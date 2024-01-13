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Марина Лебедева

Врач Майк Хансен рассказал о «необычном» симптоме рака легких, который поражает вашу руку

3:51
Здоровье » Здоровье и профилактика

Почти 60 процентов случаев рака легких диагностируются на более поздней стадии, но доктор Майк Хансен предостерегает о 10 признаках, которые стоит учесть, включая необычные изменения в ногтях, сообщает Mirror.

Врач Майк Хансен рассказал о «необычном» симптоме рака легких, который поражает вашу руку
Фото: commons.wikimedia. org by Evan-Amos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Хотя прогнозируется, что к 2025 году уровень заболеваемости раком легких снизится на два процента, около 57 процентов случаев все равно выявляются на поздних стадиях, что серьезно снижает шансы на выживание.

Это разрушительное заболевание, хотя часто связано с курением, также может затронуть некурящих, как отмечает доктор Майк Хансен.

На своем канале в YouTube врач-пульмонолог отмечает:

"Существуют различные типы рака легких, включая тот, который может затронуть некурящих, такой как аденокарцинома легких".

Далее доктор Хансен предоставляет 10 предупреждающих знаков, среди которых особое внимание уделяется изменениям в ногтях.

"Предупреждающий знак номер один - это интересный знак, о котором большинство людей не задумывается, и это изменения в ногтях", - подчеркивает он.

Изменения в ногтях: Поколачивание пальцев может являться симптомом рака легких, проявляясь увеличением кончиков пальцев и около них. Доктор Хансен объясняет:

"Хотя расслоение ногтей может быть вызвано разными причинами, обращение внимания на это изменение является важным, поскольку оно может быть потенциальным признаком рака легких".

Этот процесс развивается поэтапно, начиная с основания ногтя, которое становится мягким. Затем кожа вокруг ногтевого ложа приобретает блеск, а ногти начинают сильнее изгибаться, особенно при рассмотрении сбоку. В конце концов, отмечается, что некоторые пальцы могут увеличиться в размерах и опухнуть из-за задержки жидкости в мягких тканях.

Одышка: Одышка или легкая одышка могут быть индикаторами рака легких, особенно если опухоль блокирует дыхательные пути. Это может произойти из-за сужения дыхательных путей или образования плеврального выпота, скопления жидкости вне легких.

Постоянный кашель: Обычный кашель может быть признаком респираторных заболеваний, но если он продолжается более трех недель, особенно с кровохарканьем, это может быть признаком рака легких, требующим немедленного внимания.

Хрипы: Свистящее дыхание, или хрипы, могут возникнуть, когда дыхательные пути блокируются, сужаются или воспаляются. Этот симптом, хотя часто связанный с другими заболеваниями, также может быть признаком рака легких.

Усталость: Рак легких на поздних стадиях может вызвать интенсивную усталость, которая не уменьшается отдыхом. Это ощущение постоянного утомления, выгорания или отсутствия энергии.

Боль в груди: Боль в груди может возникнуть, если рак легких метастазировал в грудную стенку или вызвал увеличение лимфатических узлов в грудной клетке. Этот симптом может проявиться как острая или постоянная боль, усиливающаяся при дыхании, кашле или смехе.

Рецидивирующие инфекции грудной клетки: Повторяющиеся инфекции дыхательных путей, такие как бронхит или пневмония, могут быть признаком проблем с дыхательными путями, вызванными опухолью легких.

Затруднение глотания: Затруднение глотания может быть вызвано давлением опухоли на пищевод, особенно если рак распространился на лимфатические узлы в этой области.

Хриплый голос: Хриплый голос, не проходящий со временем, может быть сигналом рака легких, особенно если сопровождается изменением голоса. Это может быть вызвано давлением опухоли на гортанный нерв.

Снижение аппетита: Снижение аппетита и потеря веса также могут быть признаками рака легких, что делает важным обращение за медицинской помощью при подобных симптомах.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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