Наши легкие – это печка и лекарство в одном флаконе

Каждый знает, что если нахвататься ртом холодного воздуха, будет, как минимум, простуда. Но оказывается, если дышать носом, то прохладный воздух станет не просто безопасен, а поможет в лечении некоторых легочных заболеваний. Недаром уже более ста лет опытные пульмонологи отправляют чахоточных больных в горы дышать холодом. Впрочем, до сих пор официальная медицина относится к подобным рецептам скептически, и, по мнению, кандидата биологических наук, физиолога и исследователя йоги и тибетских лечебных практик Ринада Минвалеева, зря.

Достоверные исследования показывают, то даже в самый лютый мороз, и в самую сильную жару, температура легких человека остается около 36,6 градусов. То есть, они могут работать как печка или как рефрижератор. Впервые полезность вдыхания холодного воздуха и механизм работы легких у млекопитающих описал немецкий физиолог Карл Тринчер в книге "Теплообразовательная функция и щелочность реакции легочной ткани". Но поддержки у коллег не получил.

Потому что эти выкладки противоречили общепринятым канонам, которые гласили: при легочных заболеваниях человеку необходима теплая среда. После смерти Карла Тринчера эти идеи даже не попали ни в один учебник. Поэтому мы решили обратиться к Ринаду Минвалееву за разъяснениями.

- Ринад Султанович, как концепция Тринчера соотносится с тибетской медициной?

— Древние утверждали, что весной из нас "выходит холод", который накопился на зиму. Одно из самых ярких проявлений этого "внутреннего холода" — легочные болезни. Иными словами, если осенью дышать морозным воздухом не рекомендуется (так как ослаблены верхние дыхательные пути), то весной ледяной воздух есть не что иное, как лекарство, разогревающее легкие, ослабленные "зимним холодом". Кстати, быстрое наступление тепла, жары не помогает, а обостряет все заболевания легких. Когда жарко, легкие начинают работать в режиме поглощения тепла и не успевают перейти на режим теплопродукции.

- Другими словами, главная задача легких — это согревание?

- Главная задача — дыхание, переработка кислорода в углекислоту. Но помимо прочего легкие могут производить тепло. Только для этого им требуются определенные внешние условия — холодный воздух. Так же они и охлаждают теплый. Легкие способны за доли секунды нагреть литры воздуха на 50-100 градусов.

Основным источником энергии для нашего организма является глюкоза. Но в легких источником энергии служат жиры. Их горение дает в девять раз больше тепла, чем горение глюкозы. Кстати, это указывает на еще одну "сверхнормативную" функцию легких: именно в легких, а не где-нибудь, происходит окисление жиров. Поэтому-то многие, желая похудеть, принимаются яростно тренировать мускулатуру, и не достигают результата. Так как в мускулах "горит" глюкоза, а не жир.

Окисление жиров происходит на поверхности альвеолы (легочного пузырька). Выходя из легких, кровь становится "обезжиренной", как бы профильтровывается, оставляя капельки жира в альвеолах. Иными словами, легкие — это главная печка нашего организма. Именно это сформулировал и доказал Карл Тринчер.

- Значит, чтобы печка лучше работала, нужно ей подбрасывать дрова в виде жира?

— В народе давно подмечено, что при легочных заболеваниях помогает сало. Причем, не важно, чье. Очень полезно утром положить кусочек сала в рот и дождаться, пока оно "растает".

Всасываемый жир сразу же попадает в легкие. И кроме того, полезны прогулки, чтобы запустить процесс по полной программе — это уже физиологические тонкости.

- Но при прогулках мы перенасытим организм кислородом, которого и так весной в избытке. В результате, получим расширение кровеносных сосудов и весеннюю вялость.

— Нужно выбирать: либо греть легкие, либо помогать мозговым извилинам работать. А можно обратиться к йоге. Делаем, например, капалабхати-пранаяму. Для этого необходимо принять позу лотоса или подобную ей (например, сесть в так называемую "удобную позу", где ноги просто скрещиваются "по-турецки", или же на краешек стула), — главное, чтобы крестец был отведен назад, поясница выведена вперед, грудная клетка выпячена, как у футболиста, принимающего мяч на грудь, плечи отведены назад, голова чуть-чуть наклонена вперед.

Далее необходимо вдохнуть нижней частью живота и резко выдохнуть через нос, одновременно с выдохом втягивая анус. (Если принять правильную позу лотоса, то втягивание ануса будет происходить автоматически и внимание на этом акцентировать не обязательно).

При этом ягодичные мышцы сокращаются и человек как бы слегка подпрыгивает. Такие выдохи (подпрыгивания) делаются до появления жара во всем теле. Теперь вспомним, что правильная пранаяма — это создание в крови повышенного содержания углекислоты. Поэтому, следующий этап — вдох и задержка дыхания. Имеющийся в легких кислород перерабатывается в углекислый газ. На данном этапе жар усиливается.

Этот жар — из легких аналогичен тому, который возникает при дыхании холодным воздухом. Ведь охлаждение действует на организм через пониженное содержание кислорода в периферической крови. Иными словами, при охлаждении содержание кислорода в крови резко падает. Когда не хватает температуры, не хватает и кислорода. Именно тогда легкие превращаются в дополнительный орган теплопродукции.

Поэтому пранаямы лечат легочные заболевания. Исследования показали, что при выполнении некоторых пранаям, содержание кислорода падает на 60%! Пранаямы лучше делать

на заходе и восходе Солнца,

в полдень и полночь.

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