В последнее время молодых людей всё чаще госпитализируют с сердечным приступом. Связано ли это с употреблением энергетических напитков, в чём опасность энергетиков для организма, почему при отказе от энергетических напитков возникает "синдром отмены", можно ли употреблять энергетики вместе с алкоголем, Pravda.Ru рассказал врач-нарколог Яков Маршак.

Фото: openverse.org by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.