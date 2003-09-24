"Ночью проснулась от дикой боли в левом глазу, словно его и затылок проткнули длинной иглой. Глаз покраснел и затянулся пеленой, веки воспалились. В поликлинике поставили диагноз "острый увеит". Насколько серьезно это заболевание, как мне с ним жить?" Анна Рыжикова, Курск
На вопрос нашей читательницы отвечает врач-офтальмолог московской поликлиники № 59 Ольга Чередниченко.
Увеит — очень серьезное и опасное для зрения заболевание. Поражается либо одна, либо две, либо одновременно три структуры сосудистой оболочки глазного яблока:
Расположенный в радужке зрачок является своего рода диафрагмой, которая расширяется и сужается под действием света. Воспаление же блокирует мышцы, изменяющие величину зрачка, и даже может привести к его сращиванию, то есть к утрате им зрительных функций.
"Чудит" и цилиарное тело. Вместо внутриглазной жидкости оно начинает вырабатывать жидкость, содержащую белок. Возникает помутнение в глазу, соответственно теряется четкость восприятия окружающих предметов. Неприятности глазу — в виде сильного покраснения — добавляет и воспалившаяся густая сеть кровеносных сосудов. В результате возможны тяжелые последствия:
Чтобы не доводить болезнь до таких крайностей, ее надо своевременно лечить. Эффективно помогают такие средства, как:
Естественно, конкретное лекарство назначает только врач. Кроме того, следует установить очаг бактериальной или вирусной инфекции, являющейся основной причиной воспаления. Зачастую он находится в:
Словом, в тех органах, которые имеют общее кровоснабжение с глазами, и могут "передать" им инфекцию.
Увеит могут вызвать и такие болезни, как:
При этих и других хронических заболеваниях происходят изменения в иммунной системе организма. И первым на них "откликается" глаз.
Ситуация усугубляется, если вы плюс ко всему переживаете климактерический период. Вывод напрашивается сам: наряду с увеитом нужно лечить основное заболевание и, конечно, укреплять иммунитет.
Увеит настойчив и весьма капризен. Однажды появившись, он может периодически вас "навещать", как минимум, раз в полгода. Но! Спокойный период вы можете значительно продлить, если будете беречь глаза от провоцирующих болезнь факторов. Остерегайтесь:
Перегрев и переохлаждение организма в одинаковой степени способствуют обострению заболевания.
Бойтесь всего, что может вызвать аллергическую реакцию и заведомо спровоцировать повторное воспаление. Например, ушибов глаза тупыми предметами. Даже такие вроде бы легкие травмы нарушают целостность ткани, и продукты ее распада становятся сильным аллергеном для собственного глаза.
Если вы не переносите определенные продукты, то навсегда исключите их из своего рациона питания. Тщательно выбирайте тушь для ресниц и тени для век.
Будьте предельно осторожны и в том случае, если надумали сделать операцию по поводу:
Любое хирургическое вмешательство травматично по своей сути и может сыграть не последнюю роль в обострении увеита, как, впрочем, и в его возникновении.
Если род вашей деятельности связан с постоянной работой на компьютере, то советую приобрести компьютерные очки. Они корректируют спектр излучения монитора под максимальную чувствительность глаза, поглощают жесткую часть света и тем самым снижают негативную нагрузку на зрение.
Кроме того, помогают избавиться от симптомов так называемого компьютерного зрительного синдрома:
Словом, не дают глазам переутомиться и настроиться на воспалительную "волну". В домашней аптечке держите такие "дежурные" глазные капли, как:
В момент неожиданного возвращения увеита они приглушат резкую боль, приостановят воспаление, уберегут зрачок от возможной спайки.
Подчеркиваю, используйте эти лекарства только в качестве первой неотложной помощи себе. И не затягивайте с посещением офтальмолога.
В период обострения болезни обязательно соблюдайте ограничительный зрительный режим — постарайтесь меньше:
В это время глаза боятся света, слезятся и очень быстро устают. Поэтому желательно носить очки со специальными светофильтрами, которые защищают глаза от яркого солнца и "бьющего" искусственного освещения, — особенно ламп дневного света. Не нагружайте себя физически.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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