Что делать, если отравились грибами?

Как не отравиться грибами

Как не велик опыт нашего народа в сборе лесного лакомства, а первые отравившиеся уже заняли койки в медицинских стационарах. Как же всё-таки обезопасить себя от грибного отравления?

Вообще говоря, проблемы с желудком могут возникнуть и при употреблении известных съедобных грибов, но путать их с отравлениями не стоит.

Грибы — это тяжёлая пища

В них много полезных веществ, но хитиновая оболочка плохо переваривается в желудочно-кишечном тракте, поэтому у людей, страдающих гастритом или колитом, маленьких детей он просто не справляется с нагрузкой.

Отсюда боль в животе, тошнота, жидкий стул. Это не отравление как таковое, а плохая переносимость продукта. Детям до трех-пяти лет грибы давать вообще не рекомендуется, их желудочно-кишечный тракт попросту не готов к перевариванию такой пищи.

Различные расстройства со стороны пищеварения могут вызвать и старые, переспелые грибы, в которых, как в любом старом организме, накапливаются собственные продукты обмена.

Неправильная кулинарная обработка или хранение съедобных грибов дает фору микробам (например, сальмонеллам, стафилококкам). Если человек пожарил грибы и поставил их не в морозилку, а оставил на столе, то, съев их, он может заработать сальмонеллез или иную кишечную инфекцию.

Народные "сказания" о грибах-мутантах, по мнению руководителя Информационно-консультативного токсикологического центра, кандидата медицинских наук Юрия Остапенко, не более чем мифы. На самом деле

"это не грибы мутируют, а люди, которые их собирали, не знают, что в природе существуют грибы-двойники (ложные белые, ложные опята), или просто не умеют отличать их от съедобных".

Бытует мнение о том, что грибы накапливают в себе внешние токсины (тяжелые металлы и т. д.). Однако токсикологическая опасность таких грибов весьма и весьма условна. В одном грибе содержится настолько малое количество свинца или каких-то других металлов, что весь тот яд, который может вобрать в себя гриб, неспособен вызвать отравление.

Неверно представление и о том, что, если в сковородке оказался один ядовитый гриб, то он отравит и все остальные. Отравиться можно только тем самым ядовитым. А безопаснее всего те грибы, что вы купили в магазине, а на упаковке стоит название предприятия, которое их выпустило в продажу.

Бледная поганка — большая опасность для людей

Самую большую опасность для людей представляют ядовитые грибы, и в первую очередь — бледная поганка. Если взять ее в руки или даже облизать, ничего страшного, как многие убеждены, не произойдет. Опасность в том, что люди путают бледную поганку

с опенком,

шампиньоном

или зеленой сыроежкой

и съедают ее вместе с остальными. Чтобы отравиться, достаточно одного взрослого гриба.

бледная поганка

Независимо от того, чем человек отравился, первые симптомы очень похожи — это рвота и понос. Чем ядовитее гриб, тем они сильнее. При отравлении бледной поганкой рвота и понос бывают настолько интенсивными, что организм быстро обезвоживается, и человек может погибнуть от нарушения водно-электролитного баланса.

Скрытый период отравления

Человек отобедал и думает, что раз чувствует себя хорошо, значит, грибы были хорошими. Но при отравлениях грибами существует скрытый период. Если человек съел мухоморы или ложные опята, рвота и понос начинаются через полтора — три часа после еды, а после бледной поганки — через шесть-восемнадцать и даже через сутки.

Для токсикологов длительность скрытого периода — диагностически значимый признак. Если нам говорят, что человек съел грибы, а через два часа началась реакция, скорее всего, это либо пищевая токсикоинфекция (сальмонеллез или стафилококк), либо это грибы с коротким скрытым периодом, не обладающие таким сильным токсическим действием, как бледная поганка

"Исход отравления бледной поганкой зависит не только и не столько от лечебных мероприятий, сколько от срока начала лечения. Если человек попал к врачам через трое суток после злополучного обеда, гарантировать успех очень сложно".

Что делать, если отравились грибами?

Во-первых, не заниматься самолечением! Первым делом нужно обратиться к врачу. А в ожидании его можно:

промыть желудок. Напоите больного бледным раствором марганцовки (1-2 литра) и вызовите рвоту. Повторять до "чистой воды";

принять активированный уголь, энтеросорбенты, дать больному солевое слабительное (2 ст. ложки соли на стакан воды);

восполнить потерю жидкости раствором регидрона (продается в аптеках) или хотя бы подсоленной или минеральной водой, сладким чаем. Пить нужно столько, сколько влезет. Посидел на унитазе — выпей стакан раствора;

ни в коем случае не "лечиться" алкоголем! Это не поможет, зато по печени ударит крепко. Понос когда-нибудь все равно прекратится, и кишечник восстановится, а вот печень не простит ни за что.

Активированный уголь

Запомните: рвота и понос после трапезы с грибами — это сигнал, что нужна помощь врача. Если есть хоть малейшее подозрение, пусть лучше оно не оправдается, чем вы из ложной скромности навредите собственному здоровью.

Мифы об обнаружении ядовитых грибов

Народ наш мудр, но далеко не всегда прав. Так существует немало якобы "проверенных" способов избежать отравления грибами, которые передаются из поколения в поколение и… могут стоить вам жизни.

МИФ 1. Не собирать грибы, имеющие неприятный запах, потому что это, мол, отличительный признак всех ядовитых грибов. Руководствуясь этим "правилом" неопытный грибник может положить в корзину смертельно ядовитую бледную поганку, так как в молодом возрасте она вообще не имеет запаха или пахнет как шампиньон.

Руководствуясь этим "правилом" неопытный грибник может положить в корзину смертельно ядовитую бледную поганку, так как в молодом возрасте она вообще не имеет запаха или пахнет как шампиньон. МИФ 2. Насекомые не едят ядовитые грибы. Приглядитесь повнимательнее и вы увидите, что насекомые и голые слизни охотно поедают и съедобные, и ядовитые грибы.

Приглядитесь повнимательнее и вы увидите, что насекомые и голые слизни охотно поедают и съедобные, и ядовитые грибы. МИФ 3. Головка лука или чеснока, положенная в кастрюлю вместе с варящимися грибами, побуреет из-за присутствия хоть одного ядовитого грибочка. На самом деле побурение лука и чеснока происходит под действием фермента тирозиназы, который имеется и в съедобных и в ядовитых грибах.

На самом деле побурение лука и чеснока происходит под действием фермента тирозиназы, который имеется и в съедобных и в ядовитых грибах. МИФ 4. Вместо лука кладете в кастрюлю с грибами серебряную ложку. Если потемнеет, значит, есть ядовитый гриб. Глупость. Потемнение серебра происходит под действием аминокислот, содержащих серу, которая в том или ином количестве содержится во всех грибах.

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