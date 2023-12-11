Годовщина COVID-19: хронология событий и выводы

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За боями на Украине и в Газе, двойными (РФ и США) выборами президентов-2024, грядущим Тайванем и ожидаемым ядерным кризисом РФ — КНР — США в 2025–2028-х мы счастливо забыли про "ковид".

Фото: Youtube

Прямо как в дурацкой шутке,

"однажды ты найдёшь в кармане медицинскую маску и ностальгически вздохнёшь, поправляя бронежилет, а позже ты найдёшь в сарае старый бронежилет и ухмыльнёшься, поправляя ОЗК".

А ведь 10 декабря — день неофициального рождения того, что мы знаем как COVID-19 (тогда 2019-nCoV).

Первый официально известный пациент обратился в больницу Уханя с симптомами пневмонии ещё 8 декабря, но 10 декабря консилиум врачей вынес тревожное решение: "заболевание не классифицируется, антибиотики первого ряда не помогают". Была объявлена ситуация "код красный".

Потом пошёл быстрый рост заболевших пневмонией неизвестной формы с тяжёлым протеканием и осложнениями, особенно у хроников и пожилых.

Дальше колесница истории понеслась...

Китай информирует ВОЗ.

Вирус с невероятной заразностью (контактной и воздушно-капельной) распространяется (самолёты ещё летали) по странам.

Многие не верят в "ковид", считая это заговором, но рядом начинают умирать их знакомые, родные и близкие, после чего во всех странах понимают: "это страшная эпидемия".

Появилось 10 млн заражённых и 2,5 млн уже погибших, цифры растут, графики взлетают.

ВОЗ объявляет пандемию.

Кстати, в тот момент наше ТВ показывает одновременно страшные кадры из КНР и убеждения врачей: "это страшилка года", "бояться не стоит", "мойте руки, сидите дома, пейте водку — вы же этого давно хотели", "инфекция не страшна". После они (врачи) осознают, что за вирус "пришёл в гости", и поменяют своё мнение.

Параллельно, как отмечают эксперты при STRATFOR, "где-то с 20 декабря 2019 года осведомленные люди во всех странах (включая США и РФ) начинают предупреждать родных: "отменяйте встречи, гостей, готовьте дом к длительной изоляции (продукты, товары, медикаменты, санитайзеры, бактерицидные рециркуляторы".

Также с начала января "осведомленные и обеспеченные граждане" начинают скупать неинвазивные ИВЛ, а умные — при этом нанимать врачей, которые умеют ими пользоваться".

После вводятся карантины, закрытие авиасообщений, локдауны, "удалёнка" и дистант, отменяются концерты, митинги, соревнования, закрываются города и квартиры.

Врачи уходят в красные зоны, в них уходят пациенты — часть не возвращается, а семьи и дети просят у Деда Мороза на Новый год-2021 "чтобы мама и папа не умирали в больнице".

А ещё власти вводят и после продляют локдауны, Путин просит: "потерпите", — семьи ссорятся и мирятся в закрытых квартирах, появляются QR-коды для такси и общественных мест.

Дальше создаётся первая вакцина "Спутник"; как и в США, взлетает движение антиваксеров (которое сразу же подхватывают спецслужбы противника), скупаются имбирь, мёд, лимоны — вы всё это помните.

Наверное, помните.

Ибо у "ковида" (особенно первого "уханьского" штамма, самого лютого и дающего самый сильный иммунитет) невероятное количество "побочек".

Это и поражение когнитивных функций (торможение, забывчивость и т. д.), и поражения органов, и вероятное бесплодие (особенно у молодого поколения), невероятное количество тромбозов и т. д.

Приведём ещё цитату из вышеупомянутой аналитики (2022 год, рассылка):

"Руководству основных разведок мира масштаб будущей пандемии стал понятен уже в январе-2019, как и лабораторное происхождение SARS-nCov-2019. Однако по косвенным признакам было принято неформальное общее решение — не сообщать об… утечке, равноценной применению биологического оружия в планетарном масштабе".

Впрочем принцип "тайное всегда становится явным" сработал и с коронавирусом.

Как сообщит позже WSJ, раскрыв секретный доклад разведки Белому дому, минэнерго США удостоверилось: пандемия COVID возникла в результате утечки из китайской лаборатории. В Китай же эксперименты с опасными коронавирусами, по данным The Sun, были перенесены из США и финансировались Америкой. Также считающийся одним из главных медицинских журналов мира Lancet опубликовал доклад международной комиссии, назвавшей лабораторное происхождение COVID-19 "главнейшей версией". Ещё в докладе звучало, что США "препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов". Из отчёта в сенате США следует: пандемия "стала результатом инцидента, связанного с таким исследованием".

Вирусологи всего мира признают, что "корона" была учениями", а больше всего они боятся птичьего или свиного гриппа с летальностью до 70%.

По моделированию, если не успеть "рвануть занавес", пострадает две трети человечества, а минимальные потери составят 65 млн жизней.

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