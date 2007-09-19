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Автор Петр Дерябин

Как бороться со стрессом на работе

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия
Мы не можем жить как запрограммированные машины. Бывают моменты, когда не нервничать просто невозможно. В такие минуты стоит остановиться и не драматизировать события, чтобы сохранить нервы в порядке. Как привести себя в нормальное состояние "Правде.ру" рассказала психолог Ирина Ронина.

Как снять стресс

Если вы запутались и никак не можете найти решение давно мучающей вас проблемы, то:

Как Бороться со Стрессом на Работе - Эффективно о Бизнесе
  • сядьте перед зеркалом
  • и начните проговаривать ситуацию вслух.

сядьте перед зеркалом и начните проговаривать ситуацию вслух. Сначала вам подобное занятие покажется странным, но потом привыкните и, скорее всего, "договоритесь" до верного решения.

Если вы на кого-то сильно разозлились, то возьмите листок бумаги и напишите на нем все, что вы думаете об этом человеке, не стесняясь в выражениях. Затем листок сомните и зашвырните куда-нибудь, или сожгите. Сразу почувствуете прилив энергии, а заодно поймете, что тот тип и подметки вашей не стоит.

Если вам просто нужно разрядиться, то:

  • примите теплый душ
  • поплачьте под струей воды
  • спойте любимую песню
  • покричите, что захочется.

Потом выпейте настойку:

  • валерианы
  • или пустырника

и вам станет совсем хорошо.

Чтобы предупредить стресс, больше двигайтесь, занимайтесь физкультурой. Если получится, попросите поставить в офисе теннисный стол, и снимайте психологическое напряжение, лупя ракеткой по шарику. Заодно и играть научитесь.

Но главное — постарайтесь оценить свое поведение в той или иной ситуации. Если вы признаете собственную ошибку, то извинитесь перед тем, кого обидели и будьте проще и добрее к окружающим.

Как правильно бороться со стрессом. стресс на работе
Чтобы предупредить стресс, больше двигайтесь, занимайтесь физкультурой

Чаще всего во всех своих проблемах на работе мы виним начальника:

  • не ценит
  • кричит
  • несправедливо обвиняет и т. д.

Самое обидное, что, скорее всего, вы правы. Вы действительно ценный работник и вам нужно не выговора объявлять, а на руках носить. Но, что вы сами сделали для того, чтобы начальник увидел в вас столь ценного работника?

Главное, если идет "наезд" со стороны начальства, спокойнее ко всему относиться. Знайте, что причина неудач и побед хранится в вас самих. Не унижайтесь ни перед коллегами, ни перед шефом, сохраняйте чувство собственного достоинства.

Если на вас накричали, не стоит молчать и соглашаться с несправедливыми обвинениями, дайте выход своим эмоциям и покажите, наконец, на что вы способны. Но только не переходите на крик! Если сильно повысить свой голос, то начальник не запомнит того, что вы ему говорили, а будет помнить только то, что вы на него наорали.

Будьте дипломатом и:

  • с шефом
  • и с коллегами

старайтесь просчитывать свое поведение и поведение коллег, угадать их мысли. Но будьте внимательны: грань между дипломатией и подхалимажем очень тонка. Оценив собственные возможности, определите для себя цель и четко ей следуйте.

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