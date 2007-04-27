Сколько дней и где нужно отдыхать в отпуске, чтобы набраться сил

По традиции, с майских праздников начинается отсчет отпускного сезона. Но кроме вопросов: куда ехать отдыхать, с кем и почем, есть еще один. Сколько времени нужно человеку, чтобы его организм отдохнул и восстановился на самом деле?

Вопросик вроде простенький, но у специалистов-курортологов, медиков и психологов, которым его задавали, вызвал целую заочную дискуссию. Пришлось сесть и попытаться свести в нечто единое целое все их рекомендации. В результате, получился некий общий рецепт хорошего отдыха.

Об отпускных сроках мнения разошлись, поскольку все люди разные и кому-то месяца не хватает, чтобы отключиться от повседневных проблем, а кто-то через пару дней и не вспомнит фамилию любимого шефа. Но это — психология.

А вот физиология говорит, что отдыхать нам нужно никак не меньше двух недель подряд, особенно, если отдых связан с поездкой в другой климатический или часовой пояс. Это минимальный срок, за который организм сможет "переварить" изменения в биоритмах и успеть восстановиться.

Наша же задача всемерно ему в восстановлении помогать, а не наоборот. А потому

Отдыхающим показано

Во-первых, обязательно в отпускные дни сменить повседневную обстановку (уехать хоть на курорт, хоть на дачу, хоть в лес с палаткой) и стараться как можно больше времени проводить на свежем воздухе.

Во-вторых, если вы человек неподготовленный и уже не очень молодой, то впервые бросаться в поход на маунтин-байках или ехать в горы, чтобы сплавить себя вниз по горным потокам на плоту, просто опасно. Впечатления-то будут, а вот отдохнуть не получится. Организм будет восстанавливаться после неожиданной стрессовой нагрузки довольно долго.

Поэтому не старайтесь в отпуске ставить рекорды, а просто будьте в меру активным (прогулки, плавание, бадминтон, рыбалка, волейбол и пр.). Разумеется, эти советы не касаются профессионально подготовленных спортсменов, альпинистов и прочих драфтеров.

И, в-третьих, отдыхая, нужно высыпаться по ночам, желательно рядом иметь любимого или просто приятного вам человека, и напрочь забыть, что есть телевидение, радио и газеты со своими дикими новостями.

Отдыхающим противопоказано

Улетать-уезжать за тридевять земель в экзотические страны. Ваш мозг безусловно отвлечется от повседневности и рабочих проблем. Но вот организм в целом, вместо того, чтобы отдыхать и набираться сил, будет половину времени бороться с акклиматизацией, а то и с незнакомыми микроорганизмами. Короче, на работе вы появитесь загорелым и совершенно разбитым.

Нельзя начинать день с пива и заканчивать его водкой далеко за полночь, при этом целыми днями жарясь на солнце. Впрочем, последним не стоит заниматься и на трезвую голову. Лучшее время для загара до 11 утра и после 16 часов дня. При этом лучше двигаться, а не лежать, переворачиваясь, как курочка на гриле.

До вечера лежать с книгой на диване, отвлекаясь только на обед, можно лишь в первые 2-3 дня отпуска. Если будете продолжать, то окончательно растренируете оставшиеся мышцы, легкие и разбалансируете нервную и сердечно-сосудистую системы. Того же эффекта добьетесь, если все время будете проводить в помещениях (бильярдной, интернет-салоне, казино или баре).

Конечно, все мы разные, и выбирать отдых будем по себе. Но вдруг, что-то из наших советов западет вам в душу, и вы вместо шашлыков, отправитесь на лодочную прогулку.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.