Сколько должен длиться половой акт?

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Автор Петр Дерябин

Непрерывный секс порождает бесконечную любовь

Здоровье » Акушерство и гинекология » Репродуктология
Что нужно сделать для того, чтобы любимая женщина не предъявляла к вам претензий по дому и по жизни? Российские ученые нашли ответ: надо добиться того, чтобы ваш половой акт непрерывно продолжался не меньше 30 минут. О сексуальном эксперименте «Правде.Ру» рассказал кандидат биологических наук Ринад Минвалеев.

Оргастические разрядки

«В учебниках по сексологии длительность гетеросексуального полового акта определяется минуты в 2-3. Все, что дольше попадает в разряд чуть ли не рекордов. Откуда эта цифра понятно. Это некий усредненный показатель для обычного человека, который раз в неделю, по субботам, соблюдает, что называется, условно-физиологический ритм. Такой акт обычно преследует либо задачу зачатия ребенка, либо высвобождения накопившейся энергии и эмоций.

Непрерывный секс порождает бесконечную любовь

Тем не менее, те, кто изучал и изучает традиции Востока (Индия, Китай и т.д.), знают, что там сексуальной стороне жизни уделялось гораздо больше внимания и придавалось куда больше значения, чем обычному продолжению рода.

Там половой акт приравнивался к высокой духовной работе. Но не простой акт, а продленный на неограниченный срок. Достаточно вспомнить тантрические методики, и даосские практики. В восточных источниках говорится о пролонгированном сексе, как о способе открыть в человеке какие-то новые физические и духовные состояния.

Мы, как люди, всерьез интересующиеся йогой, решили провести собственный эксперимент, чтобы подтвердить или опровергнуть эти сведения. Кстати, отмечу, что речь не идет об извращениях или о свальных оргиях. Нормальное соитие между мужчиной и женщиной».

Сложнее всего оказалось найти гетеросексуальные пары, которые бы добровольно согласились заниматься сексом под наблюдением ученых. И не просто заниматься, а еще и с датчиками электронных тонометров, прикрепленных к рукам. Но когда эксперимент начался, выяснилась интересная вещь: при оргастических разрядках у женщин и мужчин, их тела выдавали две прямо противоположные реакции.

Первая заключалась в резком снижении:

  • частоты сердечных сокращений (до 10-12 ударов в минуту)
  • и значительном повышении артериального давления.

При втором типе реакции давление наоборот падало, а сердцебиение учащалось. У одного из испытуемых однажды на 4 минуты (!) полностью исчез пульс. Причем без всяких последствий для его самочувствия.

«Мы задались вопросом: что эти два типа реакций могут означать? – говорит Р.Минвалеев. – Каждый человек обладает двумя отделами вегетативной нервной системы: парасимпатическим (ПСО) и симпатическим (СО).

Первый отвечает за восстановление организма, обновление клеток и работает, как правило, во сне. А второй - это наши энергозатраты, выброс в кровь гормонов адреналина и норадреналина в ответ на различные физические и нервные нагрузки.

Непрерывный секс порождает бесконечную любовь. отношения мужчины и женщины
Наш эксперимент показал, что симпатическая реакция упадка сил преобладает только в том случае, если половой акт длится менее 10–15 минут

Так вот, если пульс падает, а давление повышается, то работает ПСО и мы восстанавливаемся. Если все наоборот, то мы ощущаем упадок сил. Ведь чем ниже давление, тем чаще сердцу нужно сокращаться, качая кровь, и тем быстрее оно изнашивается.

Если у человека во время секса преобладает парасимпатическая реакция, то он не устает, а, напротив, восстанавливает силы, экономит сердечные сокращения и становится настоящим «вечным двигателем». Фактически он с помощью секса продлевает себе жизнь. Если же реакция симпатическая, то после полового акта человек впадает в прострацию и у него одно желание - уснуть.

Но наш эксперимент показал, что симпатическая реакция упадка сил преобладает только в том случае, если половой акт длится менее 10–15 минут. Но, чем дольше происходит соитие, наш организм самостоятельно перестраивается на парасимпатику просто для того, чтобы поддержать себя, восстановить потраченные силы. В результате оба партнера получают заряд бодрости, силы и духовной близости друг с другом.

Духовность в отношениях

Казалось бы, причем тут духовность? Но вы подумайте, почему так много женщин – жен, любимых и т.п. – требуют от мужчин, с которыми состоят в интимных отношениях, некой материальной компенсации? Эти требования варьируются от «вынеси ведро» и «помой посуду» до покупки новой шубы, нового автомобиля или поездки на Багамы.

Как правило, эти женщины – симпатики. Они после полового акта, даже доведенного до оргазма, ничего не ощущают кроме усталости. А значит, подсознательно ощущают потребность в компенсации за проделанную нелегкую работу.

В то же время есть женщины, которые готовы жить с мужчиной хоть в сарае, кормить его, обстирывать, и при этом они просто растворяются в нем. Это уже парасимпатики, заряженные через секс огромным жизненным потенциалом и готовые им делиться с тем, кто его предоставил. Так что пролонгированный половой акт - это источник духовной силы, имеющей физиологическую подоплеку.

- Сколько же должен длиться такой чудодейственный процесс, чтобы наверняка «завести» парасимпатическую систему у партнерши?

- От 30–40 минут и дольше. Причем, без остановок.

- Похоже, что многие мужчины на этом месте перестанут читать статью и пойдут выносить ведро, или пить с горя.

- И зря. Во-первых, есть мужчины с сильной половой конституцией от рождения. А во-вторых, есть йога, которая хорошо организует человека. У него появляется больше «кнопочек» на теле, при помощи которых он собой управляет. Главное - научиться тормозить рефлексы физической эякуляции через кору головного мозга.

Это не просто, но большой путь начинается с первого шага. Кроме того, есть еще одно важное условие для достижения конечной цели: нужны встречные усилия любимой и желанной женщины. Если кто-то начнет экспериментировать с проститутками, то добьется прямо противоположных результатов.

Для «ночных бабочек» главная задача - получить с клиента деньги, а значит, им нужно, чтобы сам акт был как можно короче. Это как раз путь к импотенции. Я думаю, что мы исследовали в своем эксперименте то, что можно назвать высоким словом Любовь. Возможно даже, что нам удалось вывести физиологическую формулу идеальной любви».

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Сколько должен длиться половой акт?
Куратор: Елена Андреева
Темы секс йога оргазм любовь давление половой акт эксперимент беременность ринад минвалеев симпатическая система
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