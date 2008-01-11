EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Андрей Беляков

Почему женщины в попытке обрести идеальную фигуру не достигают цели

Здоровье » Красота

Одна из причин того, что некоторые женщины, несмотря на постоянную борьбу за идеальную фигуру, все время терпят поражение, состоит в том, что за идеал принимается другой конституциональный тип тела. Иными словами, если невысокой пышечке стремиться к внешности жердеобразной модели — проигрыш обеспечен. Как же быть? Прежде всего, понять к какому типу вы относитесь, и в соответствии с этим строить свою жизнь, — считает член американской Академии геронтологической медицины Мила Клецкая:

Почему женщины в попытке обрести идеальную фигуру не достигают цели

"Некоторые ученые выделяют четыре типа людей:

  • тонкий с длинными костями;
  • плотный с короткими костями;
  • тонкий сверху и тяжелый книзу (грушеобразный);
  • круглый (яблоко).

Это, конечно, очень условное деление. На самом деле, чистых типов строения тела в природе практически уже не существует. Есть и иное деление конституциональных особенностей человеческого тела:

  • эктоморфные,
  • мезоморфные
  • и эндоморфные.

Эктоморфные — это люди с тонкими длинными костями и слабо выраженной мускулатурой, с узкими плечами и бёдрами. Женщины, как правило, имеют очень маленькую грудь.

Мезоморфные — крепко сбитые, с хорошо развитой мускулатурой, причём, в основном, в верхней части тела.

Эндоморфные — ширококостные, тяжелые, с покатыми относительно узкими плечами и широкими, приземистыми бедрами.

Но существует и еще одно деление на типы людей, которое мне ближе.

Гипофизное строение тела — это люди обычно невысокого роста, у которых изящный почти лепной верх, а у женщин точёная высокая грудь, и тяжелый нависающий низ (как будто бы не от их верха). Их проблема в диспропорциональном развитии и скоплении веса в нижней части связана, как утверждают сторонники этого деления, с замедленной работой гипофиза. Поэтому им нужно заниматься упражнениями для его развития (перевернутые позы йоги и др.) и питаться продуктами, которые способствуют тому же.

Лимфоидный тип — люди, которые легко надуваются, наливаются весом, с достаточно крупными частями тела. Они сталкиваются с большими сложностями при попытке сбросить вес. Этим людям рекомендуют чистить лимфу и активно заниматься спортом, обязательно включая в программу прыжки на батуте, хотя бы на комнатном.

Щитовидный тип — "психованные", лёгкие, как статуи античных бегунов, тонкокостные и длинноногие. Они как ветер, легки, подвижны, но их беда заключается в том, что их щитовидная железа очень уязвима. Как только она из состояния активности перейдёт в противоположное состояние (гипотиреоз) они могут легко поправиться или же сильно похудеть.

Надпочечный тип — люди с широкими плечами и узким тазом, у женщин часто ноги имеют бутылочную форму, нет талии. Это очень ранимые люди и им надо активно заниматься неспортивными видами движения (танцы, и тому подобное), потому что все спортивные виды будут только усугублять их строение".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ТИП ФИГУРЫ. КАК ТОЧНО ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ ТИП ФИГУРЫ?
Редактор: Ольга Алексеева
Темы
Новости
Певица Манижа извинилась перед ЛГБТ-сообществом: "Буду продолжать учиться"
В Москве пройдёт встреча по украинскому кризису без представителей Киева
Автобус с россиянами попал в ДТП в Белоруссии: среди пострадавших – дети
Еврокомиссия получила жалобу "Нафтогаз" на доминирование "Газпрома" на рынке ЕС
Внук Пугачёвой обрушился на Панина: "Вся Россия узнала твои грязные истории"
Украинский экономист разглядел в новогоднем обращении Зеленского сигнал о войне
Путин поручил принять меры по выводу из эксплуатации аварийно опасных шахт
Зеленский обсудил с Байденом скорое проведение заседания комиссии Украина — НАТО
В СПЧ отреагировали на призыв убрать кладбище с Красной площади
Саакашвили пообещал начать голодовку и потребовал встречу с иностранными врачами
Последние материалы
Еврокомиссия получила жалобу "Нафтогаз" на доминирование "Газпрома" на рынке ЕС
Внук Пугачёвой обрушился на Панина: "Вся Россия узнала твои грязные истории"
Украинский экономист разглядел в новогоднем обращении Зеленского сигнал о войне
Супермаски и лосьоны из алоэ для ухода за кожей лица
Почему женщины в попытке обрести идеальную фигуру не достигают цели
Путин поручил принять меры по выводу из эксплуатации аварийно опасных шахт
Зеленский обсудил с Байденом скорое проведение заседания комиссии Украина — НАТО
В СПЧ отреагировали на призыв убрать кладбище с Красной площади
Саакашвили пообещал начать голодовку и потребовал встречу с иностранными врачами
Волонтёр онкоцентра обрушилась на "Модный приговор": не собирались извиняться
Популярное
Зарубежный
Верка Сердючка рассказала о "дорогущем" подарке Абрамовича

Верка Сердючка рассказала о дорогом подарке от российского олигарха Романа Абрамовича.

Верка Сердючка рассказала о "дорогущем" подарке Абрамовича
Прогноз: США могут исключить из НАТО Латвию, Литву и Эстонию
Мир. Новости мира
Прогноз: США могут исключить из НАТО Латвию, Литву и Эстонию
Мир. Новости мира
Google выдаёт неожиданный результат на запрос: "Сколько лет придурку"
Мир. Новости мира
Украинцы высмеяли внешний вид министра обороны Резникова: "Бронелифчик?"
Василий Амирджанов Президент повысил политический статус Деда Мороза Василий Амирджанов Ирина Шлионская Удобные кроссовки могут быть опасней высоких каблуков Ирина Шлионская Любовь Степушова Китай массово скупает зерновые. Чего другие не понимают? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Политолог Карасёв: уникальное достижение Украины — "африканская экономика"
Мир. Новости мира
Канадского дипломата в Сети назвали лжецом за его слова о Путине
Врач спрогнозировал подъём заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников
Здоровье
Врач спрогнозировал подъём заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников