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Автор Оксана Аникина

Таблетки для секса: подводные камни в море любви

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Ради того, чтобы потрясти любимую своими сексуальными талантами, многие мужчины перед свиданием быстренько заскакивают в аптеку. Спрос на лекарства для усиления эрекции растет. Желание выглядеть бодрячком в постели не отбивает даже потенциальная возможность оказаться не в объятьях желанной, а на унитазе.

Таблетки для секса: подводные камни в море любви

"Препараты, помогающие решить проблемы с эрекцией, - говорит врач-сексолог Юрий Прокопенко, - не усиливают возбуждение или чувствительность эрогенных зон. Они лишь вызывают приток крови к половому члену, и это способствует появлению или усилению эрекции".

Однако стремительное наполнение органа кровью может сыграть и злую шутку. После приема очередной чудо-таблетки мужчины иногда жалуются на

  • изменения зрения,
  • потерю цветовосприятия,
  • прилив крови к лицу, к глазам,
  • головную боль,
  • головокружение,
  • дрожание пальцев и т.д.

Причем, побочный эффект возникает одновременно с желаемым, и тут уж приходится выбирать, что важнее. Если партнерша стала черно-белой, можно выключить свет, а если пробил понос, праздник наверняка придется перенести.

Кроме того, препараты срабатывают только на сосудистом уровне и без сексуального желания могут вообще не подействовать. Правда, реклама одного лекарства утверждает, что его инъекция в половой член эффективна, даже если партнерша сексуально непривлекательна. Но тут уже становится непонятно: зачем же терзать уколами свое ценное достоинство, если на объект его применения и смотреть-то не хочется? Что за соцобязательства такие? Тем более, что со временем препарат вызывает привыкание и дозу приходится постепенно повышать.

Синие пилюльки с веществом "силденафил", которые в 1998 году перевернули мир сексуальных отношений, оказались тоже не без греха.

"Помимо головных болей, прилива крови к лицу, расстройств пищеварения, случаев поноса и пелены перед глазами, - говорит академик Европейской академии андрологии Михаил Корякин, - оказалось, что силденафил подавляет работу особых человеческих белков (в основном фосфодиэстеразы-5), которые как раз и должны бы контролировать и предупреждать возникновение побочных эффектов от таблетки. В результате, зарегистрировано несколько десятков случаев, когда с жизнью расстались люди, страдавшие гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, принимавшие нитроглицерин, сустак, нитронг или другие противоишемические средства".

Конечно, можно говорить, что их смерть наступила на ложе любви и это прекрасно, но, думается, с этим можно поспорить. Поэтому прежде чем глотать стимулятор, посоветуйтесь хотя бы с участковым врачом.

Приапизм - результат приема секс-таблеток

И наконец, один из самых неприятных побочных эффектов самых разных методик усиления эрекции - это приапизм. То есть, такое состояние стояния, когда любимая после ночи любви уже на работу собирается, а вам, простите никак ширинку не застегнуть. Учтите, господа мужчины, гордиться тут нечем. Если эрекция продолжается у вас дольше 4-6 часов, то срочно набирайте номер скорой помощи, или прямо без штанов добирайтесь до больницы. Иначе в ваш драгоценный орган перестанут поступать питательные вещества, кислород, а повышенное давление начнет разрушать его тонкие структуры, что может привести как к импотенции, так и к ампутации...

Самое парадоксальное во всей этой сексуально-аптечной вакханалии, что причину проблем с эрекцией у мужчин чаще всего надо искать не в штанах, а в голове. И решать ее не с помощью таблеток, а научившись соблазнять женщину, получая удовольствие от самого процесса. Обратиться к другой партнерше, наконец. В крайнем случае, имеет смысл посетить сексолога или психотерапевта. Может быть, даже с них и начать.

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Куратор: Елена Андреева
Темы белое море гипертония половой член психотерапевт михаил корякин юрий прокопенко
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