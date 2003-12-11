Сегодня в продаже видимо-невидимо щеток, губок, мочалок для тела. Массажные на ручке, традиционные длинные лентой, варежкой, морские натуральные, силиконовые — как разобраться в этом изобилии? Рассказала врач высшей категории, физиотерапевт Ольга Алисова.
Если хотите, чтобы кожа всегда была упругой и свежей, а слово "целлюлит" поскорее исчезло из вашего лексикона, обзаведитесь приличным мочалочно-щёточным парком. В идеале требуется несколько предметов, милые дамы, и если вы будете грамотно с ними обращаться, они будут ухаживать за вашей кожей долго и с максимальным успехом.
Придя в магазин, первым делом обратите внимание на массажные щетки с деревянными зубьями. Те, что на длинной ручке, подойдут для массажа спины.
Для массажа:
удобнее пользоваться небольшой щёткой с ремешком, которая прикрепляется прямо к кисти руки. Самая удобная — щётка со съёмной длинной ручкой, она подойдет для всех проблемных мест.
Чтобы самомассаж был максимально эффективным, помните основное правило: начинать растирать тело надо от стоп и кистей, постепенно двигаясь к центру тела. Движения только круговые, не трите и не скребите кожу.
Сначала круги щетки более мелкие, потом все крупнее и сильнее — только в такой последовательности массаж принесет пользу. Через две-три минуты после того, как кожа покраснеет, можно прекращать растирание.
В борьбе с целлюлитом эта простая ежедневная процедура с успехом заменяет дорогостоящие салонные:
Кстати, деревянные щетки так и называются — антицеллюлитные. Самое полезное для кожи дерево — бук, оно и служит дольше.
Массажные щетки бывают не только из дерева — есть и смешанные, пополам с натуральной щетиной или целиком из нее. Такой щеткой полезно мыться, причем гарантирована более глубокая очистка кожи от пыли и грязи, чем при обычном мытье.
Кстати, есть даже мочалки из натуральной щетины. Они довольно жесткие и не предназначены для усиленного мытья тела. Этими мочалками следует делать массаж: аккуратно прижимая к телу, слегка вибрирующими движениями.
А вот после массажа уже можно приступать к обычному мытью мочалкой. Большую выбрать или поменьше — дело вкуса. Помните только, что с большой на мытье уходит большое количество геля, которым косметологи советуют мыть кожу тела — он меньше ее сушит. Если использовать гель-скраб, польза будет двойная. Вы не только очистите кожу, но и:
и кожа станет гладкой на ощупь.
Выбирая мочалку, предпочтение отдавайте натуральным. Нейлоновые, как бы красивы они ни были, могут:
Последнее новшество — мочалки из волокна кокосового дерева. Ничего необычного в них нет, разве что они чуть более жесткие по сравнению с хорошо известным нам натуральным мочалом. А мочалки из сизаля жесткие только в сухом виде, на самом деле мытье с ними довольно комфортно для кожи.
Сейчас популярны также натуральные морские губки. Это средиземноморские губки, они более мягкие, и карибские — их структура очень пористая. По сравнению с обычной мочалкой они более мягкие на ощупь и предназначены для деликатного мытья.
Ими хорошо мыть детей, а мамам они подойдут для очищения кожи:
Косметологи считают, что регулярное мытье натуральными морскими губками заменяет пилинг. Если кожа жирная, можно усилить эффект гелем-скрабом для лица. При сухой коже не увлекайтесь таким массажем и обязательно пользуйтесь увлажняющим молочком после душа.
Кстати, маленькие морские губки отлично очищают кожу лица, попутно слегка массируя ее. Их используют косметологи в дорогих салонах. А вы можете устроить себе престижный косметический кабинет в собственной ванной.
Если регулярно снимать макияж морскими губками, морщины появятся на лице позднее, чем у вашей соседки. Помните правило: легкими круговыми движениями очищайте кожу по основным массажным линиям. И не забудьте, что губки надо хорошенько мыть с мылом и почаще.
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Если только соблюдается простое правило — правильное движение лечит, а неправильное калечит. Это, кстати, основной принцип кинезитерапии — науки о лечении движением