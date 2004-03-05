Как постились на Руси цари и простолюдины: нам такие блюда и не снились

О том, как питались во время Великого поста российские цари и простолюдины, Pravda.Ru рассказала сотрудник Российской государственной библиотеки Елена Картышева .

Как постились на Руси

Древнейшие христианские писатели единогласно свидетельствуют, что Великий пост установлен апостолами в подражание сорокадневным постам ветхозаветных праведников, пророка Моисея, пророка Илии, а также примеру Иисуса Христа, постившегося 40 дней. Согласно Ветхому Завету, сам Бог назначил период в 40 дней как меру для совершения подвигов и различных предприятий.

Согласно древним уставам, принято соблюдать с особенной строгостью первую и Страстную седмицы поста. В понедельник и вторник первой седмицы, а также в пятницу и субботу Страстной установлена высшая степень поста — полное воздержание: "… ни хлеба ясти, ни воды пити".

В остальные дни этого поста, кроме воскресных и субботних дней, установлена вторая степень воздержания: однократное сухоядение в продолжение дня. Разрешаются:

хлеб,

вода,

овощи.

По уставу Соловецкого монастыря по вторникам и четвергам разрешается горячая пища из двух блюд (раз в день) и питие с медом. По субботам и воскресеньям установлена третья степень поста: разрешается горячая пища из двух-трех блюд с растительным маслом и посластием дважды в день. В эти дни дозволяется и употребление небольшого количества натурального виноградного вина (но не водки).

Легчайшая степень воздержания — употребление в пищу рыбы — разрешается в дни торжественных праздников:

Благовещения Богородицы.

Вербного воскресенья.

Лазаревой субботы.

В первые века христианства в древней Руси такой порядок поста соблюдался большинством православных христиан. Иностранные путешественники XV-XVI веков удивлялись, насколько русские — от простого крестьянина до царя — строго соблюдали установления Великого поста.

Крестьяне в основном употребляли в пищу:

зеленый лук,

хлеб,

соль,

квас,

чеснок,

молодую редьку.

популярными были щи из свеклы и травы сныти. Из пшена и других круп готовили жидкие кашицы, пекли пироги из ржаной муки с грибной начинкой. Когда поспевали земляника и клубника, то варили гречишные вареники с начинкой из этих ягод.

Владимир Даль в своем знаменитом словаре дает подробное описание крестьянского поста: "Постный крестьянский стол: пирог с заварной капустой или с грибами, ломтевой картофель с уксусом, похлебка с груздями, вареный горох, пшенная, ячная, овсяная или гречишная каша, соленые огурцы, грузди и капуста, пареная репа, морковь, свекла в горячем сусле, гороховый кисель с маслом; пироги: репник, морковник, свекольник, грибной с крупою; блины, шанежки, оладьи, мерзлая брусника и клюква с медом; пирог с одной малиной или маковник с медом, орехи, пряники, изюм "

Строго старая Русь соблюдала посты, в чем подавали пример святители и государи. Первые два дня первой недели Великого поста патриарх и царь вовсе не вкушали пищи, только в среду подавалось легкое кушанье, например компот. В строжайшем посте проходила и страстная неделя. Вместе с воздержанием происходили и многочисленные подвиги в:

милосердии

и в молитвах.

Все церковные службы царь полностью выслушивал ежедневно в течение всего Великого поста.

В те же дни в традиции государей и великих князей было заходить "на прощание" и к гробам родительским: к отцам — в Архангельский собор, к матерям — в Вознесенский кремлевский монастырь — усыпальницу великих княгинь и княжен. Каждый царь с глубокой старины в домашней жизни аскетически исполнял правила воздержания и был образцом послушания церкви. Например, Алексей Михайлович был образцом набожности, того чинного, точно размеренного и твердо разученного благочестия, над которым так много и долго работало религиозное чувство древней Руси. С любым иноком мог он поспорить в искусстве молиться и поститься.

Что ели на Руси во время постов

В Великий пост он обедал только три раза в неделю, а в остальные дни кушал по куску черного хлеба с солью, по соленому грибу или огурцу и пил по стакану "полпива". Рыбу он ел только два раза за весь Великий пост. До нас дошли описания царского стола Алексея Михайловича в Великий и Успенский посты, когда ему готовились следующие кушания:

капуста сырая и гретая,

грузди и рыжики соленые, сырые и гретые,

ягодные яства.

Но все это было без масла, кроме Благовещеньева дня (25 марта по ст. стилю, или 7 апреля — по новому). "И ест Царь в те посты в неделю, то есть в воскресенье, во вторник, в четверг, в субботу по единожды на день, а пьет квас, а в понедельник, и в среду, и в пятницу во все посты не ест и не пьет ничего".

Все церковные службы царь полностью выслушивал ежедневно в течение всего Великого поста

Вся царская семья держалась того же порядка и той же еды, лишь царские малолетние дети были в исключении, и им Великим постом разрешались кушанья "рыбные и пирожные с маслом", так как на Руси больным, старым и тем, что "еще в малых летах пост содержати не мочно".

