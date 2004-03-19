Как приготовить эликсир бодрости в домашних условиях

Бодрость можно восстановить при помощи силы растений. Об этом рассказывает доцент кафедры фармакологии Воронежского медицинского университета Алексей Комаров.

- В конце зимы я всегда чувствую легкую усталость. Как выбрать травы для поддержания сил именно для себя?

— Жизненный тонус повышают и горькая полынь, и сладкая солодка. Но подбирать лекарственные растения надо индивидуально. Хорошим стимулирующим средством является цветочная пыльца. Она повышает мышечную силу, улучшает аппетит, стимулирует умственный труд и укрепляет организм после тяжелых болезней. Принимают пыльцу как дополнительный продукт питания один раз в день перед едой. Это лучшее средство для профилактики весенней усталости, особенно при больших нагрузках, как, например, у студентов в период сессии. Но, к сожалению, у некоторых аллергия на цветочную пыльцу.

Есть и другие растения, действующие так же. Это солодка и череда. В тибетской медицине солодка входила в 90% всех сборов, занимая второе место после женьшеня. Авиценна относил солодку к общеукрепляющим средствам. Напитки из солодки особо рекомендуют рабочим горячих цехов, химических производств. Пить эти настои очень приятно, так как они отличаются сладковатым вкусом и действительно являются одним из лучших тонизирующих средств.

А если вы предпочитаете сладкие напитки, вам подойдет чай следующего состава:

1 чайная ложка корня солодки, 2 чайные ложки корня одуванчика, 1 чайная ложка золототысячника, 3 чайные ложки плодов облепихи и 3 чайные ложки плодов шиповника. Этот состав кипятится 10 минут, настаивается 1 час и процеживается. Пить его рекомендуется по ¼ — 1/3 стакана с двумя ложками меда. Этот чай предназначен для подъема сил.

Многие предпочитают горьковато-пряный вкус. И не зря. Растения с таким вкусом пробуждают аппетит и оказывают тонизирующее влияние. Недаром в народе говорят: "Пряности укрепляют нервы и веселят кровь". К возбуждающим и общеукрепляющим растениям относятся:

черный перец,

ваниль,

имбирь,

мускатный орех,

перец однолетний,

тимьян.

В конце зимы и весной их обязательно надо добавлять в пищу, если у вас, конечно, нет язвы или гастрита. Тонизирующе влияют на нервную систему и горечи.

Кроме того, они улучшают усвоение белков, жиров, углеводов и являются сокогонными. Так что если у вас проблемы с желудком, остановите свой выбор на растениях-горечах: полыни, аире, тысячелистнике, дягиле. Но употреблять их в больших количествах не рекомендуется. Их нужно заваривать по полчайной ложке на стакан кипятка и пить раз в день.

Очень эффективны такие "родственники" женьшеня, как заманиха, лимонник, левзея. Их листья и плоды добавляют в чай, салаты, а корни — в бальзамы и тонизирующие напитки. Можно сделать такой салат:

5 г листьев лимонника, одна чайная ложка мелко нарезанного лука, 30 г крапивы, 20 г одуванчика, одна столовая ложка подсолнечного масла, 50 г сметаны. Такой салат можно есть постоянно. Это общеукрепляющее средство. Он рекомендован всем.

- Многие считают, что уж если пить что-нибудь общеукрепляющее, так это женьшень. Правильно ли это?

Женьшень

— Не спешите остановить свой выбор на нем. Женьшень и "его братья" нужны, когда силы на пределе, организм истощен. Они не просто вызывают прилив бодрости, а влияют на образование энергетических резервов. Но принимать их лучше после тяжелой болезни или в действительно критических ситуациях. А если вы чувствуете легкую слабость — отдайте предпочтение тонизирующим напиткам.

Например, такому:

2 чайные ложки сока лимона, 0,5 стакана апельсинового сока, отвар из корней солодки голой (2г корней на 50 г воды, кипятить 10 минут)- около 40 мл с учетом выкипания. После смешения ингредиентов добавляют мед, обычно 1 — 2 чайные ложки. Применяют этот напиток обычно утром и днем по 0,5 — 1 стакану, лучше перед едой. В этом случае биологически активные вещества напитка не смешиваются с пищей, быстро всасываются и в значительной мере препятствуют развитию сонного торможения в послеобеденное время.

Кроме того, есть и такие растения, сок которых действует как биогенный стимулятор. Они помогут организму собрать все силы. При их употреблении легче справиться с весенним обострением хронических заболеваний. К таким растениям относится, например, алоэ. Перед употреблением листья алоэ должны полежать в темноте на холоде.

На Руси также использовали сок заячьей капусты. Она помогала снять сильное утомление. Растение именовали русским женьшенем. В заячьей капусте и в алоэ много биологически активных веществ, в частности янтарная кислота. Ее наличием объясняются тонизирующие свойства винограда, ревеня, крыжовника. Сок винограда полезен при истощении нервной системы и упадке сил. Пить его нужно за час до еды 3 раза в день начиная с ½ стакана и к концу курса довести до 2 стаканов за прием. И еще одно средство необходимо весной для всех. Это травы, очищающие кровь. К ним относятся череда и крапива.

Для борьбы с весенней усталостью и профилактики обострения хронических заболеваний рекомендуются соки крапивы, одуванчика, медуницы. Из многих трав можно готовить салаты.

Крапива

Например, такой:

60 г молодых листьев кислицы, 210 г листьев сныти, 30 г растительного масла. Делают его так: листья сныти промывают и ошпаривают кипятком, выдерживают 5-10 минут, а потом измельчают вместе с кислицей и заправляют маслом.

Этот салат можно чередовать с комбинированным салатом "Весна".

В нем 100 г листьев яснотки, 30 г пастушьей сумки, 30 г щавеля кислого, 10 г одуванчика, 20 г березовых листочков и 20 г цикория. Листья моют, измельчают, перемешивают. С корня цикория снимают кожицу и режут его на мелкие кусочки. Все это заправляется маслом.

— Значит, все травы лучше употреблять в свежем виде?

— Как правило, это возможно только весной. Но чтобы не терять полезных качеств сушеных трав, достаточно соблюдать несколько правил. Кладите зелень в кипящую воду маленькими порциями, чтобы кипение не останавливалось. Вода должна покрывать травы полностью в течение всей варки. Если в вашем сборе есть корни и травы, поступайте так: в кастрюлю сначала кладут клубни, корни и трудноразвариваемые травы, такие как сныть, подорожник. Через 20 — 30 минут добавляйте остальные травы.

В специальном сборе эффект растений возрастает. К тому же, если вы начнете заваривать травки от всех недомоганий по отдельности, вам придется выпить слишком большое количество жидкости. И может оказаться, что травы, выбранные вами, несовместимы. Поэтому существуют бальзамы, в рецепте которых травы подобраны комплексно. Зная, какие травы включены, вы сможете подобрать наиболее подходящий для себя бальзам и сами составить такой сбор.

Например, в бальзаме Биттнера есть все названные выше горечи, а в бальзаме Маурера горечей меньше, но зато больше пряностей. Это надо учитывать при выборе бальзамов. При ярко выраженном стрессе лучше остановить свой выбор на втором. Это касается прежде всего курильщиков. Употребление бальзама Маурера ускоряет процесс рассасывания отложений табачных смол в органах дыхания. А при ожирении и атеросклерозе предпочтительнее бальзам Биттнера. Употребляя любой из этих бальзамов как средство против усталости, вы к тому же лечите свой организм.

"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.