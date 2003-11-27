Партнерские роды: за и против

Немало женщин в последнее время считает, что лучше рожать дома, либо муж обязательно должен присутствовать при родах. Свое мнение по этому поводу высказывают специалисты и те, кто сам прошел через это испытание.

Партнерские роды: неудобные вопросы

Партнерские роды: случаи из жизни

Борис Ковальчук, врач-терапевт 20-й московской подстанции "Скорой помощи":

— Говорить о том, вредны или полезны совместные роды, не стану — я все же не акушер. Но могу сказать об огромной опасности, связанной с родами в домашних условиях.

Ни муж, ни даже акушерка зачастую не в состоянии спасти мать, или малыша, или обоих, если вдруг возникают серьезные осложнения.

Несколько раз мне приходилось иметь дело, скажем так, c незапланированными "совместными", а точнее срочными родами. В этих случаях ребенок рождался при муже не потому, что так было задумано, а потому, что роженицу в связи с быстропротекающими родами просто не успевали передать в родильное отделение.

Или муж, доставив супругу в роддом, еще не успевал уйти, как уже рождался малыш.

Вот в таких случаях присутствие супруга не мешало, а, наоборот, очень помогало будущей маме. А муж при этом не успевал испугаться своей роли, так как все происходило слишком быстро. В результате оба супруга были счастливы, и пережитое только сближало их.

Андрей Большаков, адвокат московской юридической консультации № 12:

— Будучи на шестом месяце беременности, моя жена отправилась на занятия по подготовке к родам в школу "Рождество". Мы и предположить не могли, какой поток агитации за совместные роды в домашних условиях обрушится на нас. Домашние условия моя супруга, к счастью, сразу же отвергла — в связи со своим не слишком крепким здоровьем. А вот просмотренные фильмы о присутствии мужа на родах вкупе с восторженными откликами женщин, уже родивших таким образом, сделали свое дело. На протяжении пяти недель каждый вечер я выслушивал намеки, просьбы, укоры, шантаж.

Однажды, не выдержав натиска, я заявил:

"Ты хочешь по-прежнему остаться для меня самой красивой и желанной? Если да, оставь эту затею с моим присутствием при родах!". Может быть, это было слишком жестоко. Однако моя жена сумела понять меня, и разговоры на эту тему прекратились.

Партнерские роды не всегда идут на пользу отношениям

Беременность протекала с некоторыми проблемами, и супруге пришлось лечь в больницу заранее. Я, естественно, навещал ее каждый день. И вот однажды я приехал, а мне сказали, что роды уже начались. Уехать? Но я чувствовал, что нужен жене, и, собравшись с духом, остался. Конечно, на многое я способен не был, поэтому просто стоял рядом, держал ее за руки, успокаивал, говорил, как люблю ее и нашего будущего малыша.

Поверьте, для такой поддержки не надо посещать никакие курсы, слова приходят сами. И мы оба были одинаково счастливы, когда родилась наша дочка.

Правда, перерезать пуповину я побоялся. При рождении нашего следующего ребенка я присутствовать не буду, и это — решение моей супруги. "Теперь я уже уверена в себе, так что ты мне только помешаешь", — заявила она.

Мои чувства к жене? Они остались прежними. Конечно, она не стала менее любимой и желанной. Но и ближе мы друг другу не стали. Куда уж ближе.

Партнерские роды: нельзя давить на супруга

Ольга Гридчина, психолог Центра детского творчества города Саратова:

— Главное правило: принимая решение о присутствии при родах мужа, женщина должна в первую очередь руководствоваться его желаниями. Решать за супруга, принуждать его к этому нельзя. Забудьте о рассказах приятельниц и уж тем более о статьях фанатичных поклонников "родов вместе".

Каждая семья — сугубо индивидуальная ситуация. Простите за банальность, но то, что хорошо для других, вовсе не обязательно подойдет и вам.

Принимать за кого-то решение я не вправе. Хотела бы лишь напомнить, что далеко не всегда женщине при родах нужен именно муж. Да, боль легче переносится, если рядом с вами близкий человек:

он отвлечет

постарается развеселить

и облегчить страдания.

Если, конечно, сам не впадет в еще большую панику, чем роженица.

Нельзя принуждать супруга к партнерским родам

Всякая ли женщина стопроцентно уверена в том, что из них двоих ее супруг будет самым спокойным в такой ситуации?

Может быть, разумнее обратиться за помощью и поддержкой к близкой подруге, маме или личной акушерке? Если же вы опасаетесь, что муж останется как бы не у дел, то здесь нет повода для беспокойства. Пусть он побережет силы и нервную энергию: они ему очень понадобятся в самое ближайшее время — на бессонные ночи, прогулки, купание малыша.

Один из аргументов приверженцев "родов вдвоем" — якобы предоставляемая им возможность слиться в единое целое — не кажется мне слишком убедительным. По-моему, чувство близости, нежность, любовь гораздо сильнее проявляются у мужчины, который на следующий день после родов видит свою жену отдохнувшей и красивой, чем после совместного перерезания пуповины.

Однако хочу еще раз подчеркнуть: все сказанное не имеет никакого отношения к тем парам, где оба родителя хотят быть вместе во время родов и готовятся к этому. А супругам наших читательниц я бы посоветовала подумать вот о чем.

Если женщина настойчиво требует вашего присутствия при родах, задумайтесь: возможно, ей просто не хватает внимания? Создайте будущей матери самые комфортные условия: почаще гуляйте с ней по вечерам, даже если устали на работе, покупайте ей соки и любимые лакомства и вообще выполняйте любые ее прихоти и капризы. Если вы окружите свою жену заботой, постараетесь развлекать и баловать ее, она может и забыть о своей идее.

И еще. Если вы решили присутствовать при родах, помните, что вам не обязательно быть в курсе всего происходящего, важно лишь то, что вы — рядом с женой.

Не надоедайте врачам советами, молча и точно выполняйте их рекомендации.

Будьте готовы к тому, что вам придется покинуть родильный зал, если возникнет необходимость в операции. Если чувствуете, что переоценили свои силы, лучше сразу же выйдите, чтобы не падать в обморок и не отвлекать врачей от их основной работы.

Не обижайтесь, если в какой-то момент жена поведет себя, на ваш взгляд, неадекватно: начнет, например, кричать на вас.

И, наконец, последнее: роды вдвоем вовсе не означают роды дома. Сегодня большинство родильных домов готовы предоставить мужу возможность присутствовать при родах.

Читайте также:

Роды у разных народов

Помощница в родах