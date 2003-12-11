Что выбрать для мытья: мочалку, щётку или губку?

Сегодня в продаже видимо-невидимо щеток, губок, мочалок для тела. Массажные на ручке, традиционные длинные лентой, варежкой, морские натуральные, силиконовые — как разобраться в этом изобилии? Рассказала врач высшей категории, физиотерапевт Ольга Алисова.

Какую выбрать массажную щётку

Если хотите, чтобы кожа всегда была упругой и свежей, а слово "целлюлит" поскорее исчезло из вашего лексикона, обзаведитесь приличным мочалочно-щёточным парком. В идеале требуется несколько предметов, милые дамы, и если вы будете грамотно с ними обращаться, они будут ухаживать за вашей кожей долго и с максимальным успехом.

Придя в магазин, первым делом обратите внимание на массажные щетки с деревянными зубьями. Те, что на длинной ручке, подойдут для массажа спины.

Для массажа:

стоп,

ног,

рук,

живота

удобнее пользоваться небольшой щёткой с ремешком, которая прикрепляется прямо к кисти руки. Самая удобная — щётка со съёмной длинной ручкой, она подойдет для всех проблемных мест.

Чтобы самомассаж был максимально эффективным, помните основное правило: начинать растирать тело надо от стоп и кистей, постепенно двигаясь к центру тела. Движения только круговые, не трите и не скребите кожу.

Сначала круги щетки более мелкие, потом все крупнее и сильнее — только в такой последовательности массаж принесет пользу. Через две-три минуты после того, как кожа покраснеет, можно прекращать растирание.

Ежедневный самомассаж заменяет дорогостоящий салонный

В борьбе с целлюлитом эта простая ежедневная процедура с успехом заменяет дорогостоящие салонные:

усиливается кровообращение,

лимфа под кожей разгоняется,

клеточный обмен ускоряется,

ваши объемы постепенно уменьшаются.

Кстати, деревянные щетки так и называются — антицеллюлитные. Самое полезное для кожи дерево — бук, оно и служит дольше.

Массажные щетки бывают не только из дерева — есть и смешанные, пополам с натуральной щетиной или целиком из нее. Такой щеткой полезно мыться, причем гарантирована более глубокая очистка кожи от пыли и грязи, чем при обычном мытье.

Кстати, есть даже мочалки из натуральной щетины. Они довольно жесткие и не предназначены для усиленного мытья тела. Этими мочалками следует делать массаж: аккуратно прижимая к телу, слегка вибрирующими движениями.

Щетка для массажа

А вот после массажа уже можно приступать к обычному мытью мочалкой. Большую выбрать или поменьше — дело вкуса. Помните только, что с большой на мытье уходит большое количество геля, которым косметологи советуют мыть кожу тела — он меньше ее сушит. Если использовать гель-скраб, польза будет двойная. Вы не только очистите кожу, но и:

удалите мелкие кожные спайки

и ороговевшие клетки,

и кожа станет гладкой на ощупь.

Как выбрать мочалку

Выбирая мочалку, предпочтение отдавайте натуральным. Нейлоновые, как бы красивы они ни были, могут:

травмировать кожу,

пользоваться ими не так приятно, как природными материалами.

Последнее новшество — мочалки из волокна кокосового дерева. Ничего необычного в них нет, разве что они чуть более жесткие по сравнению с хорошо известным нам натуральным мочалом. А мочалки из сизаля жесткие только в сухом виде, на самом деле мытье с ними довольно комфортно для кожи.

Сейчас популярны также натуральные морские губки. Это средиземноморские губки, они более мягкие, и карибские — их структура очень пористая. По сравнению с обычной мочалкой они более мягкие на ощупь и предназначены для деликатного мытья.

Ими хорошо мыть детей, а мамам они подойдут для очищения кожи:

лица

и шеи.

Косметологи считают, что регулярное мытье натуральными морскими губками заменяет пилинг. Если кожа жирная, можно усилить эффект гелем-скрабом для лица. При сухой коже не увлекайтесь таким массажем и обязательно пользуйтесь увлажняющим молочком после душа.

Кстати, маленькие морские губки отлично очищают кожу лица, попутно слегка массируя ее. Их используют косметологи в дорогих салонах. А вы можете устроить себе престижный косметический кабинет в собственной ванной.

Морская губка для мытья

Если регулярно снимать макияж морскими губками, морщины появятся на лице позднее, чем у вашей соседки. Помните правило: легкими круговыми движениями очищайте кожу по основным массажным линиям. И не забудьте, что губки надо хорошенько мыть с мылом и почаще.

Как лучше хранить натуральные мочалки и массажные щетки

не погружайте губку в очень горячую воду. Для мытья самих губок и мочалок лучше употреблять деликатные сорта мыла;

после мытья тщательно промойте губку с мылом и хорошенько отожмите не выкручивая;

не кладите мокрую губку в пакет или купальную шапочку. Самое лучшее — подвесьте отжатую мочалку или губку над ванной, подальше от батарей центрального отопления. Не сушите мочалки и губки на солнце;

натуральными морскими губками не стоит сильно тереть и массировать тело, иначе они быстро выйдут из строя.

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