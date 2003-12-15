Как материнские установки влияют на нашу судьбу: можно ли её изменить?

О том, почему мы получаем в наследство судьбу матери и как ее изменить, рассказывает член Нью-Йоркской и Лондонской Ассоциации психотерапевтов, доктор медицинских наук, профессор, психотерапевт московской клиники "Дюралайт" Валентина Москаленко.

"Доктор, у меня трудно складываются отношения с дочерью". Эту фразу я нередко слышу от женщин, обратившихся в нашу клинику за психологической помощью. И когда я начинаю расспрашивать пациентку о ее матери, она удивляется — причем здесь моя мама? Но именно в материнских установках, заложенных в нас в детстве, кроются многие проблемы, в частности, сложные взаимоотношения с супругом и детьми, неудавшаяся карьера, женское одиночество.

Жертва рождает жертву. Бабушка — мама — дочь — внучка. Вертикальная цепочка в родословной, по которой передается наша женская сущность. Веками это означало — воздержание, обязательность, терпение, стойкость в перенесении боли как физической, так и эмоциональной. Прекрасные человеческие качества.

Но если они приобретают оттенок жертвенности, то судьба играет с поколениями злую шутку. Если мама считает, что женщина — это собственность мужчины, то, будьте уверены, она передаст эту идею дочери. Если мама была женой алкоголика, то весьма вероятно — в 60% случаев — и дочь выберет в супруги алкоголика. Если папа бил маму, то и дочь может оказаться в своем браке избиваемой женой.

Мамы — отменные учителя. И главная классная комната дочерей — это кухня. Здесь учат, что значит быть женщиной, женой, матерью. Все, что думает мама о себе, передается дочери на кухне. По-научному, говорят так: передается самоидентификация от матери к дочери.

Семейный сценарий

На кухне пишутся семейные сценарии, где часто главную роль играют особые ожидания матери, связанные с дочерью. Это: либо "будь, как я", либо "будь совсем иной". И то, и другое ожидание для дочери тягостно, бременем ложится на ее хрупкие плечи.

Чем опасна установка "будь, как я"?

В этом случае мать не говорит дочери о многочисленных возможностях построить свою собственную жизнь, не повторяя судьбу представительниц женской линии их семьи. В этом послании скрыт смысл — все усилия напрасны. Что толку мечтать о большем? Выше мамы не прыгнешь.

Опасна и позиция "будь совсем иной"

Стань той, кем я не смогла стать. Балериной, ученым, киноактрисой, певицей В этом случае дочь живет под прессом "будь лучшей". Ее свободное развитие принесено в жертву ради удовлетворения тайного желания матери улучшить собственное внутреннее благополучие.

Обе жизненные установки нужны матери и мешают дочери. Их источником является отсутствие у мамы чувства собственного достоинства, размытость ее представлений о себе как о личности. Не зная собственных границ, она легко нарушает чужие, в первую очередь дочери. И тем самым искажает смысл одного из главных законов внутрисемейной жизни. А именно: уважительное отношение к духовному суверенитету личности означает четкое понимание того, что мать и дочь — люди родные, близкие, но разные. И что хорошо для мамы, не обязательно хорошо для дочки.

Существует другой распространенный вариант семейного сценария. "Моя дочь — хорошая девочка" или "Моя дочь — это камень на моей шее". Эти установки обязательно отразятся на взаимоотношениях взрослой дочери с другими людьми, особенно с мужчинами. "Хорошая" девочка выберет мужа, который будет ее холить и лелеять, препятствовать ее взрослению и полностью подчинит себе. Для него она всегда — "малышка". А "малышка" будет бледнеть при одной мысли, что в чем-то может не угодить мужу. "Плохая" девочка остановит свой выбор на мужчине, который будет унижать ее по любому поводу и тем самым усиливать комплекс неполноценности, заложенный в нее мамой. Внешне обе девочки проживут разную жизнь, но, по сути, им уготована общая судьба. Они слишком будут полагаться на чужое мнение, отказавшись ценить свое. И прослывут серыми, безликими существами, не заслуживающими уважения окружающих.

Пишите сочинение

Если вы хотите наладить гармоничные отношения с собственной дочерью, то проанализируйте свою судьбу, доставшуюся вам в наследство от мамы. При этом помните: прожить жизнь во исполнение семейного сценария — это все равно, что написать диктант в школе. Ошибок можно не допустить, но и полета мысли не испытать. Поэтому попробуйте написать сочинение, то есть начните жить по-своему, вопреки маминым посланиям с кухни. Сумеете — произойдет изменение судьбы. Но, конечно, придется основательно потрудиться.

С чего начать?

Спросите себя, хотите ли вы иной, чем у мамы, судьбы? Если да, тогда громко и твердо скажите себе: "И я намерена это сделать". Таким образом вы самой себе зададите новую установку. С этого момента дух протеста против маминых предписаний пойдет по более конструктивным началам.

Но знайте, есть вещи, которых делать не следует. Непродуктивно обвинять маму, доказывать, что она не права. Покорно молчать, дуться, держать эмоциональную дистанцию. Искать замену маме в друге, любовнике, психотерапевте. Все это принесет лишь временное облегчение. Кроме того, нет смысла уезжать из дома только для того, чтобы успокоиться. Ни расстояние, ни время не разрешают конфликты с родителями.

Поэтому придерживайтесь полезной для себя линии поведения. Признайте за мамой право думать и чувствовать иначе, чем вы. Ставьте целью сохранить не только себя, но и хорошие взаимоотношения с мамой — расспрашивайте ее о прошлом, интересуйтесь текущими делами, поделитесь сокровенным, после ссоры начинайте первой общаться. Но по эмоционально значимому вопросу — то, из-за чего вы обе сердитесь, — делайте твердое спокойное заявление. Например, "я уважаю твои чувства, но...", "прости, если обидела, но... " И еще: пытайтесь понять скрытый смысл маминых высказываний. Как правило, все плохое, что сказано в ваш адрес, продиктовано плохим отношением мамы к самой себе. Если, допустим, она обвиняет вас в неправильном поступке, значит, сама боится ошибиться в жизни.

Словом, вам потребуются терпение и настойчивость для достижения своей цели. Если вам не удается самостоятельно написать сочинение на тему "Моя новая судьба", то обратитесь к психологу. Существуют специальные методики, которые позволяют не только выявить "болевые точки" взаимоотношений в семье, но и устранить их.

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