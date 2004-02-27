Тест: на что вы обращаете внимание при первой встрече с другим человеком?

Этот тест расскажет об особенностях вашего характера в зависимости от того, на что вы сразу обращаете внимание при первой встрече с другим человеком.

Взгляд. Ты человек, ставящий на первое место честность и открытость в отношениях с людьми. Больше всего тебя пугает в других лицемерие и лживость.

Волосы. Если тебя привлекают в человеке больше всего его волосы, то это значит, что тебя интересует точка соприкосновения внутреннего и внешнего мира, ума и тела.

Машина. Больше, чем сам человек, тебе интересна внешняя сторона общения, его статус в обществе. Однако это не означает, что ты оппортунистка, а всего лишь, что ты человек, абсолютно не уверенный в своем будущем.

Ум. Тебя больше всего привлекает интеллект, возможность вести интересные беседы на равных, основанные не на эмоциях, а на рациональности.

Одежда. Больше всего тебя привлекает в человеке его внешность, а не внутреннее содержание, то, как он себя преподносит и как себя ведет. Для тебя это способ избежать более глубоких отношений.

Жестикуляция. Ты больше всего обращаешь внимания на жестикуляцию. Привычку двигаться — с большей или меньшей раскованностью. Таким образом выражается твоя потребность в защите и надежности.

Рот. Ты человек инстинктивный, естественный. И в других тебя притягивает их спонтанность. В самом деле, рот — это способ общения с другими, а улыбка — зеркало души человека.

Загадочность. Более всего тебя привлекает в человеке, которого ты видишь в первый раз, его непонятность, загадочность. Это дает возможность пытаться раскрыть его тайну.

"Женское здоровье"

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