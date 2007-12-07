Маммопластика груди: что нужно знать о процедуре

В последнее время все чаще приходится делать операции по увеличению груди. Причем требования к эстетической стороне результата операции могут быть весьма своеобразными.

Выбор имплантата

Казалось бы, что основным пожеланием, наряду с увеличением объема груди, должна быть:

натуральность,

естественность,

гармоничность.

Но на практике не так уж редко встречается желание пациенток иметь большую круглую и не очень натуральную грудь. Во всяком случае заметность эндопротеза далеко не всегда расценивается как недостаток.

Выбор подходящего эндопротеза один из самых сложных и деликатных вопросов. Имплантат не может выбираться исходя только из желаемого объема.

Он должен соответствовать размерам молочной железы, необходимо учитывать:

форму груди,

конституцию тела,

толщину мягких тканей,

некоторые другие особенности.

Таким образом, основная работа по выбору эндопротеза лежит на враче. Пожелания пациентки будут учитываться, но с некоторыми ограничениями.

Часто пациентки спрашивают: "Существует ли идеальный имплантат, лишенный обычных недостатков и особенностей и позволяющий получить идеальный эстетический результат?" Думаю, большинство коллег согласится с тем, что подобный продукт пока не создан.

Безусловно, качество имплантата оказывает большое значение на конечный результат. Но пока наиболее распространенным типом является силиконовый. Варианты наполнителя:

силиконовый гель,

физиологический раствор,

некоторые более экзотические составы.

Предпочтение зависит от взглядов и собственного опыта каждого врача, традиций клиники и пожеланий пациенток.

Выбор формы имплантата:

круглый,

анатомический

во многом зависит от тех требований, которые предъявляет пациент. При небольших объемах разница между ними может быть незначительной, особенно при использовании низкопрофильного круглого эндопротеза, установленного под мышцу. Конечно, чем больше объем имплантата, тем заметнее становится разница.

Что касается выбора фирмы-производителя, то доступность в нашей стране имплантатов известных американских и немецких фирм позволяет подобрать оптимальный вариант с учетом как медицинских показаний, так и с точки зрения финансовых затрат.

Если резюмировать все вышесказанное по поводу выбора подходящего имплантата, конечно, можно сказать, что найти общий язык с пациентами удается довольно быстро, после объяснения и демонстрации особенностей формы груди, при использовании тех или иных вариантов.

О возможных осложнениях

Пациенты часто задают вопрос: "Насколько хватит эндопротеза и когда его нужно менять?" Имплантаты не имеют срока "эксплуатации", т. е. используются до тех пор, пока Вас все устраивает (имеется в виду форма и консистенция груди).

Основной причиной, вызывающей необходимость повторного вмешательства, является утолщение капсулы, образующейся вокруг имплантата.

В результате грудь постепенно становится все плотнее и в итоге приобретает абсолютно неестественную упругость, что не связано с опасностью для жизни и здоровья, но сулит дополнительные хлопоты и расходы. Возможность такого исхода весьма вероятна, поэтому, соглашаясь на операцию, надо иметь это в виду.

Одной из важных тем для обсуждения на нашей консультации часто становится опасность злокачественных новообразований молочной железы.

Тема, раскрученная прессой несколько лет назад, до сих пор остается актуальной. Если опираться на литературные источники и результаты многочисленных исследований по всему миру, то однозначных данных о том, что эндопротез может стимулировать развитие опухоли все-таки нет. Тем не менее это не должно избавлять от настороженности в этом вопросе.

Мы рекомендуем всем пациенткам, решающим вопрос о возможности имплантации, начинать предоперационное обследование с посещения маммолога-онколога.

Существует еще один странный вопрос, который не менее часто интересует пациенток. Сейчас уже сложно установить источник возникновения слухов о том, что имплантаты "могут лопаться или даже взрываться при авиаперелетах".

Уместно упомянуть, что современные эндопротезы рассчитаны на значительные нагрузки. Поэтому разрыв имплантата — крайне редкое явление, возникающее при запредельных нагрузках травматического свойства (автомобильные аварии, падения с высоты, ранения).

Вообще каких-либо ограничений в жизни пациенток практически не существует. Не исключены:

сауна,

занятия спортом,

пребывания на солнце.

Понятно, что все это возможно только через некоторое время после операции. Обычно, период реабилитации составляет около месяца.

Самым трудным вопросом остается возможность кормления грудью после операции.

Сложность состоит в том, что, с одной стороны, кормление возможно, т. к. железа может нормально функционировать при наличии протеза, но с другой — постлактационные изменения могут ухудшить эстетический результат и повысить риск утолщения капсулы вокруг имплантата (образование капсулярной контрактуры).

Поэтому рекомендуется пациенткам проведение подобной операции после периода кормления грудью. Но если Вы, имея имплантаты груди, решили родить ребенка, то, конечно, их не нужно удалять; вероятность пережить это без проблем все-таки достаточно большая.

Что касается минимально возможного возраста, с которого можно делать такую операцию, то формально — после 18 лет, но практически пациентки моложе 20 не принимаются.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Петр Дерябин Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру Куратор Ниязов Аслан Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит. Куратор Братик Александр Специалист в области лечения заболеваний молочной железы: доброкачественные, злокачественные опухоли, опухолеподобные образования, гинекомастия мужчин, узловая и диффузная мастопатии, лечение психогенно зависимых заболеваний молочной железы. Занимается анализом психогенных факторов и психосоциальных механизмов развития заболеваний молочной железы, а также проблемами реабилитации больных, после радикальных операций. Куратор Токин Сергей Заслуженный врач РФ. Специализируется на общей хирургии, флебологии, маммологии. Проводит безоперационное и операционное лечение заболеваний вен.

Специалисты

Клиники