Как ухаживать за кожей лица зимой - советы косметолога

О том, какой уход необходим коже в холодное время, рассказывает косметолог московского Центра эстетики и здоровья "Валентина" Софья Хромова .

Главная зимняя кожная проблема — обезвоживание, приводящее к потере эластичности и сухости. Кожа зимой становится более сухой, чем летом. Это следует учитывать, выбирая косметические средства. Обычно жирная кожа становится нормальной, нормальная — сухой, а сухая — сверхчувствительной.

Начало дня: утреннее умывание

Утреннее умывание в холодное время года заменяется очищением лица тоником. Чтобы кожа зимой не старела и не покрывалась морщинами, перед выходом на улицу ее следует защищать. Уже нет необходимости мазать лицо свиным или бараньим жиром, как делали наши предки. Каждая фирма предлагает надежные защитные средства со сбалансированным составом полезных ингредиентов. Не возьмусь советовать кремы определенной фирмы, так как выбор защитных препаратов — дело индивидуальное.

Недавно врачи-косметологи провели тестирование на переносимость препаратов, и оказалось, что кожа только одной женщины из десяти не реагирует на компоненты, входящие в состав различных средств. Такая печальная "аллергическая" статистика. Поэтому, только испробовав на себе определенные кремы-защиты, можно найти "свою фирму".

Многие респектабельные женщины России пользуются только отечественной косметикой

Я бы советовала выбирать защитные препараты российских производителей. Наши биохимики, разрабатывая косметические средства, учитывают специфику климата средней полосы, существенно отличающегося от европейского. Кстати, именно поэтому многие респектабельные женщины России пользуются только отечественной косметикой:

"Фаберлик",

"Нико",

"Чёрный жемчуг",

"Невская косметика",

"Натур Нико",

"Прикосновение".

Все эти и другие отечественные фирмы имеют замечательные средства зимней защиты. Кремы последних поколений, рассчитанные на холода, выпускаемые ведущими мировыми производителями Швейцарии, Франции, Японии, противоаллергенны и многофункциональны: они сочетают защиту и питание.

Защитные кремы ложатся на лицо тонкой жировой пленочкой, предохраняя кожу от разрушающего воздействия снега, мороза и ветра. Хмель, соя, морские экстракты, растительные масла и жиры — эти добавки поддерживают достаточный уровень естественной увлажненности кожи.

Что делать нельзя

Зимним утром до выхода на улицу категорически нельзя пользоваться увлажняющими кремами. В их состав входят гидроэлементы, замерзающие на морозе. Недопустимо использование зимой и летних защитных средств. Направленность их действия принципиально иная: летняя "защита" способствует скоплению влаги у поверхности кожи. Если вы не покидаете квартиру в течение всего дня, то утренняя защита может быть заменена кремовым увлажнением и питанием. А "жаворонкам", просыпающимся за пару часов до выхода на улицу, рекомендую сделать маску.

Утренние маски

Питательные маски, которые зимой целесообразно делать 2-3 раза в неделю, накладывают за час до нанесения защитного крема. Желательно использовать не готовые маски, а те, которые нетрудно сделать в домашних условиях. Для любого типа кожи подойдет маска из авокадо. Этот заморский пришелец обладает сильными регенерирующими свойствами восстановления структуры кожи, богат ферментами и питательными маслами, разглаживающими морщины. Мякоть авокадо растирается на терке и наносится на лицо на 30 минут.

Маска для лица

Сухую и нормальную кожу питают маски из таких ингредиентов:

биойогурт,

мед,

тертая цедра цитрусов,

кашица хурмы,

мед и размягченное сливочное масло.

Для сухой кожи подойдут творог, оливковое масло и морковный сок. Сверхчувствительная шелушащаяся кожа среагирует на маску из меда, яичного желтка и растительного масла. Жирная "отзовется" на любые кисломолочные продукты:

кефир,

простоквашу,

ряженку,

сметану

маску из сваренного "в мундире" картофеля,

тертого яблока и молока.

Зимние угри

Лица многих женщин зимой отмечены угревыми высыпаниями. Причины их появления различны. Иногда это реакция организма на низкие температуры, порой — нарушение эндокринных процессов или внутренние воспаления, которые обостряются в холодное время года.

Угри

Ежедневное нанесение утреннего защитного крема в виде жирной эмульсии для такой проблемной кожи обязательно. По возвращении домой не стоит умываться водой, а следует провести процедуру, которая называется комбинированное умывание. Горячей водой намочить полотенце и положить его на лицо, через минуту поменять его на другое, пропитанное холодной водой. Несколько чередований помогут снять с лица "агрессию" окружающей среды, которой подвергалась кожа, и восстановить ее водный баланс. Избавиться от угреватых пор помогает овсяная маска — хлопья геркулеса развести теплым молоком. Маску держать на лице не менее 15 минут, пока она не образует пленочку. Смывать такую маску лучше зеленым чаем.

Задание на дом

Курс вечерних процедур — интенсивное увлажнение и витаминизированное питание. Цель применения ночного крема — восстановление липидно-жировых запасов кожного покрова. Но сначала следует снять макияж. В зимние дни умываться водой, даже самой чистой, противопоказано. Вода удаляет тонкую гидролипидную пленку, защищающую нашу кожу. По этой же причине нельзя пользоваться никакими спиртосодержащими средствами. Так что смывать макияж следует

лосьоном,

молочком,

сливками или тоником, не содержащими спирта.

Они наносятся на лицо легкими движениями, не растягивая кожу. Излишки снимаются салфеткой. Из новинок отличны немецкие пенки для снятия макияжа и их отечественные аналоги с календулой.

Для вечернего интенсивного увлажнения подходят сыворотки, питательные витаминизированные кремы, а дамам за тридцать — омолаживающие препараты. Современная косметика содержит гиалуроновую кислоту. Это — основной компонент межклеточной соединительной ткани, который обеспечивает упругость и эластичность кожи. Старение есть не что иное как снижение содержания гиалуроновой кислоты в кожном покрове.

формула гиалуроновой кислоты

На любой перспективной косметике обозначена гиалуроновая кислота и указан ее процентный состав. На российском рынке появился препарат-новинка "Гиалуронка гелеобразная" из гребешков петушков. Средство гарантирует увлажнение, питание и омоложение. Заканчивается апробация отечественного гелевого препарата, созданного на основе ДНК осетровых рыб и гиалуроновой кислоты. Кремы, в составе которых гиалуроновая кислота сочетается с плацентой, замечательно подходят для вечерних процедур.

Все ночные кремы наносятся на лицо за три часа до сна. Если не выдержать это время, то утром на лице появятся заметные отеки и одутловатость. Излишки крема перед ночным отдыхом следует снимать салфеткой.

Наносить кремы на лицо необходимо по четким линиям:

от переносицы и бровей — к верху лба, к линии роста волос;

вокруг глаз по круговой линии: от внутреннего угла по верхнему веку к наружному углу,

по нижнему веку — от наружного к внутреннему;

от носа — к вискам;

от подбородка — к кончику уха.

О пользе зимнего макияжа

Отношение к макияжу зимой существенно изменилось. Доказано, что макияж не только не вреден, а напротив, чрезвычайно полезен. Он помогает сохранить молодость кожи, создает для кожи своеобразный барьер от воздействия внешней среды, защищая ее от переохлаждения.

Макияж стоит наносить на кожу, "пропитанную" защитным кремом. Если зимой не пользоваться тонированными кремами, пудрой и помадами, то зимние кожные проблемы будут возникать гораздо чаще.

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