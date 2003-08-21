Опять молочница. Есть ли эффективные средства лечения?

На вопросы читателей отвечает кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов СибГМУ в г. Томске Алишер Махмутходжаев.

- Я заболеваю молочницей буквально в каждом менструальном цикле, приблизительно за неделю до месячных. Пробовала разные вагинальные свечи, но с приближением "критических дней" все равно начинается невыносимый зуд. Есть ли другие, более эффективные средства от молочницы, которые можно использовать и во время менструации?. Елена Сирина, Ивановская обл.

— Вагинальный кандидоз принял у вас уже хроническую форму. В этом случае одного местного лечения бывает недостаточно. При рецидивирующей молочнице наряду со свечами необходимо применять один из препаратов общего действия.

Существуют хорошие противогрибковые капсулы с флуконазолом. Это Дифлюкан, МИКОмакс и Медофлюкон. Чтобы вылечить молочницу, бывает достаточно принять внутрь всего одну такую капсулу в дозировке 150 мг. Но если кандидоз появляется каждый месяц, для профилактики нужно принимать по одной капсуле ежемесячно. Будьте осторожны с этими лекарствами, если у вас имеются тяжелые заболевания печени и почек.

Вы можете также использовать Низорал и Ороназол. Любое из названных средств нужно принимать по одной таблетке в сутки во время еды. Курс лечения обычно состоит из пяти дней. Имейте в виду, что женщинам старше 50 лет, людям с заболеваниями печени, нарушением функции надпочечников и аллергическими реакциями на лекарства Низорал и Ороназол нужно принимать с особой осторожностью.

Одно из немногих средств от молочницы, которое не требует "перерыва на менструацию", — это вагинальные таблетки Тержинан. Как и другие подобные лекарства, его поглубже вводят на ночь во влагалище. Правда, перед процедурой нужно 20-30 секунд подержать таблетку в воде. В среднем применять Тержинан нужно 10 дней. Однако слишком сильный кандидоз может потребовать и 20-дневного лечения.

Мужчину при молочнице тоже надо лечить

Проходя курс противогрибковой терапии, не забудьте заодно полечить и вашего мужчину. Ему тоже понадобятся таблетки (например МИКОмакс однократно) и наружные лекарства в виде кремов, например, Мифунгар крем.

Если лечиться будете только вы, то в любой момент рискуете вновь заразиться кандидозом от мужа.

- У меня беременность сроком два месяца. Чем я могу лечить неожиданно появившуюся молочницу?. Диана Романчук, Симферополь

— Не волнуйтесь, молочница "ни с того ни с сего" появляется у многих будущих мам. Она не угрожает самочувствию вашего малыша, но заболевание все равно требует лечения. Правда, в первом триместре беременности почти все быстродействующие современные лекарства применять не разрешается.

Можно использовать влагалищные ванночки с растворами антисептиков и трав, а также свечи с нистатином. От других препаратов пока следует воздержаться. Во втором и третьем триместрах беременности уже можно будет использовать свечи и крем "Пимафуцин" и местные средства с клотримазолом — "Кандид", который выпускается в виде 1% крема и 1% раствора. Хорошие результаты дает комплексное лечение, которое предполагает использование как вагинальных таблеток (например, "Кандид-В6"), так и крема, который наносится наружно на область паха.

- После рождения ребенка у меня появилась молочница. Периодически возникает сильный зуд, появляются белые творожистые выделения с комками. Как лечиться, если я продолжаю кормить малыша грудью?. Кира Волкова, Рязань

— Препаратов для быстрого избавления от кандидоза сейчас много. Но поскольку вы кормите грудью, лучше пользоваться только местным лечением.

Воспользуйтесь орошением или спринцеванием влагалища слабыми растворами трав, например ромашки. Залейте одну столовую ложку травы стаканом кипятка, дайте ей настояться, потом процедите и разведите настой до одного литра. Спринцуйтесь в течение недели по одному разу в день. На ночь вводите во влагалище свечу или таблетку, содержащую противогрибковый препарат клотримазол в течение 10 дней. Также во время лактации разрешается применять пимафуцин. Средство содержит специальный противогрибковый антибиотик. Эти вагинальные свечи тоже вводят по одной на ночь. Только срок лечения здесь сокращается до 3-6 дней. Если местное лечение не принесет облегчения или молочница возобновится, возможно, понадобится пимафуцин в таблетках.

- Я с недоверием отношусь к лекарственной химии. Слышала, что при молочнице помогает бифидумбактерин? Так ли это?. Лидия Петровна Суворина, Керчь

— Да, свечи с бифидумбактерином помогают при молочнице. Но обычно эубиотики, к которым относится бифидумбактерин, назначают на заключительном этапе лечения воспалительных процессов. Первоначально используют специальные противогрибковые препараты, а затем при помощи эубиотиков восстанавливают влагалищную флору, заселяют ее полезными бактериями. Но ситуации бывают разные. В частности, бифидумбактерин может использоваться и как единственное средство лечения при дисбактериозах, к которым можно отнести некоторые формы грибковых заболеваний, в том числе молочницу. Кроме бифидумбактерина из эубиотиков можно назвать свечи "Ацилакт", "Бифидин", "Лактобактерин". Все препараты вводят во влагалище на тампонах по две-три дозы два раза в день. Перед употреблением их разводят в 5 мл кипяченой охлажденной воды.

Курс лечения составляет 7-10 дней. Также существует форма бифидумбактерина в виде влагалищных свечей, использовать которые гораздо удобнее.

- Я болела молочницей и, кажется, заразила свою 14-летнюю дочь бытовым путем. Подскажите, пожалуйста, чем ей лечиться, ведь взрослые вагинальные свечи ей не подходят — она девственница?. Маргарита Филенкова, Владимирская обл.

— Девушкам, которые не живут половой жизнью, нужно делать сидячие ванночки с раствором фурацилина или слабыми настоями лекарственных трав — шалфея, календулы, ромашки. Если такие средства не помогут, можно попробовать вагинальные капсулы полижинакс, но только те, что адаптированы для девочек и девушек-подростков. Обязательно уточните это, покупая лекарство в аптеке. Научите дочь правильно пользоваться средством. Отрезав заостренный конец капсулы, следует ввести лекарственную суспензию в преддверие влагалища, слегка надавив на капсулу. Лечиться таким путем нужно шесть дней. Затем в целях профилактики рецидивов было бы неплохо попить что-нибудь для поднятия иммунитета. Например, иммунал или комплекс витаминов.

- Впервые пошла на обследование в женскую консультацию, и у меня обнаружили вагинальный кандидоз. Откуда могло взяться это заболевание, если у меня никогда не было связи с мужчиной?. Татьяна В., г. Красногорск Московской обл.

— Для того чтобы заболеть молочницей, совсем не обязательно близко общаться с мужчиной. Эта проблема вовсе не свидетельствует о распущенности или несоблюдении правил интимной гигиены. Грибки могут попасть в половые пути женщины из кишечника и через зараженные предметы. Кроме того, заболевание появляется, когда у человека снижены защитные силы организма. Например, это происходит при длительном приеме антибиотиков или плохом питании. Недуг также нередко развивается на фоне нарушенного обмена веществ.

Молочнице подвержены люди с хроническими заболеваниями:

сахарным диабетом,

туберкулезом,

воспалением придатков,

болезнями органов пищеварения,

дисбактериозом.

Грибки часто выявляются и у беременных, особенно в третьем триместре. Поэтому параллельно с лечением нужно всегда укреплять защитные силы. Для этих целей подойдут настойка эхинацеи, иммунал, тимоген, тимолин, экстракт алоэ, женьшень и витамины.

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