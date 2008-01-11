Почему женщины в попытке обрести идеальную фигуру не достигают цели

Одна из причин того, что некоторые женщины, несмотря на постоянную борьбу за идеальную фигуру, все время терпят поражение, состоит в том, что за идеал принимается другой конституциональный тип тела. Иными словами, если невысокой пышечке стремиться к внешности жердеобразной модели — проигрыш обеспечен. Как же быть? Прежде всего, понять к какому типу вы относитесь, и в соответствии с этим строить свою жизнь, — считает член американской Академии геронтологической медицины Мила Клецкая:

"Некоторые ученые выделяют четыре типа людей:

тонкий с длинными костями;

плотный с короткими костями;

тонкий сверху и тяжелый книзу (грушеобразный);

круглый (яблоко).

Это, конечно, очень условное деление. На самом деле, чистых типов строения тела в природе практически уже не существует. Есть и иное деление конституциональных особенностей человеческого тела:

эктоморфные,

мезоморфные

и эндоморфные.

Эктоморфные — это люди с тонкими длинными костями и слабо выраженной мускулатурой, с узкими плечами и бёдрами. Женщины, как правило, имеют очень маленькую грудь.

Мезоморфные — крепко сбитые, с хорошо развитой мускулатурой, причём, в основном, в верхней части тела.

Эндоморфные — ширококостные, тяжелые, с покатыми относительно узкими плечами и широкими, приземистыми бедрами.

Но существует и еще одно деление на типы людей, которое мне ближе.

Гипофизное строение тела — это люди обычно невысокого роста, у которых изящный почти лепной верх, а у женщин точёная высокая грудь, и тяжелый нависающий низ (как будто бы не от их верха). Их проблема в диспропорциональном развитии и скоплении веса в нижней части связана, как утверждают сторонники этого деления, с замедленной работой гипофиза. Поэтому им нужно заниматься упражнениями для его развития (перевернутые позы йоги и др.) и питаться продуктами, которые способствуют тому же.

Лимфоидный тип — люди, которые легко надуваются, наливаются весом, с достаточно крупными частями тела. Они сталкиваются с большими сложностями при попытке сбросить вес. Этим людям рекомендуют чистить лимфу и активно заниматься спортом, обязательно включая в программу прыжки на батуте, хотя бы на комнатном.

Щитовидный тип — "психованные", лёгкие, как статуи античных бегунов, тонкокостные и длинноногие. Они как ветер, легки, подвижны, но их беда заключается в том, что их щитовидная железа очень уязвима. Как только она из состояния активности перейдёт в противоположное состояние (гипотиреоз) они могут легко поправиться или же сильно похудеть.

Надпочечный тип — люди с широкими плечами и узким тазом, у женщин часто ноги имеют бутылочную форму, нет талии. Это очень ранимые люди и им надо активно заниматься неспортивными видами движения (танцы, и тому подобное), потому что все спортивные виды будут только усугублять их строение".

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