В известном памятнике древнерусской литературы XVI века "Домострой" есть специальная глава — "Записи на весь год, что к столу подавать с Пасхального воскресенья в мясоед", в которой дается подробный перечень продуктов питания, употребляемых во время поста на Руси.

"На Петровский пост к столу еду подают:

сельдь на пару,

щуку на пару,

леща на пару,

сушеную рыбу-лососину,

белорыбицу,

осетрину,

спинки стерляжьи и вязигу белужью,

спинку белорыбицы на пару,

уху щучью с шафраном,

ухи черной векошник,

запеченных окуней,

векошники из плотиц,

уху из пескарей, из лещей, из карасей, т

авранчук осетровый,

да тавранчук стерляжий.

Из заливных:

белорыбица свежая,

стерлядь свежая,

стерлядь свежепросоленая,

осетрина свежая,

осетрина соленая,

щучина свежепросоленая,

щучьи головы с чесноком,

гольцы,

стерлядь вяленая,

осетрина шехонская,

осетрина косячная,

грибы вареные, печеные и сушеные,

щи,

караси, paки.

В Успенский пост к столу еду подают рыбную. Подается: капуста кислая с сельдями, икра различная ставится рядом, белужья спинка вяленая, лососина с чесноком подается дольками, осетрина шехонская, белорыбица, семга сушеная, спинка осетрины да стерляжья, сельдь на пару, щуки на пару, стерляди на пару, лещи на пару, спинка семужья, спинка белорыбицы и прочих рыб спинки подаются на пару, студни рыбные с шафраном, уха из окуней запеченных черная (остудить ее), уха рядовая горячая, уха щучья, уха стерляжья, уха карасевая, уха окуневая, уха из плотиц, уха из лещей, тавранчук осетровый, а в промежутке меж разных ух подаются рыбные колобки и стерлядь, и рыбные блюда, пироги, пирожки в ореховом масле, пироги подовые пряженые с горошком, оладьи в ореховом масле кислые, пироги подовые кислые с горошком, пироги большие с маком на конопляном масле с горошком, да большой же пирог с маковым молочком, да с сочнями пирог с вязигой тоже большой, пирог с сигами да с сомом или с сельдью пирог пряженый,- а всех их переложить блинцами.

Из заливных: щука под чесноком, окунь в подливке, щука свежепросоленая, белужина вяленая в подливке, белорыбица в подливке с приправами, осетрина в подливке с приправами, лососина в подливке с приправами, семга с приправами в подливке, сиговина с приправами в подливке, лодожина с приправами в подливке.

В Филиппов пост к столу подают: паровые сельди да свежие мороженые, лещей на пару, спинки белорыбицы, спинки лососьи, спинки нельмы, спинки семужьи, стерлядь на пару, сига, лодогу на пару, студень рыбный, караваи, поросят мясных, утят мясных, уху шафранную, уху черную, уху налимью, печень, молоки налимьи, уху окуневую, уху плотичью, уху из лещей, уху из карасей, тавранчук белужий, тавранчук осетровый, тавранчук севрюжий, тавранчук стерляжий, уху мешочком, уху с клецками, уху стерляжью, уху судачью, уху из потрошков стерляжьих.

Из заливных: белорыбица, лососи, нельма, стерляди, осетрина, головы стерляжьи, головы щучьи с чесноком и с хреном, вырезки, стерляди жареные, щуки отварные, лини, окуни, плотицы, лещи заливные, щучина свежепросоленая, хребет да ребра белужьи, сельди жареные, осетрина шехонская, осетрина косячная, осетрина длинная, двойные щи — с ухой свежею да с ухой осетровой.

А на Масленицу подают к столу:

хворост,

ельци,

ядрышки,

пирожные,

шишки,

творожную смесь,

молоки вареные,

жирный творог.

В Великий пост к столу подают: хлебцы постные, икру паюсную, икру осетровую осеннюю да икру осетровую свежую, икру стерляжью, печень щучью простую, кашку с белорыбицей, печень лосося, кашку с судаком, кашку стерляжью, кашку с севрюгой, кашку с белугой свежей, печень осетровую свежую, печень белужью слабосоленую, печень осетровую сушеную и белужью, снетки да сущик, пласточки карасевые да язевые, икру вареную, икру жареную, тешку осетровую да тешку свежесоленую, визигу в уксусе, стерлядь бочечную, языки сырые, стерлядь вяленую, тешку осетровую, тешку белужью, языки белужьи, осетрину шехонскую, лапшу гороховую, пшено с маковым маслом, целый горох да горох лущеный, двойные щи, блины да пироги с варением или луком, да пироги подовые с маком, да кисели и сладкие и пресные."

С особенной строгостью принято соблюдать Первую и Страстную седмицы Великого поста.

Словарь

Векошники — пироги, заправленные мясными и рыбными остатками пищи (своего рода " пицца").

Пласти — пластовые куски рыбы.

Лодожина (лодога) — одна из пород сига.

Снеток — сушеная рыба вандыш.

Сущик — сушеная мелкая рыбешка.

Тавранчук — похлебка из разных сортов рыбы.

Шишки — сладкие булочки или печенье круглой формы.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.