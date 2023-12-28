Вирусолог: если вы заболели, оставайтесь дома

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Сейчас в России идёт тридемия — комбинированное заболевание ОРВИ, гриппом и COVID-19. Насколько опасно это явление, в чём особенности микоплазменной пневмонии, кто находится в группе риска и как её правильно лечить, Pravda.Ru рассказал вирусолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова Виталий Зверев.

Фото: Pinterest

— Сейчас в России свирепствует тридемия — сочетание ОРВИ, гриппа и "ковида". Помимо этого, люди стали заражаться микоплазменной пневмонией, которая приводит к воспалению лёгких. Эта зараза пришла к нам из Китая. Виталий Васильевич, расскажите нам о новых заболеваниях.

— Нельзя сказать, что они все новые, ведь у нас всегда были грипп и другие респираторные инфекции: респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус, риновирус. Ещё всегда были бактериальные инфекции. И появилась ещё одна неприятная — COVID-19.

Сейчас, естественно, они все циркулируют в человеческой популяции, и вполне возможны варианты, когда человек может одновременно заболеть несколькими вирусными инфекциями. Но самое неприятное, что грипп и коронавирусная инфекция сильно ослабляют иммунитет, и после этого человек может подхватить респираторную инфекцию уже бактериального происхождения:

пневмококк,

стрептококк,

микоплазму.

Но, на мой взгляд, ничего из ряда вон выходящего не происходит. Мы ведь часто переносили зимние школьные каникулы, делали их длиннее, когда был высокий уровень заболеваемости гриппом.

— Сейчас микоплазменная пневмония — одна из причин массовых заболеваний. У больниц даже стояли очереди из карет скорой помощи. Что такое микоплазменная пневмония и насколько она опасна?

— Микоплазма — это такой вид бактерий, у которых нет обычной бактериальной стенки, к которой мы привыкли. Поэтому на неё действуют не все антибиотики. Например, пенициллин не действует. Нужны специальные антибиотики, так называемые мокролиты, которые уничтожают эту бактерию.

Чаще всего микоплазменные пневмонии бывают на фоне ослабления иммунитета — у людей, которые перенесли до этого какую-то инфекцию или напрягли свою иммунную систему. У обычных людей микоплазмы крайне редко вызывают пневмонию.

Их очень много: есть патогенные и не патогенные для человека. Но та, которая сейчас пришла из Китая, уже не новая инфекция, мы знаем, как с ней бороться. Я надеюсь, что массовой смертности не будет, как было при "ковиде" в начале пандемии.

— Какая возрастная группа наиболее тяжело будет переносить такого рода заболевания?

— Прежде всего дети и пожилые люди, у которых проблемы с иммунитетом, это хроники. Когда мне говорят: "Дайте совет, как бороться", — я всегда отвечаю: "Прежде всего надо заняться своими хроническими болезнями". Потому что те, кто их не лечат, страдают больше всего, и у них тяжелей всего протекают все респираторные заболевания.

— Какие это хронические болезни?

— Сахарный диабет, гипертония, нарушения в лёгких, почках, печени, гастриты. При этих заболеваниях страдает иммунная система, она не может дать полноценный отпор вирусным инфекциям.

— Вы сказали, что микоплазменную пневмонию надо лечить специальными антибиотиками. Может быть, есть ещё какие-то методики?

— Если вдруг у вас повышается температура, это говорит о том, что идёт патологический процесс и нельзя от него отмахиваться, мол, само пройдёт. Если есть какое-то недомогание, надо обязательно обращаться к врачам. У нас все сразу начинают пить витамины, ещё что-то, но это всё должен назначить врач. Именно врач знает, какой нужен антибиотик. При вирусных инфекциях антибиотики не применяют, они не помогают. Здесь нужны противовирусные препараты. В самом начале хорошо работает индуктор интерферона. Потом он уже перестает помогать, и нужны общеукрепляющие средства. Нужно обильное питьё.

Самое главное — не нужно "подвигов", не нужно никуда идти, потому что, во-первых, вы своё состояние усугубляете, во-вторых, вы заражаете других.

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