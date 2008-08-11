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Автор Арина Панфилова

Что делать, если ребенка тошнит от школы

Здоровье

Раньше детям внушали, что школа — это праздник. Теперь врачи-педиатры признают, что для многих детей посещение школы становится источником постоянного стресса. Есть случаи, когда "храм знаний" вызывает самые настоящие физические страдания. Как родителям вести себя в такой ситуации Pravda.Ru рассказала детский психолог Елена Климова.

Что делать, если ребенка тошнит от школы

Стресс в школе

"Рассмотрим реальную ситуацию, которая, к сожалению, встречается не так уж и редко. У девочки-пятиклассницы в течение месяца держалась повышенная температура, а сама она находится в состоянии, близком к истерике. Периодически наблюдалась даже рвота.

Девочка часами сидела за уроками, но толку не было. Учителя продолжали жаловаться ее родителям на невнимательность и неряшливость дочери. Врач-терапевт никаких отклонений в здоровье не выявил.

С точки зрения психолога, рвота — это отторжение, непереваривание какой-то ситуации. Родителям в этом положении я посоветовала время от времени показывать ребенка педиатру, чтобы исключить соматические причины. И обратиться к нейропсихологу для исследования мозговой деятельности.

Виновницей проблем может оказаться минимальная мозговая дисфункция. Есть и еще один нюанс: если ребенок скрытен, вы вообще можете не узнать о том, что его беспокоит в школе, а неряшливые тетрадки, просиживание часами за домашним заданием списывать на лень и несобранность.

Если и эти исследования ничего не дадут, значит, проблемы психологические. Надо смотреть на ситуацию в семье, в классе. 

И еще одна подсказка для родителей:

  • переход в новый класс,
  • смена учителя,
  • появление новых предметов — всегда стресс, даже для самого благополучного ученика.

Поэтому чаще подбадривайте ребенка, обращайте внимание на его успехи, утешайте тем, что неразрешимых проблем не бывает. Иными словами, повышайте его самооценку, мобилизуйте психику. В психологии это называется "поднимать ресурсность личности".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Как Избавиться От Школьного Стресса
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор:
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