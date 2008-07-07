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Автор Андрей Беляков

Глистов прогнать – не таблетку проглотить

Здоровье » Здоровье и профилактика

Тёплое время года — раздолье для детей. Они часто без надзора со стороны воспитательниц, учителей и родителей могут копаться в песке или земле, тискать уличных кошек и собак, есть ягоды и фрукты, забывая их помыть... В результате — глисты. Как от них избавляться "Правде.Ру" рассказал врач-паразитолог Фёдор Владимирский.

Глистов прогнать – не таблетку проглотить

"В первую очередь я бы посоветовал при подозрении на глистную инвазию у ребенка не заниматься самолечением. Дело в том, что никакие глистогонные народные сборы и даже самые дорогостоящие препараты не сработают, если не соблюдать строгий принцип лечения и санитарно-гигиенический режим. Кроме того, только лабораторные исследования позволяют определить, какие именно паразиты поселились в организме больного и тем самым точнее провести лечение.

В чем заключается соблюдение упомянутого мной режима лечения?

  • Во-первых, медикаменты назначаются в каждом случае индивидуально, в зависимости от вида гельминтов и других факторов.
  • Во-вторых, при некоторых видах гельминтов, например, острицах, можно применять не таблетки, а лечебные клизмы с настоем чеснока (50-100 г), приготовленные непосредственно перед введением.

Готовятся они так: 2-3 измельченных зубчика чеснока заливают 50-100 г горячего молока и настаивают 15-20 минут. Затем процеживают и остужают. Клизму с этим настоем делают на ночь.

Теперь о том, что нужно делать обязательно, чтобы лечение было успешным. Необходимо подмывать ребенку задний проход, область промежности и половые органы не реже двух раз в день. После подмывания обязательно сменить трусы, а постельное белье менять не реже одного раза в неделю.

Спать ребенку нужно в плотных обтягивающих трусах, которые исключали бы возможность касания руками и расчесывания во сне заднего прохода. Стирать же нательное и постельное белье нужно обязательно с кипячением и проглаживанием с обеих сторон. Подобные строгие меры надо соблюдать в течение 42 дней, чтобы предотвратить повторное развитие паразитов.

Кроме того, всем членам семьи заболевшего нужно будет пройти профилактическое противоглистное лечение и особенное внимание обратить на то, чтобы такое лечение было проведено и всем домашним животным (кошкам и собакам). Тогда вы и от гельминтов избавитесь и повторно не заболеете".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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