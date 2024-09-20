Три главные вещи, которые нужно убрать из кухни, чтобы она выглядела стильно и дорого

Эти 3 предмета портят вашу кухню: дизайнеры рекомендуют избавиться от них

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Для создания стильной и уютной кухни одного хорошего ремонта недостаточно. Важна каждая деталь интерьера, ведь мелочи могут значительно повлиять на общую атмосферу. Например, стоит обратить внимание на предметы, которые мы храним на кухне. Некоторые из них, несмотря на их практическую пользу, могут испортить впечатление о вашем кухонном пространстве.

Фото: flickr.com by jules, CC BY 2.0

Первым делом необходимо оценить состояние посуды и кухонных аксессуаров. Если тарелки или столовые приборы уже не выглядят презентабельно из-за сколов, трещин или накопившегося нагара, лучше заменить их на новые. Даже в самой стильной и дорогой кухне подобные предметы могут создавать ощущение запущенности и бедности.

Ещё одним элементом, который способен испортить общий вид кухни, являются ёмкости, оставшиеся после покупных продуктов. Использовать их для хранения — не лучшая идея. Лучше приобрести комплект стильных контейнеров, которые будут гармонировать с вашим интерьером.

Также обратите внимание на бытовую химию. Часто под раковиной мы храним различные моющие средства, что не всегда положительно сказывается на внешнем виде кухни. Дизайнеры рекомендуют оставить только необходимые предметы, такие как средство для мытья посуды в стильном диспенсере и столовый уксус для приготовления пищи.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.



Бытовая химия (англ. household chemicals) — непродовольственные химические вещества, средства ухода за одеждой, помещениями, автомобилями, посудой и тому подобным, которые обычно встречаются и используются в домохозяйстве.



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