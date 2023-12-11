В последнее время молодых людей всё чаще госпитализируют с сердечным приступом. Связано ли это с употреблением энергетических напитков, в чём опасность энергетиков для организма, почему при отказе от энергетических напитков возникает "синдром отмены", можно ли употреблять энергетики вместе с алкоголем, Pravda.Ru рассказал врач-нарколог Яков Маршак.
— Министерство здравоохранения бьёт тревогу: инсульт и инфаркт помолодел, всё чаще подростки попадают в больницу с сердечным приступом. Одной из причин этого считают употребление энергетиков.
Яков Иммануэлевич, какие вещества содержатся в напитке и чем они так опасны для здоровья?
— Энергетические напитки были придуманы, когда среди молодёжи распространилась мода на рейв-дискотеки. Люди танцевали, выпивали.
Чтобы они могли подольше танцевать, а наутро не испытывать похмельный синдром, были созданы комбинации кофе (кофеина) и таурина (аминокислоты таурин).
Аминокислота таурин с тех пор почему-то в народе считается стимуляторной. Нет, она не стимулятор, наоборот, это тормозной нейромедиатор височной коры головного мозга. Она как раз успокаивает. Таурин наутро смягчал синдром похмелья, когда алкоголь, превращаясь в ацетальдегид, как бы скрадывает таурин, которым пользуется наш мозг, в том числе для того, чтобы контролировать центры тревожности, агрессии, которые находятся в височной коре головного мозга. Кофеин же позволял танцевать долго, давал бодрость и энергию.
Кроме того, там содержится большое количество сахара, и это напиток газированный. У каждого человека ведущим в его поведении является самоощущение. Эти напитки после употребления поднимают настроение за счёт сахара и газированности, потому что газированность помогает проводить вещества через гематоэнцефалический барьер и эти вещества моментально проникают в мозг. Сахар даёт приятные ощущения, поднимает настроение, а кроме того, у человека постепенно возникает инсулинорезистентность. Это приводит:
Почему этот напиток становится необходим человеку? Он повышает настроение, но вместе с тем это настроение и отнимает. Дело в том, что большие дозы кофеина только на первое небольшое время делают наш мозг чувствительнее к основному нейромедиатору, на котором зиждется наше самоощущение, — к дофамину. Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, которые являются соседями дофаминовых рецепторов. Клетка начинает сопротивляться и создавать большее количество аденозиновых рецепторов и своих соседей — дофаминовых. И чувствительность мозга к дофамину возрастает. Но если человек употребляет больше 200 мг в день, клетки мозга как бы сдаются. И чувствительность к дофамину уменьшается.
— Какая смертельная доза для организма человека, в том числе для подростков?
— Всё зависит от того, насколько далеко зашло употребление. Этот напиток не только вызывает привыкание, он отнимает у человека его хорошее самоощущение, поэтому человеку требуется новая порция. То есть он употребляет напиток, сначала ему становится хорошо, а потом у него портится настроение, поэтому ему надо потреблять ещё чаще и больше.
В конце концов это портит сердечно-сосудистую систему, и уже для такого человека большие дозы кофеина токсичны, они могут вызвать инфаркт и инсульт.
— Если человек выпивал, предположим, по литру энергетиков (две банки) в день, что он будет чувствовать при отмене этих напитков?
— Он будет, скорее всего, чувствовать тревогу, повышенную тревожность. И у него будет желание дальше употреблять эти напитки.
— Давайте теперь перейдём к взрослым. К сожалению, многие употребляют энергетик с алкоголем. Это может привести к агрессивному поведению, чрезмерной ажитации, нервным припадкам?
— Конечно. Здесь совместное действие кофеина, сахара и алкоголя. Разные люди по-разному реагируют на это, и быть осторожным — это важно. Сознательно осторожным.
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