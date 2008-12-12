Оказывается между характером и настроением человека и его питанием существует прямая взаимосвязь. "Известно, что хорошее настроение зависит от содержания в головном мозге некоторых нейромедиаторов:
— говорит Ринад Султанович. — Все они синтезируются только из одной аминокислоты L —триптофана.
Она доставляется в мозг из потребленного с пищей белка — например мяса.
Сравнительно недавно было установлено, что это происходит только в том случае, когда из кишечника в кровь поступают белки и углеводы одновременно! Так что для того, чтобы улучшить нам настроение, еда должна быть смешанной.
Белковая пища незаменима для создания хорошего настроение. Благодаря протеиновой диете в организме повышается производство дофамина и норэпинефрина. Ученые обнаружили, что после употребления:
поднимается настроение, повышается энергичность и это состояние сохраняется в течение нескольких часов после еды.
Связь между:
оказалась очень тесной. И в последнее время такая диета рассматривается как реальная альтернатива широко используемым антидепрессантам нового поколения. Именно они увеличивают содержание все тех же допамина, серотонина и норадреналина. Одним словом, питайтесь полноценно и с головой будет все в порядке".
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