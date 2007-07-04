Защитись сексом от атеросклероза

То, что презерватив нужен для безопасности и контрацепции – известно. Но, если рассмотреть физиологию полового акта внимательно, можно заметить: пользуясь презервативом, человек лишает себя естественных средств защиты от некоторых заболеваний. Одно из них – это атеросклероз.

При незащищенном соитии партнёры обмениваются своими гормонами. Мужчина делится андрогенами, их у него в избытке. Они питают

быстроту мышления,

физическую силу,

половую страсть.

Взамен - получает женские гормоны (эстрогены). Последние инициируют проявления

заботы,

ласки,

нежности

да, плюс к тому, уничтожают заскорузлость кожи.

При постоянном использовании «резинового барьера» женский организм, в конце концов, перестраивается на собственную выработку мужских гормонов, быстрей изнашивается, поскольку жизнь во все века от женщин требовала «многообразия»: им приходилось быть

и пахарями,

и сыщиками,

и президентами.

Что же касается мужского организма…

По мнению кандидата биологических наук Ринада Минвалеева,

нормальная физическая близость на протяжении веков служила терапией долголетия и оберегала от известного сосудистого заболевания.

Речь об атеросклерозе - о легендарных бляшках в полости артериальной трубки, которые перегораживают нормальное течение крови, ведут

к сужению сосудов,

к застаиванию крови,

а далее к

тромбозам,

аритмии сердца,

кардиосклерозу,

инсультам -

вплоть до нарушений психики.

Атеросклероз считается болезнью пожилых. В расцвете сил им если и страдают, то мужчины. Но молодые женщины (которые рожают и хотят еще) к такой болезни не предрасположены. Коли у дамы выражена тяга к продолжению потомства (не к совокуплению, а именно к его финалу), значит в крови ее избыток эстрогенов, то есть гормональный фон - в порядке.

Ведь женские гормоны - это снадобье. Они заведомо оберегают стенки кровеносного сосуда, не позволяют вредоносному холестерину перекрывать потоки артериальной крови. В науке это именуется антиатерогенным эффектом.

На определенном этапе борьбы с атеросклерозом ученые пытались победить его, вводя мужчинам дозы эстрогенов. Лечение оказывалось успешным. Больные потихоньку выздоравливали, но ... превращались в женщин, что ни в какую не устраивало пациентов. И те отказывались.

Так вот. Оказывается, вылечиться эстрогенами любой нормальный человек может самостоятельно, без всяких процедур, при этом, не страшась каких-либо наружных изменений. Для этого необходимо - всего-то на всего - как можно интенсивнее совокупляться. Но без презерватива.

Влагалище партнерши в минуты сексуального контакта увлажняется. Такая влага (любрикация) - ни что иное, как сосредоточение женских половых гормонов. Они въедаются в головку полового члена и попадают в кровь мужчины.

После чего разыгрывают операцию «Вихрь-антихолестерин». Чем эстрогенов поступает больше, тем исцеление результативнее. Иными словами, «лечить мужчину от атеросклероза» - прерогатива жен. Если же говорить о сексе вне семьи, его, по большому счёту, вообще быть не должно - ни с презервативами, ни без них. Половые инфекции, пока еще никто не отменял…

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