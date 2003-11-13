Растяжки на теле

Растяжки (стрии) - это лиловые, розовые или белые извилистые полоски на коже. Из-за этого кожа даже на самом подтянутом животике или доведённых до совершенства бёдрах выглядит рыхлой и дряблой.



Прощайте, растяжки

Какие современные способы борьбы со стриями сегодня предлагает современная медицина? На вопросы отвечает врач-дерматокосметолог Московского медицинского центра Мария Вениаминовна Черникова.

Каковы причины появления растяжек и свидетельствуют ли они о серьезных заболеваниях?

Руфина Амлеева, Самарканд

- Главная причина растяжек - резкая прибавка веса. Чаще всего она сопутствует таким периодам гормональных стрессов организма, как подростковый рост и беременность. Если растяжки появились в эти периоды, то они, как правило, не являются признаками болезни. Просто на этих участках кожи, а ими по преимуществу бывают грудь, живот, бедра, поясница и предплечья, прекратилась выработка достаточного количества коллагена и эластина.

Если же появление стрий вызвано интенсивным увеличением массы тела, причина которого вам неведома, то это может быть началом серьезного заболевания, вызванного эндокринными нарушениями. В таком случае нужно незамедлительно обратиться к врачу. Стрии, например, один из симптомов гормонального нарушения при так называемом синдроме Иценко - Кушинга, когда корой надпочечников вырабатывается избыточное количество гормонов. При этом заболевании стрии значительно больше по размерам и возникают даже на лице и шее.

Можно ли загорать в солярии без верхней части купальника, если грудь покрыта стриями?

Марина Юрьева, Санкт-Петербург

- Активное солнце, как и ультрафиолет солярия, лишь в очень малых дозах не вреден для молочных желез. Но в вашем случае есть еще одна причина - белые стрии не содержат пигмента меланина и потому не темнеют под лучами ультрафиолета. На загорелом фоне белоснежные полоски растяжек станут более заметными.

Собираюсь родить второго ребенка, но опасаюсь появления новых стрий. Растяжки после рождения первенца стали малозаметны только через два года

Светлана Николаева, Киев

- Конечно, гарантировать, что новые растяжки не появятся, я не берусь. Но есть ряд мер, которые помогут вам их избежать или, во всяком случае, уменьшить их количество.

С самых ранних сроков беременности следует носить специальное белье для будущих мам: бюстгальтеры, пояса, бандажи. Они поддерживают кожу, не дают ей обвисать и растягиваться.

Ежедневно ополаскивайте молочные железы водой комнатной температуры и растирайте грудь грубым шершавым полотенцем. Это полезно делать всем женщинам независимо от возраста и не только во время беременности и кормления. Не следует забывать о пятиминутном самомассаже груди. Движения не должны причинять никаких болевых ощущений. Направление массажа - снизу вверх, от основания молочной железы к шее. Старайтесь во время беременности не поправляться более чем на 7-8 килограммов. В рацион питания должны быть включены продукты, содержащие белок. Он является основой, из которой организм синтезирует эластин и коллаген. И, конечно, не забывайте об обилии овощей и сокращении потребления мучного и сладкого.

Начала серьезно заниматься "скульптурной" физкультурой, формирующей сильную и красивую фигуру. На плечах появились растяжки. Могут ли они быть вызваны тренировками?

Марианна Демидова, Москва

- Несомненно. Любые физические нагрузки нужно увеличивать постепенно. Рост кожи не успевает соответствовать увеличению объема мышц. Кожный покров растягивается, появляются стрии.

Именно поэтому восточные комплексы для женщин всегда предполагают трехдневный отдых между силовыми тренировками, связанными с накачиванием мышц. В дни отдыха занятия не прекращаются, но переходят в щадящий режим - разрабатывается гибкость, пластичность, мягкость.

В нашем городе появились дорогостоящие кремы от растяжек. Насколько они могут помочь?

Наталия Оскарова, Ставрополь

- Чаще всего специальные кремы, лучшие из которых предложены фирмами Thalgo, Vichy, эффективны как мера профилактическая. Обычно в период беременности или при повышении массы тела кожа становится сухой. Жирные кремы против растяжек, в состав которых входит эластин и коллаген, обеспечивают кожу дополнительным питанием.

Еще одна французская фирма Lierac недавно разработала лечебный комплекс, включающий крем и ампулы. Сначала в кожу втирается раствор из ампул, затем - крем. Растяжки, конечно, не проходят, но становятся менее яркими, общий рельеф кожи выравнивается.

Применение кремов наиболее полезно в комплексе со специальными обертываниями, содержащими водоросли. Они активизируют выработку коллагена и эластина и тем самым останавливают процесс образования новых стрий. Из домашних средств могу посоветовать дважды в день смазывать места предположительных появлений растяжек оливковым маслом.

Может ли лазерная шлифовка уничтожить стрии, возникшие несколько лет назад?

Ирина Банюкина, Пермь

- Восстановить выработку организмом коллагеновых и эластиновых волокон на стрийных участках невозможно. Это ни в коей мере не умаляет достоинств процедуры лазерной шлифовки. Ее эстетический эффект значителен - кожа становится ровной, светлой, подтянутой, посвежевшей. На помолодевшей коже растяжки некоторое время будут почти незаметны.

Пару лет назад я резко поправилась, что было связано с заболеванием, которое сегодня меня не беспокоит. Недавно вернулась к прежнему весу, сбросив около 20 кг. На шее появились достаточно заметные растяжки. Врач говорит, что избавиться от них невозможно. Неужели это действительно так?

Галина Астрова, Коломна

- Не отчаивайтесь. В институтах красоты существует такая процедура, как татуаж. В область стрий вводится пигмент, который по цвету не отличается от естественной окраски кожи. Опытные мастера прекрасно подбирают тон. Этого пигмента хватает на пару лет. Затем процедура повторяется.

Собираюсь убрать послеоперационный шов при помощи мезотерапии, и врач-косметолог посоветовал мне заодно "проколоть" места растяжек. Стоит ли?

Лера Деева, Москва

- Шрамы, растяжки, послеоперационные швы, рубцы от угрей хоть и вызваны разными причинами, со временем приводят к одному и тому же состоянию кожи - пустующие подкожные пространства заполняются соединительной тканью. Если вы решились убрать шов, то почему бы не попробовать расстаться и со стриями.

Однако своим пациентам я не рекомендовала бы это делать без серьезного обследования. Ведь любой шов может повести себя непредсказуемо. Он может, например, превратиться в уродливый келоидный рубец. Вмешательством можно активизировать стремительный рост соединительной ткани. Многое зависит в данном случае от места, где находится шрам, его размеров, структуры кожи.

Алла КОТОВА

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