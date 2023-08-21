Диетолог Кононенко рассказала, сколько воды необходимо выпивать в сутки

2:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Идея о том, что мы должны выпивать два литра воды в день, уже давно стала общепринятой и ассоциироваться с крепким здоровьем.

Фото: "Water Drop Experiment #8" by Nikhil Verma is licensed under CC BY-SA 2.0.

Однако диетолог Инна Кононенко развеяла этот миф на "Пятом канале" и рассказала россиянам, сколько воды нужно выпивать в сутки на самом деле.

Определение правильного объема воды

Вода преподносится как панацея, однако не все так просто. По словам эксперта, в сутки человеку требуется до 40 мл воды на 1 кг веса.

Это важная формула, определяющая необходимое количество воды для поддержания организма в здоровом состоянии. Многие не понимают, что в расчет берется не только сама вода, но и та, что содержится в пище и других жидкостях, ежедневно потребляемых человеком.

Роль пищи и жидкостей в обеспечении потребности организма в воде

На самом деле, около 20-30 процентов рекомендуемой суточной нормы потребления воды поступает с едой. Это означает, что пища играет не менее важную роль, чем просто напитки.

Фрукты и овощи являются натуральными источниками влаги, содержащими более 80% воды. Люди, предпочитающие растительную пищу, получают значительную часть своей суточной нормы воды из продуктов, которые они употребляют.

Разнообразие источников воды в рационе

Питательные супы и тушеные блюда также значительно способствуют увеличению водного баланса. Они обогащают организм не только вкусом, но и жидкостью, необходимой для нормального функционирования органов.

Однако стоит помнить, что быстрая и нездоровая пища, такая как фастфуд, обычно содержит очень мало влаги. Поэтому важно делать умные выборы в пользу более полезных блюд.

Мифы о чистой воде

Многие из нас задаются вопросом: а что, если пить больше воды? Важно понимать, что увеличение количества употребляемой воды не всегда является положительным решением.

Особенно это касается людей с проблемами сердца и сосудов. Избыточное количество воды может привести к скачкам артериального давления из-за того, что сосуды не успевают адаптироваться к увеличенному объему крови.

Вода и уровень белка

Следует помнить, что употребление избыточного количества воды может быть вредным, особенно для людей с низким уровнем белка. Диетологи подчеркивают, что избыточная жидкость может затруднить усвоение белка организмом. Это может привести к недостатку белка, что негативно повлияет на общее здоровье.

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Сколько воды нужно пить в сутки? Диетолог нутрициолог Инна Кононенко