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Автор Андрей Беляков

Горошина на глазном веке – не больно, но противно

Здоровье » Зрение » Профилактика

Когда на веке вдруг начинает вырастать что-то вроде горошины, не сразу сообразишь к какому врачу бежать. То ли к дерматологу, то ли к окулисту, то ли к хирургу. И начинает народ эту горошину

Горошина на глазном веке – не больно, но противно
  • прижигать спиртом,
  • мазать, чем попало,
  • даже пытаться выдавить, как прыщ.

Результаты могут оказаться самыми плачевными.

Если на веке выросла градина, идите к офтальмологу. Лечить халазион – его работа.

«Халазион» с латыни так и переводится – градина, – говорит врач-офтальмолог Леонид Красников. – На веке четко прощупывается уплотнение, как правило, округлой формы.

В толще века имеются так называемые мейбомиевые железы, выделяющие жировой секрет, который смазывает край века, чтобы не отшелушивался кожный эпителий. Если в эту железу с края века проникает инфекция, возникает хроническое воспаление, которое проявляется образованием инфильтрата (уплотнения).

Это образование обычно не болит, и доставляет пациенту, скорее, эстетические проблемы. Можно попробовать массаж уплотнения с гидрокортизоновой мазью. Есть способ, когда иглой прокалывают это образование и впрыскивают внутрь гидрокортизон. Но эти методы не всегда результативны.

Самый надежный способ лечения халазиона – хирургический. Веко зажимается специальным зажимом, чтобы избежать кровотечения, и халазион аккуратно рассекается.

Бывает халазион в переднем отделе века, как бы под кожей. Тогда делается разрез кожи. Если же он образовался на внутренней поверхности века, то разрез делается со стороны конъюнктивы, после чего все содержимое удаляется и ранка прижигается йодом. Рецидивы случаются крайне редко».

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Темы веко инфекция доктор-офтальмолог образование на коже
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