Пилинги: в чем отличия?

Улучшить цвет лица,

убрать морщины,

рубцы,

"винные пятна",

надоевшие татуировки —

все это возможно при помощи различных видов шлифовки кожи. На вопросы отвечает заведующая отделением дерматологии московского Института пластической хирургии и косметологии Татьяна Ивановна ЖИГУЛЬЦОВА .

"Хочу весной сделать химический пилинг, чтобы освежить цвет лица, убрать мелкие морщинки, оспинки. Слышала, что к этой процедуре нужно готовиться. Скажите, в чем заключается подготовка?"

Лариса Рубченко, Тверь

— К сожалению, должна нарушить ваши планы. Химический пилинг обычно не делают весной и летом — так же как и все остальные виды шлифовок: механическую, лазерную, микрокристаллическую. Ведь в весенне-летний период много солнца. А ультрафиолет на "отшлифованной" коже может вызвать пигментные пятна. Причем шансов их приобрести больше всего именно при химическом пилинге.

Теперь что касается подготовки. Химический пилинг заключается в том, что на кожу наносят фруктовые кислоты, которые растворяют клетки эпидермиса. Чтобы пилинг был более эффективным, нужно смягчить кожу, сделать ее податливой. Для этого ежедневно по утрам и вечерам после очищения кожи на нее нужно наносить особый крем. Необходимые препараты заблаговременно вам выдаст врач, который будет делать пилинг. Начинают подготовку за 10 дней до первой процедуры.

"Сделала пластическую операцию, и теперь мне не дают больше тридцати пока не взглянут на мои руки. Есть ли способ омолодить кожу рук и избежать при этом длительного восстановительного периода?"

Светлана Рикеева, Тюмень

— Сделать более свежей, упругой и гладкой кожу тыльной стороны кистей можно только при помощи химического пилинга или микрокристаллической шлифовки. Других методов эффективного омоложения этой зоны нет.

Микрокристаллическую шлифовку делают при помощи "стерильного песка", состоящего из мельчайших кристаллов. Подаваемые под большим давлением, они снимают клетки верхнего слоя кожи. А при химическом пилинге на кожу наносят фруктовые кислоты.

Химический пилинг и микрокристаллическая шлифовка действуют поверхностно — только в пределах эпидермиса. Поэтому длительного восстановительного периода после этих процедур не бывает. Делаются химический пилинг и микрокристаллическая шлифовка курсами — 6-10 сеансов, по одному в неделю. После каждой процедуры 2-3 дня держится покраснение. Чтобы быстрее его снять, можно применять препарат пантенол. Покрасневшие участки не воспрещается маскировать тональным кремом.

"Мне докучает большой рубец. Предлагали его оперировать, но я не хочу — боюсь наркоза и не имею времени на долгую реабилитацию. Слышала, что шрам можно сошлифовать. Верно ли это?"

Маргарита Ларина, Псков

— Все глубокие дефекты кожи —

татуировки,

"винные пятна",

серьезные морщины,

сильно выступающие или западающие шрамы —

убирают механической или лазерной шлифовкой. Механическая производится аппаратом со специальными щетками и фрезами — они вращаются со скоростью до 60 000 об/мин и устраняют клетки кожи. При лазерной шлифовке ненужные клетки испаряет луч лазера. Желаемый результат в основном достигается за одну процедуру.

И та и другая шлифовка снимает не только эпидермис, но и верхние слои дермы. Поэтому тут не обойтись без обезболивания — общего или местного. И реабилитационного периода тоже не избежать. Первую неделю после процедуры идет заживление — кожа покрыта коричневой корочкой. Затем корочка отпадает и обнажается новая кожа. Она имеет ярко-розовый оттенок, который легко скрывается крем-пудрой. Через 2-3 недели кожа приобретает более- менее естественный цвет. Полное восстановление происходит через 12 недель после шлифовки.

"В одном косметологическом центре мне предложили устранить глубокие морщины при помощи механической шлифовки, а в другом — за счет лазерной. Я на перепутье: не знаю, какой метод мне выбрать".

Мария Каменкова, Москва

— Лазерная и механическая шлифовки во многом схожи. Тут скорее стоит выбирать не шлифовку, а специалиста. Справьтесь, как давно врач имеет дело с методикой, которую он вам предлагает. Продолжительный опыт работы доктора особенно важен в случае с механической шлифовкой. К примеру, специалисты нашего института занимаются ею уже более 30 лет.

И еще — постарайтесь найти центр, в котором практикуется и та и другая шлифовка. Чтобы быть уверенной, что вам не предлагают эту методику только потому, что другим оборудованием клиника не располагает.

В нашем институте проводятся все существующие на сегодняшний день виды шлифовок:

и механическая,

и лазерная,

и микрокристаллическая,

и химический пилинг.

Мы не ограничены в возможностях, а потому можем исходить только из интересов пациентов.

Екатерина Ковалева.

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