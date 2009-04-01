Рожаем вместе с мужем: за и против

В последнее время в моду широко вошли так называемые партнерские роды — это когда рядом с роженицей находится человек, оказывающий ей помощь и психологическую поддержку во время родового процесса. Чаще всего — это отец ребенка. Целесообразно ли это, и с какими проблемами могут столкнуться пары, решившие рожать вместе? Прежде чем отправляться на совместные роды, желательно тщательно взвесить все за и против.

Партнерские роды: что есть норма?

Во многих западных странах роды вдвоем считаются нормой. Ведь присутствие мужа-помощника помогает женщине почувствовать себя более комфортно. К тому же, у мужчины, который видел рождение собственного ребенка, сразу же просыпается отцовский инстинкт.

ПАПА НА РОДАХ: что нужно знать мужчине

Если же муж только забирает жену с младенцем из роддома, подсознательно он не воспринимает ребенка как своего, ведь он его не "рожал"! В таком случае свое отцовство мужчина может почувствовать не сразу, а порой инстинкт может так и не пробудиться никогда…

Казалось бы, можно высказаться только за совместные роды. Но есть и немало против. Далеко не всегда отношения в семье идеальны. У беременных женщин из-за гормональной перестройки:

часто портится характер

они становятся раздражительными

и в буквальном смысле слова плохо переносят своих мужей.

В таком случае рожать вдвоем однозначно не стоит. После родов, когда уровень гормонов в женском организме придет в норму, отношения могут нормализоваться.

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Но, даже если отношения между супругами хорошие, во время самих родов вас могут ждать неприятные сюрпризы. При схватках женщина:

испытывает сильную боль

она не в форме

и присутствие рядом мужа, пусть даже и с самыми лучшими намерениями, может вызвать у нее сильный психологический дискомфорт.

Что же касается мужчин, то для них роды могут оказаться еще большей травмой, чем для женщин. Немало случаев, когда новоиспеченные папаши, увидев, как появляются на свет их детки, падают в обморок.

Иногда натуралистичное зрелище настолько прочно врезается в память мужчины, что впоследствии женщина начинает вызывать у него физическое отвращение.

Полезные рекомендации:

1. Откажитесь от совместных родов, если ваш муж:

с прохладцей или равнодушием относится к появлению будущего ребенка

если вы ему не слишком доверяете

если он психологически неустойчив, боится вида крови.

Не давите на мужчину, если он не горит желанием присутствовать при родах.

Во многих западных странах роды вдвоем считаются нормой

2. К совместным родам нужно готовиться заранее:

посещайте специальные курсы для будущих родителей

читайте соответствующие книги.

Чем больше вы узнаете о родовом процессе, тем более спокойно будете относиться к тому, что вас ждет.

3. Тщательно выбирайте родильный дом. Как правило, услугу "партнерские роды" предлагают коммерческие учреждения за отдельную плату.

Уточните, есть ли в выбранном вами роддоме такая услуга, какие анализы нужно будет сдать вашему партнеру, чтобы ему разрешили присутствовать при родах, какие вещи взять с собой.

Вам необходимо будет внимательно прочитать контракт, ознакомиться со всеми тонкостями и нюансами — вдруг что-то вас не устроит?

4. Определитесь, хотите ли вы, чтобы муж был рядом до самого конца, или только на каком-то этапе. Иногда мужчина находится рядом с женой только при схватках:

он делает ей массаж

помогает правильно дышать

но при самих родах не присутствует, и его зовут только в момент, когда женщина впервые прикладывает ребенка к груди.

5. Если супруг "рожает" вместе с женой, то ему не мешает пройти курс обучения правильному поведению во время родов.

Хорошо, если он не просто будет держать жену за руку и подбадривать ее, а, скажем, сможет сам сделать ей обезболивающий массаж. Неплохо также научиться приемам правильного дыхания, если попросит врач, засекать время между схватками.

6. Муж должен стараться, чтобы жене было комфортно. В первую очередь:

не показывать своего волнения — это вызовет дополнительный стресс у роженицы

не стоит также навязывать ей свое мнение.

Наблюдения показали: одним женщинам в такой ответственный момент становится легче, когда любимый человек к ним прикасается, а других, напротив, прикосновения раздражают…

По статистике, чем более душевны и доверительны отношения между супругами, тем успешнее проходит процесс совместных родов.

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