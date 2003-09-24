Какие болезни провоцируют острый увеит глаза: симптомы и профилактика

"Ночью проснулась от дикой боли в левом глазу, словно его и затылок проткнули длинной иглой. Глаз покраснел и затянулся пеленой, веки воспалились. В поликлинике поставили диагноз "острый увеит". Насколько серьезно это заболевание, как мне с ним жить?" Анна Рыжикова, Курск

На вопрос нашей читательницы отвечает врач-офтальмолог московской поликлиники № 59 Ольга Чередниченко.

Риски применения увеита

Увеит — очень серьезное и опасное для зрения заболевание. Поражается либо одна, либо две, либо одновременно три структуры сосудистой оболочки глазного яблока:

хориоидеа (сосудистая оболочка глаза);

радужка;

цилиарное тело.

К чему это приводит?

Расположенный в радужке зрачок является своего рода диафрагмой, которая расширяется и сужается под действием света. Воспаление же блокирует мышцы, изменяющие величину зрачка, и даже может привести к его сращиванию, то есть к утрате им зрительных функций.

"Чудит" и цилиарное тело. Вместо внутриглазной жидкости оно начинает вырабатывать жидкость, содержащую белок. Возникает помутнение в глазу, соответственно теряется четкость восприятия окружающих предметов. Неприятности глазу — в виде сильного покраснения — добавляет и воспалившаяся густая сеть кровеносных сосудов. В результате возможны тяжелые последствия:

резкое ухудшение зрения;

осложненная катаракта;

вторичная глаукома

и даже слепота.

Чтобы не доводить болезнь до таких крайностей, ее надо своевременно лечить. Эффективно помогают такие средства, как:

Эубетал.

Колбиоцин.

Ципромед и др.

Естественно, конкретное лекарство назначает только врач. Кроме того, следует установить очаг бактериальной или вирусной инфекции, являющейся основной причиной воспаления. Зачастую он находится в:

больном зубе,

миндалинах,

гайморовой пазухе.

Словом, в тех органах, которые имеют общее кровоснабжение с глазами, и могут "передать" им инфекцию.

Чтобы не доводить болезнь до таких крайностей, ее надо своевременно лечить

Увеит могут вызвать и такие болезни, как:

туберкулез,

токсоплазмоз,

ревматизм,

ревматоидный полиартрит,

рассеянный склероз,

пиелонефрит.

При этих и других хронических заболеваниях происходят изменения в иммунной системе организма. И первым на них "откликается" глаз.

Ситуация усугубляется, если вы плюс ко всему переживаете климактерический период. Вывод напрашивается сам: наряду с увеитом нужно лечить основное заболевание и, конечно, укреплять иммунитет.

Профилактика провоцирующих факторов

Увеит настойчив и весьма капризен. Однажды появившись, он может периодически вас "навещать", как минимум, раз в полгода. Но! Спокойный период вы можете значительно продлить, если будете беречь глаза от провоцирующих болезнь факторов. Остерегайтесь:

сквозняков,

сильного ветра,

жаркого солнца летом,

промозглой погоды осенью.

Перегрев и переохлаждение организма в одинаковой степени способствуют обострению заболевания.

Бойтесь всего, что может вызвать аллергическую реакцию и заведомо спровоцировать повторное воспаление. Например, ушибов глаза тупыми предметами. Даже такие вроде бы легкие травмы нарушают целостность ткани, и продукты ее распада становятся сильным аллергеном для собственного глаза.

Если вы не переносите определенные продукты, то навсегда исключите их из своего рациона питания. Тщательно выбирайте тушь для ресниц и тени для век.

Используйте сильные лекарства только в качестве первой неотложной помощи себе

Будьте предельно осторожны и в том случае, если надумали сделать операцию по поводу:

близорукости,

дальнозоркости,

астигматизма.

Любое хирургическое вмешательство травматично по своей сути и может сыграть не последнюю роль в обострении увеита, как, впрочем, и в его возникновении.

Если род вашей деятельности связан с постоянной работой на компьютере, то советую приобрести компьютерные очки. Они корректируют спектр излучения монитора под максимальную чувствительность глаза, поглощают жесткую часть света и тем самым снижают негативную нагрузку на зрение.

Кроме того, помогают избавиться от симптомов так называемого компьютерного зрительного синдрома:

покраснения глаз,

чувство жжения,

песка под веками,

затуманивания изображения,

боли при движении глазного яблока.

Словом, не дают глазам переутомиться и настроиться на воспалительную "волну". В домашней аптечке держите такие "дежурные" глазные капли, как:

Пренацид.

Дексаметазон.

Наклоф.

Цикломед.

Октилия.

В момент неожиданного возвращения увеита они приглушат резкую боль, приостановят воспаление, уберегут зрачок от возможной спайки.

Подчеркиваю, используйте эти лекарства только в качестве первой неотложной помощи себе. И не затягивайте с посещением офтальмолога.

В период обострения болезни обязательно соблюдайте ограничительный зрительный режим — постарайтесь меньше:

читать,

писать,

смотреть телевизор,

работать на компьютере.

В это время глаза боятся света, слезятся и очень быстро устают. Поэтому желательно носить очки со специальными светофильтрами, которые защищают глаза от яркого солнца и "бьющего" искусственного освещения, — особенно ламп дневного света. Не нагружайте себя физически.

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