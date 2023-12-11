Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Бакетов

Нарколог: энергетики крайне опасны для здоровья

Здоровье » Здоровье и профилактика

В последнее время молодых людей всё чаще госпитализируют с сердечным приступом. Связано ли это с употреблением энергетических напитков, в чём опасность энергетиков для организма, почему при отказе от энергетических напитков возникает "синдром отмены", можно ли употреблять энергетики вместе с алкоголем, Pravda.Ru рассказал врач-нарколог Яков Маршак.

Нарколог: энергетики крайне опасны для здоровья
Фото: openverse.org by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

— Министерство здравоохранения бьёт тревогу: инсульт и инфаркт помолодел, всё чаще подростки попадают в больницу с сердечным приступом. Одной из причин этого считают употребление энергетиков.

Яков Иммануэлевич, какие вещества содержатся в напитке и чем они так опасны для здоровья?

— Энергетические напитки были придуманы, когда среди молодёжи распространилась мода на рейв-дискотеки. Люди танцевали, выпивали.

Чтобы они могли подольше танцевать, а наутро не испытывать похмельный синдром, были созданы комбинации кофе (кофеина) и таурина (аминокислоты таурин).

Аминокислота таурин с тех пор почему-то в народе считается стимуляторной. Нет, она не стимулятор, наоборот, это тормозной нейромедиатор височной коры головного мозга. Она как раз успокаивает. Таурин наутро смягчал синдром похмелья, когда алкоголь, превращаясь в ацетальдегид, как бы скрадывает таурин, которым пользуется наш мозг, в том числе для того, чтобы контролировать центры тревожности, агрессии, которые находятся в височной коре головного мозга. Кофеин же позволял танцевать долго, давал бодрость и энергию.

Кроме того, там содержится большое количество сахара, и это напиток газированный. У каждого человека ведущим в его поведении является самоощущение. Эти напитки после употребления поднимают настроение за счёт сахара и газированности, потому что газированность помогает проводить вещества через гематоэнцефалический барьер и эти вещества моментально проникают в мозг. Сахар даёт приятные ощущения, поднимает настроение, а кроме того, у человека постепенно возникает инсулинорезистентность. Это приводит:

  • к метаболическому синдрому,
  • диабету второго типа,
  • повреждению сердечно-сосудистой системы.

Почему этот напиток становится необходим человеку? Он повышает настроение, но вместе с тем это настроение и отнимает. Дело в том, что большие дозы кофеина только на первое небольшое время делают наш мозг чувствительнее к основному нейромедиатору, на котором зиждется наше самоощущение, — к дофамину. Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, которые являются соседями дофаминовых рецепторов. Клетка начинает сопротивляться и создавать большее количество аденозиновых рецепторов и своих соседей — дофаминовых. И чувствительность мозга к дофамину возрастает. Но если человек употребляет больше 200 мг в день, клетки мозга как бы сдаются. И чувствительность к дофамину уменьшается.

— Какая смертельная доза для организма человека, в том числе для подростков?

— Всё зависит от того, насколько далеко зашло употребление. Этот напиток не только вызывает привыкание, он отнимает у человека его хорошее самоощущение, поэтому человеку требуется новая порция. То есть он употребляет напиток, сначала ему становится хорошо, а потом у него портится настроение, поэтому ему надо потреблять ещё чаще и больше.

В конце концов это портит сердечно-сосудистую систему, и уже для такого человека большие дозы кофеина токсичны, они могут вызвать инфаркт и инсульт.

— Если человек выпивал, предположим, по литру энергетиков (две банки) в день, что он будет чувствовать при отмене этих напитков?

— Он будет, скорее всего, чувствовать тревогу, повышенную тревожность. И у него будет желание дальше употреблять эти напитки.

— Давайте теперь перейдём к взрослым. К сожалению, многие употребляют энергетик с алкоголем. Это может привести к агрессивному поведению, чрезмерной ажитации, нервным припадкам?

— Конечно. Здесь совместное действие кофеина, сахара и алкоголя. Разные люди по-разному реагируют на это, и быть осторожным — это важно. Сознательно осторожным.

Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Специалист Гудилова Юлия
Использует все современные виды диагностики, лечения и профилактики гастритов, язвенной болезни, функциональных диспепсий, поражений пищевода при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и других гастроэнтерологических заболеваний.
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Темы алкоголь

Специалисты

5.0
436 отзывов
 Гудилова
Юлия Юрьевна
Гастроэнтеролог
Стаж 21 год
Приём от 3000 руб.
Медицинский центр ОН КЛИНИК на Таганке
ул. Воронцовская, д. 8, стр. 6
4.9
386 отзывов
 Шантурова
Евгения Ибрагимовна
Гастроэнтеролог
Стаж 33 года
Врач высшей категории
Приём от 4700 руб.
Devon Medical
Таежная, д. 1
4.8
212 отзывов
 Симанкова
Татьяна Владимировна
Гастроэнтеролог
Стаж 13 лет
Врач высшей категории
Приём от 2500 руб.
Добромед в Медведково
ул. Грекова, д. 5

Клиники

9.8
2947 отзывов
 МЦ в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »

9.7
4315 отзывов
 Медицина и Красота на Павелецкой многопрофильный медицинский центр
6-й Монетчиковский пер., д. 19
Добрынинская
Охотный ряд
Павелецкая
Павелецкая
Серпуховская
Третьяковская
Шаболовская
Медицинский центр Медицина и Красота на Павелецкой предоставляет услуги: гинекология, ведение беременности (выдача больничного и обменной карты), эндо... читать далее »
Первичный приём от 900 руб.
9.6
743 отзыва
 Клиника андрологии многопрофильный медицинский центр
2-й Сыромятнический пер., д. 10
Курская
Курская
Чкаловская
Клиника андрологии. В клинике оказывают широкий спектр медицинских и косметологических процедур пациентам старше 18 лет. Клиника предлагает консультац... читать далее »
Первичный приём от 1820 руб.

Новости Все >
Автоэксперт Баканов заявил, что современные автомобили не нуждаются в прогреве зимой
Киев приготовился к отказу Евросоюза принять Украину
"Драка за место киллера" для Ильи Кивы закончилась одним постом
В Свердловской области водитель такси нашёл в лесу замерзающую девочку
Стало известно, будет с ценами на автомобили в России в 2024 году: ожидается незначительный рост
Как правильно пожарить печень
Жанна Бадоева будет вести детское шоу "Лучше всех!" на Первом канале
В тренде зимой 2024 года будут жокейские сапоги, ботинки-хайкеры, ботильоны с острым мысом, ботфорты
Как накопить денег, чтобы не работать
ФСБ задержала агентов СБУ после терактов в Крыму
Популярное
Украина - в составе России: Путин услышал бойцов ВС РФ

У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.

"У Украины нет будущего": Путин определился с главной целью СВО
Филипп Киркоров заявил, что дочь столкнулась с хейтом в школе
Филипп Киркоров заявил, что дочь столкнулась с хейтом в школе
Почему кореянки пищат от восторга от этого советского средства
Почему Анжелика Варум молчит о тяжелой болезни Агутина
Первые русские в Японии: как японцы встретили северных соседей Сергей Лебедев Трагедия в Брянске показала, что СВО надо заканчивать во Львове Любовь Степушова TNSec: США обновят инструкцию массовых похорон во время ядерной войны Олег Володин
Филипп Киркоров об отдыхе, семье и новом шоу: взгляд в будущее поп-короля
Иван Охлобыстин рассказал, как Алла Пугачёва мешала Шаману на пути к успеху
В Екатеринбурге ОМОН нагрянул в гей-глуб
В Екатеринбурге ОМОН нагрянул в гей-глуб
Последние материалы
Российский актёр Илья Баскин признался, что зарабатывал в США разными способами
FT: Украина может потерять двух ключевых союзников на этой неделе
В России обновили вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»
Топ-5 бюджетных парфюмов с манящими нотами Средиземноморья
Начата национализация крымской недвижимости Ротару
Электростимуляция способна улучшить работу мозга после травм
Вау-эффект: эксперты назвали смоки самым модным макияжем на Новый год-2024
Hyundai и Kia ввели новую технологию шин
Певец Шаман проиграл учительнице из Екатеринбурга в вокальном поединке на шоу "Перепой звезду"
В ЕС обвинили Россию в подрыве демократии Молдавии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников