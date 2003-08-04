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Автор Петр Дерябин

Пигментные пятна: причины появления и как от них избавиться

Здоровье » Красота » Дерматология

Как известно, пигментные пятна на коже красоты не добавляют. В чем причина их появления и как от них избавиться, Pravda.Ru рассказала сотрудник Института пластической хирургии и косметологии МЗ РФ, кандидат медицинских наук Зинаида Сидоркина

Пигментные пятна: причины появления и как от них избавиться

Причины появления пигментных пятен

Пигментные пятна на коже — это как бы сигнал организма о неполадках в его работе:

  • при нарушении работы желез внутренней секреции (надпочечников, половых желез),
  • заболеваниях печени и желчных путей,
  • длительных интоксикациях,
  • различных хронических инфекциях (туберкулезе, малярии)

на некоторых участках кожи, чаще всего на лице, шее, кистях рук, откладывается избыточное количество пигмента. Могут появляться пигментные пятна в результате нарушения обмена веществ или витаминного баланса, особенно часто при недостатке витамина С.

Нередко пигментация развивается при опухолях гипофиза, гипофизарной недостаточности, при базедовой болезни, после длительного приема некоторых лекарств: амидопирина, хинина, сульфаниламидных препаратов, нитрата серебра и др.

Хлоазмы — приобретенные пигментные пятна с резкими границами, неправильных очертаний — бывают на лбу, на щеках, возникают во время беременности и исчезают с первыми послеродовыми менструациями. Связаны с гормональной перестройкой организма. Могут они появляться в период полового созревания у девушек или у женщин, страдающих воспалительными заболеваниями половых органов. 

Вид и месторасположение пигментных пятен показывают больной орган

По виду пигментных пятен и месту их расположения можно определить больной орган. Например, ограниченная пигментация на лбу в виде широкой линии, как бы "ободок", нередко связана с заболеванием центральной нервной системы, с опухолью мозга, энцефалитом. Пятна, вызванные заболеваниями печени, располагаются на боковой поверхности щек с переходом на шею. Они не имеют резких очертаний. При заболеваниях половых органов у женщин и нарушении работы желудочно-кишечного тракта желтовато-коричневые пятна, напоминающие по цвету кофе с молоком, могут появляться в окружности рта, на подбородке, у носогубной складки. Может наблюдаться вторичная пигментация после таких заболеваний, как

  • красный плоский лишай,
  • экзема, 
  • нейродермит,
  • пиодермии.

У женщин, работающих в больших цехах с механизмами, которые смазывают машинным маслом, например на швейном производстве, нередко темнеет кожа на лице и передней поверхности шеи. Это признак отравления организма углеводородами. В этом случае необходимо прежде всего сменить работу, исключив взаимодействие с машинными маслами. При лечении обычно назначают большие дозы аскорбиновой кислоты, поливитамины, метионин, парабензойную кислоту, можно провести несколько сеансов оксигенотерапии.

Лечение пигментных пятен

В любом случае прежде всего надо устранить причину или лечить заболевание, вызвавшее отложение пигмента. Для устранения самих пигментных пятен применяются различные виды шелушения (пилинга), наружные отбеливающие средства. Для снятия верхнего слоя эпидермиса применяют салициловый спирт, маски из бодяги, перекись водорода, некоторые другие вещества. Все процедуры должны выполняться в условиях клиники, высококвалифицированным персоналом.

пигментные пятна
 

Кроме того, здесь обязательно сделают аллергические пробы, так как гидрохинон, входящий в состав большинства отбеливающих средств, является аллергеном и не все его благополучно переносят. После отшелушивания кожу надо тщательно защищать от солнечных лучей — инсоляция может привести к рецидиву. Поэтому лучшее время для таких процедур — осень и зима. В дальнейшем это состояние кожи надо поддерживать, используя слабые отбеливающие кремы, пользоваться солнцезащитными кремами, пудрами с УФ-фильтрами.

Пятна во время беременности лучше активно не отбеливать, а маскировать безобидными декоративными средствами. Раньше для отбеливания применяли 10% ртутные средства, сейчас концентрация ртути снижена до 3%, но при беременности они противопоказаны. Можно протирать пятна слабым раствором пергидроля (3% раствор перекиси водорода), салицилового спирта, пользоваться отбеливающими кремами с растительными экстрактами.

Всем, у кого есть опасность появления пигментных пятен, надо не только защищать кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей, но и надевать темные очки. Появились данные, что через сетчатку глаза солнечные лучи способствуют усилению пигментации. Бывают и такие нарушения пигментации, когда пигмента на отдельных участках кожи мало или совсем нет. Это такие заболевания, как альбинизм и витилиго.

Витилиго — иммунодефицитное заболевание, может возникнуть после стресса. Лечится очень тяжело, а внешние проявления — белые пятна — устраняются только с помощью декоративной косметики. Однако в нашей клинике накоплен большой опыт лечения и этого заболевания.

Наталья ШУЛЕШКИНА
"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Пигментные пятна. Жить здорово!(17.08.2018)
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Балюра, Татьяна Ларина, Ирина Воротникова
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