Нервный срыв – ищите причину вашего страха

Если человек машет руками и бьет посуду, то всем понятно, что у него нервный срыв. Но что это такое и как его предотвратить? Об этом "Правде.ру" рассказывает врач-психотерапевт Алексей Кораблев.

Причины нервного срыва

— На самом деле, в медицине термина "нервный срыв" не существует. Обычно так называют острое нервное расстройство, вызванное стрессом или травмой, или временную потерю самоконтроля. Как это происходит?

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В ответ на какой-то внешний раздражитель или стрессовую ситуацию нервная система посылает предупредительный сигнал, который выражается в необъяснимом чувстве беспокойства или страха.

Человек утрачивает контроль над своими эмоциями. Внешне это выглядит как:

внезапная вспышка гнева

неожиданный смех

или слезы.

А возможен вариант, когда вы впадаете в ступор — сидите и ничего не делаете, даже не шевелитесь.

Это значит, что в мозге нарушилось биохимическое равновесие и в нем не хватает определенных веществ, таких как серотонин, адреналин, норадреналин.

В результате перегруженный мозг ищет возможность "отключиться". Вы становитесь болтливым, дерзким или небрежным, вам хочется выключить телевизор, радио и добиться того, чтобы вас никто не беспокоил. Причем, добиться любыми средствами вплоть до физического устранения раздражителя.

Видимой причиной для такого состояния может послужить любая мелочь. Например:

автомобильная пробка

потеря ключей

размолвка с женой.

Как бороться с нервным срывом

Но сама по себе стрессовая ситуация не способна вызвать срыв. Раздражители должны накопиться до критической массы, чтобы нервная система перестала справляться с ними.

Чаще всего это расстройство наблюдается у женщин, поскольку они регулярно оказываются в стрессовых ситуациях, от которых невозможно уйти (болезнь ребенка, приставучий шеф на работе). Мужчинам, как правило, не приходится справляться со служебными и домашними обязанностями одновременно.

Наиболее уязвима возрастная категория от 30 до 40 лет, так называемый возраст "наибольшей тревожности". В это время, обычно дети еще малы, родители стареют и нуждаются в заботе, а работа отнимает огромное количество времени.

Чтобы не допустить перехода за опасную черту, следует, прежде всего, обращать внимание на общее состояние своего здоровья.

Если вы чувствуете, что уровень вашей тревожности нарастает и даже невымытая чашка на столе вызывает внутреннюю волну гнева, стоит задуматься.

Не слишком ли велик груз обязанностей и ответственности, который вы взвалили на себя? Возможно, стоит попытаться:

перераспределить нагрузку между близкими людьми

поискать другую работу

отдохнуть, в конце концов.

Если же нервный срыв уже произошел, есть смысл обратиться к специалисту: психотерапевту или психоаналитику, чтобы вместе с ним разобраться в причинах его вызвавших. В противном случае, есть риск впасть в зависимость от антидепрессантов, транквилизаторов или алкоголя, но так и не избавиться от первопричины возникающего страха.

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