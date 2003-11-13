Растяжки (стрии) - это лиловые, розовые или белые извилистые полоски на коже. Из-за этого кожа даже на самом подтянутом животике или доведённых до совершенства бёдрах выглядит рыхлой и дряблой.
Какие современные способы борьбы со стриями сегодня предлагает современная медицина? На вопросы отвечает врач-дерматокосметолог Московского медицинского центра Мария Вениаминовна Черникова.
Руфина Амлеева, Самарканд
- Главная причина растяжек - резкая прибавка веса. Чаще всего она сопутствует таким периодам гормональных стрессов организма, как подростковый рост и беременность. Если растяжки появились в эти периоды, то они, как правило, не являются признаками болезни. Просто на этих участках кожи, а ими по преимуществу бывают грудь, живот, бедра, поясница и предплечья, прекратилась выработка достаточного количества коллагена и эластина.
Если же появление стрий вызвано интенсивным увеличением массы тела, причина которого вам неведома, то это может быть началом серьезного заболевания, вызванного эндокринными нарушениями. В таком случае нужно незамедлительно обратиться к врачу. Стрии, например, один из симптомов гормонального нарушения при так называемом синдроме Иценко - Кушинга, когда корой надпочечников вырабатывается избыточное количество гормонов. При этом заболевании стрии значительно больше по размерам и возникают даже на лице и шее.
Марина Юрьева, Санкт-Петербург
- Активное солнце, как и ультрафиолет солярия, лишь в очень малых дозах не вреден для молочных желез. Но в вашем случае есть еще одна причина - белые стрии не содержат пигмента меланина и потому не темнеют под лучами ультрафиолета. На загорелом фоне белоснежные полоски растяжек станут более заметными.
Светлана Николаева, Киев
- Конечно, гарантировать, что новые растяжки не появятся, я не берусь. Но есть ряд мер, которые помогут вам их избежать или, во всяком случае, уменьшить их количество.
С самых ранних сроков беременности следует носить специальное белье для будущих мам: бюстгальтеры, пояса, бандажи. Они поддерживают кожу, не дают ей обвисать и растягиваться.
Марианна Демидова, Москва
- Несомненно. Любые физические нагрузки нужно увеличивать постепенно. Рост кожи не успевает соответствовать увеличению объема мышц. Кожный покров растягивается, появляются стрии.
Именно поэтому восточные комплексы для женщин всегда предполагают трехдневный отдых между силовыми тренировками, связанными с накачиванием мышц. В дни отдыха занятия не прекращаются, но переходят в щадящий режим - разрабатывается гибкость, пластичность, мягкость.
Наталия Оскарова, Ставрополь
- Чаще всего специальные кремы, лучшие из которых предложены фирмами Thalgo, Vichy, эффективны как мера профилактическая. Обычно в период беременности или при повышении массы тела кожа становится сухой. Жирные кремы против растяжек, в состав которых входит эластин и коллаген, обеспечивают кожу дополнительным питанием.
Еще одна французская фирма Lierac недавно разработала лечебный комплекс, включающий крем и ампулы. Сначала в кожу втирается раствор из ампул, затем - крем. Растяжки, конечно, не проходят, но становятся менее яркими, общий рельеф кожи выравнивается.
Применение кремов наиболее полезно в комплексе со специальными обертываниями, содержащими водоросли. Они активизируют выработку коллагена и эластина и тем самым останавливают процесс образования новых стрий. Из домашних средств могу посоветовать дважды в день смазывать места предположительных появлений растяжек оливковым маслом.
Ирина Банюкина, Пермь
- Восстановить выработку организмом коллагеновых и эластиновых волокон на стрийных участках невозможно. Это ни в коей мере не умаляет достоинств процедуры лазерной шлифовки. Ее эстетический эффект значителен - кожа становится ровной, светлой, подтянутой, посвежевшей. На помолодевшей коже растяжки некоторое время будут почти незаметны.
Галина Астрова, Коломна
- Не отчаивайтесь. В институтах красоты существует такая процедура, как татуаж. В область стрий вводится пигмент, который по цвету не отличается от естественной окраски кожи. Опытные мастера прекрасно подбирают тон. Этого пигмента хватает на пару лет. Затем процедура повторяется.
Лера Деева, Москва
- Шрамы, растяжки, послеоперационные швы, рубцы от угрей хоть и вызваны разными причинами, со временем приводят к одному и тому же состоянию кожи - пустующие подкожные пространства заполняются соединительной тканью. Если вы решились убрать шов, то почему бы не попробовать расстаться и со стриями.
Однако своим пациентам я не рекомендовала бы это делать без серьезного обследования. Ведь любой шов может повести себя непредсказуемо. Он может, например, превратиться в уродливый келоидный рубец. Вмешательством можно активизировать стремительный рост соединительной ткани. Многое зависит в данном случае от места, где находится шрам, его размеров, структуры кожи.
Алла КОТОВА
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