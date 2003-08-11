Почему волосы становятся тусклыми и безжизненными

Отчего волосы постепенно теряют свой блеск, становятся тусклыми и безжизненными? Как с этим бороться? Прислушайтесь к советам трихолога Надежды Яценко.

Не торопитесь выливать на голову чудодейственные шампуни, втирать в кожу головы новомодные бальзамы и гели. Попытайтесь ответить на вопрос: почему ваши волосы утратили былой блеск? Если у вас есть серьезное хроническое или наследственное заболевание — обратитесь за квалифицированной консультацией в специальный центр по лечению волос. В данном случае комплекс процедур должен быть индивидуально назначен опытным врачом.

Основные причины появления тусклых волос

Если вы практически здоровы, а волосы потускнели, прислушайтесь к нашим советам. Основные причины появления тусклых волос можно разделить на три группы:

психоэмоциональные перегрузки,

нерациональное питание,

неблагополучие экологической среды.

Поверьте, вы в силах справиться с этой проблемой самостоятельно и в любом возрасте. Ведь у нас на голове до 150 тыс. волос, они ежедневно не только умирают, но рождаются и растут.

Стрессы и недосыпание

Волосы быстро реагируют на стрессы и недосыпание. Старайтесь избегать нервных перегрузок и спать не менее восьми часов в сутки.

Питание

Специальной диеты для волос не существует. Но правильно сбалансировать свое питание необходимо. В ежедневном рационе должны присутствовать:

животный белок,

сухофрукты,

пищевой желатин.

Рациональный ежедневный уход за волосами

Блеску волос "помогают" витамины группы В. Берегите волосы от неблагоприятного механического, физического и химического воздействия. Не бывайте на солнце с непокрытой головой. В холодную погоду носите шапку.

Перманент и химические краски содержат сильные щелочи и изменяют естественную кислотность волос. Это разрушает химические связи, которые поддерживают уровень кератина в структуре волос, и перестраивает их. Химическими составами нужно пользоваться с большой осторожностью.

Химическую завивку и обесцвечивание волос делайте, если это необходимо, только высококачественными средствами. Помните, что даже такая безвредная краска, как хна и басма, меняет структуру волос.

Сухие волосы

Фены, термобигуди, электрические гребни и щипцы концентрируют тепло на небольшом участке и обезвоживают волосы. Потому нежелательно пользоваться ими регулярно. Оказывает великую помощь рациональный ежедневный уход за волосами. Главные показатели состояния волос их чистота и блеск.

Правильно подбирать средства по уходу за волосами

Шампуни и ополаскиватели должны соответствовать вашему типу волос и быть сертифицированы.

Не стоит часто менять шампуни, гораздо важнее правильно подобрать моющее средство по уровню кислотности, обозначенной на упаковке "рН".

Для жирных волос рН должен быть в пределах 5,5-6,0, для сухих — 4,0-5,0. Для шелушащейся кожи при наличии перхоти — 3,0. Чаще всего — это детские шампуни.

Привычка мыть волосы ежедневно полезна далеко не всем

При слишком частом мытье волос они лишаются своей естественной влажности, а, следовательно, и блеска. Действительно, очень жирные волосы невредно мыть даже каждый день. Сухие же рекомендуется мыть не чаще одного раза в 5-6 дней.

Выпадение волос

Обязательно следует пользоваться ополаскивателями или бальзамами. Это своеобразная защита. Они уменьшают щелочную реакцию, предохраняют от попадания в волосы вредных веществ, придают волосам блеск, делают их пушистыми. Кстати, пока не были изобретены бальзамы, модницы добавляли лимонный сок или уксус в воду, которой споласкивали волосы. Такая вода уменьшает щелочную реакцию. Этот рецепт вполне допустим и сегодня, заменяя ополаскивающие средства.

Старайтесь не споласкивать волосы водой из-под крана, не поленитесь вскипятить пару чайников воды — их вполне хватит для последнего споласкивания. Мыть волосы необходимо теплой, приятной для кожи головы водой.

Не пользоваться феном

Очень полезный опыт китайских модниц — не пользоваться феном, а высушивать волосы, промокая их салфеткой из мягкого натурального шелка — волосы станут блестящими и шелковистыми. На Руси пользовались полотенцами из льна. Потеря блеска волос связана с недостатком кровообращения.

Усиливает кровообращение массаж головы

Ежедневно расчесывайте волосы в разных направлениях не менее 200 раз. Лучше всего делать такой массаж на свежем воздухе, например, у открытого окна. Гребни и расчески необходимо еженедельно мыть шампунем и мягкой щеткой. Наиболее полезны деревянные расчески. Перед мытьем волос кончиками пальцев, слегка смоченными в оливковом или касторовом масле, промассируйте кожу головы в течение 10 минут.

Маска и яичные желтки для блеска волос

маска для волос

Прекрасна суперпитательная маска, возвращающая волосам блеск и здоровье. Измельчите в мясорубке мясистый лист алоэ, смешайте его со столовой ложкой меда, столовой ложкой касторового масла и одним желтком. Добавьте к смеси чайную ложку коньяка. Держать маску необходимо два часа. Делая ее каждую неделю, через месяц вы увидите поразительный результат.

Полезно раз в месяц мыть голову яичными желтками. Вместо шампуня втирайте в волосы и кожу головы слегка взбитые желтки (два желтка на волосы средней длины), через 15 минут смывайте.

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