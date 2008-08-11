Что делать, если ребенка тошнит от школы

Раньше детям внушали, что школа — это праздник. Теперь врачи-педиатры признают, что для многих детей посещение школы становится источником постоянного стресса. Есть случаи, когда "храм знаний" вызывает самые настоящие физические страдания. Как родителям вести себя в такой ситуации Pravda.Ru рассказала детский психолог Елена Климова.

Стресс в школе

"Рассмотрим реальную ситуацию, которая, к сожалению, встречается не так уж и редко. У девочки-пятиклассницы в течение месяца держалась повышенная температура, а сама она находится в состоянии, близком к истерике. Периодически наблюдалась даже рвота.

Девочка часами сидела за уроками, но толку не было. Учителя продолжали жаловаться ее родителям на невнимательность и неряшливость дочери. Врач-терапевт никаких отклонений в здоровье не выявил.

С точки зрения психолога, рвота — это отторжение, непереваривание какой-то ситуации. Родителям в этом положении я посоветовала время от времени показывать ребенка педиатру, чтобы исключить соматические причины. И обратиться к нейропсихологу для исследования мозговой деятельности.

Виновницей проблем может оказаться минимальная мозговая дисфункция. Есть и еще один нюанс: если ребенок скрытен, вы вообще можете не узнать о том, что его беспокоит в школе, а неряшливые тетрадки, просиживание часами за домашним заданием списывать на лень и несобранность.

Если и эти исследования ничего не дадут, значит, проблемы психологические. Надо смотреть на ситуацию в семье, в классе.

И еще одна подсказка для родителей:

переход в новый класс,

смена учителя,

появление новых предметов — всегда стресс, даже для самого благополучного ученика.

Поэтому чаще подбадривайте ребенка, обращайте внимание на его успехи, утешайте тем, что неразрешимых проблем не бывает. Иными словами, повышайте его самооценку, мобилизуйте психику. В психологии это называется "поднимать ресурсность личности".

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