритмах ребенка.

Как ввести малыша в правильный режим дня?

В правильный режим дня надо вводить малыша постепенно, день за днем. Сначала надо определить, в какое время должен ложиться спать малыш, чтобы он высыпался, вставал не слишком рано и не очень поздно. И затем ежедневно "подтягивать" его ночной сон к этому часу. Если родители хотят, чтобы ребенок вечером раньше ложился спать, днем его лучше укладывать пораньше, сразу после обеда.

В течение нескольких часов после утреннего и дневного пробуждения ребенок должен больше двигаться, чтобы во второй половине периода бодрствования он достаточно утомился и захотел спать. Все время физической активности он должен находиться в хорошо освещенном помещении. За час-два перед сном поведение малыша должно быть спокойным.

Предварительная подготовка ко сну поможет ребенку выработать привычку ложиться в одно и то же время. Она складывается из своеобразных ритуалов: он должен почистить зубы, умыться или принять теплую ванну, перед сном ему надо рассказать сказку или почитать книгу. Игрушка, которую малыш берет с собой в постель, тоже часть традиционной подготовки ко сну, с ней он быстрее заснет. Некоторым детям необходимо прикосновение маминых рук, поглаживание или похлопывание.

На что обращать внимание, чтобы успокоить ребенка?

Последовательность всех этих действий успокоит ребенка. Без обязательной подготовки ко сну организм ребенка очень легко сбивается с ритма. Среди взрослых людей, страдающих расстройствами сна, у большинства с детства не сформировались подобные ритуалы. Маленьких детей перед сном надо брать на руки, чтобы они успокоились. Это облегчает их засыпание. Если малыш нуждается, чтобы его покачали, нельзя ему в этом отказывать. Монотонные движения помогают установлению регулярных биоритмов у детей.

Кстати, детям очень полезно кататься на качелях — это тоже способствует установлению правильного ритма "сон — бодрствование". Хорошо бы в доме, в дверном проеме повесить детские качели, чтобы малыш мог качаться столько, сколько ему хочется. Соска-пустышка для многих детишек тоже часть ритуала отхода ко сну. Бывает, что малышу достаточно немного ее пососать, чтобы его одолел сон.

Некоторые родители опасаются, что ребенок не сможет отвыкнуть от соски или от того, чтобы его качали на руках, и избегают этого. Пустышку можно вынимать изо рта малыша, сразу же после того, как он заснул, и потом давать на все более короткое время. Продолжительность покачивания его перед сном тоже можно сокращать каждый день до полного прекращения.

Дети лучше засыпают и крепче спят в темноте. Ребятишки, вынужденные спать при ярком свете, нередко становятся нервными и беспокойными. Спальня ребенка может быть освещена лишь слегка, приглушенным светом. Нет необходимости сохранять абсолютную тишину, когда в доме спит малыш. Негромкие монотонные звуки успокаивают его и помогают ему заснуть. Перед тем, как уложить ребенка спать, его комнату надо проветрить. Если у ребенка четкий биологический ритм, но он рано встает и не дает выспаться родителям, его режим не надо перестраивать. Двухлетний малыш, проснувшись, может занять себя самостоятельно. С вечера ему надо положить возле кроватки игрушки, поставить чашку с водой или соком, положить немного печенья, чтобы он мог перекусить.

Если ребятишки капризничают при еде, они нуждаются в другом режиме питания. Ритм пищевой активности детей тоже подчинен биологическим ритмам. Трудно добиться совпадения приемов пищи с периодами физиологической активности органов пищеварения. Но если время от времени в течение дня они будут совпадать, ребенок станет есть лучше и охотнее.

Добиться этого вероятнее всего при частом приеме пищи небольшими порциями — 4 — 5 раз в день. Тогда пища лучше усваивается, чем при редком питании большими порциями. Учитывая естественные биологические ритмы детей, иногда можно помочь им избежать неприятных ощущений. Например, при лечении зубов: они наиболее чувствительны к боли после 18 часов. Эта процедура будет для ребенка менее болезненной, если отвести его к стоматологу в первой половине дня.

Не так давно появилось новое направление в медицине — хронотерапия. Больным детям назначается прием лекарств не просто по часа, а в соответствии с биоритмами. Органы человека реагируют на лекарства по-разному в то или иное время суток. Когда лекарства назначаются с учетом суточного ритма ребенка, их эффективность повышается и можно существенно уменьшить назначенные дозы. Такой прием лекарств снижает их побочные действия и вероятность осложнений.

Людмила КОЧУБЕЙ



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