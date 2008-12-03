От импотенции и повышенного давления спасёт лук

Кому неизвестна поговорка "Лук — от семи недуг"? Если говорить о целительных свойствах лука, мы в первую очередь вспомним о том, что благодаря содержащимся в нем эфирным веществам лук прекрасно защищает от простуды и гриппа. Но на самом деле он способен помогать при многих проблемах со здоровьем.

Волшебные фитонциды

Да, выделяемые луком летучие вещества — фитонциды (это они заставляют нас плакать, когда мы режем сей овощ) являются губительными для всех видов бактерий. Поэтому если под рукой нет зубной пасты, можно просто пожевать лук.

Существует масса рецептов от простуды, в состав которых входит сок луковицы. Иногда достаточно просто вдыхать "аромат" лука, но обычно рекомендуют разводить его с молоком или медом. Радикальное средство от насморка — закапать в ноздри луковый сок (увы, не каждый это выдержит, очень уж ядрено!). Только помните, что сок надо использовать сразу — полезные фитонциды через четверть часа бесследно улетучиваются…

Лук как незаменимое лекарство

Далеко не все люди любят лук — ведь у него весьма своеобразный вкус. Другое дело, если относиться к нему как к незаменимому лекарству — кстати, куда более дешевому, эффективному и безопасному, чем фармацевтические препараты.

Так, если человеку пришлось длительное время голодать, ему рекомендуется первое время питаться луковой кашицей. Это стимулирует секрецию пищеварительных желез и подготовит организм к нормальной пище. Во время путешествий или при перемене климата рекомендуется есть хлеб с зеленым луком. Содержащиеся в нем витамины помогут сохранять ощущение физической бодрости.

Лук следует есть и тем, кто страдает повышенным давлением, тромбозом, склерозом. Он благотворно влияет на сердце и кровеносные сосуды. Таким пациентам не мешает съедать в день по две луковицы. Кроме того, лук способствует возбуждению полового влечения. У мужчин, которые питают пристрастие к луку, гораздо меньше шансов стать импотентами.

Лук полезен и женщинам

Правда, злоупотреблять поеданием лука тоже не стоит: если у вас язва или гастрит, то свежий лук вам противопоказан: он повышает кислотность.

Лук полезен не только в свежем виде и не только при приёме внутрь

Вареный, он смягчает кашель, лечит заболевания печени и селезенки. Печеный — снимает болевые ощущения при геморрое, способствует вскрытию нарывов.

Лук принимают не только внутрь. Его сок входит, к примеру, в состав некоторых шампуней и бальзамов для волос: ведь в нем масса витаминов, которые, без преувеличения, сделают ваши волосы красивыми и блестящими. В старину, чтобы укрепить волосы, наши бабушки мыли голову луковым соком или натирали кашицей из лука. Говорят, действовало безотказно!

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